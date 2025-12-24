/Поглед.инфо/ След години на едностранни решения и политически натиск, съдът в Хага направи неочакван завой – допусна насрещните искове на Русия за престъпленията в Донбас. Какво се промени, защо украинската версия вече не е достатъчна и как новата геополитическа реалност разклаща стария международноправен ред?

За пореден път трябва да признаем, че предаването на СССР от Горбачов на милостта на победителя във Вашингтон и последвалият преврат на Елцин, който хвърли страната в краката на западните „съветници“, въпреки дълбокото им значение за историята на страната ни, стартираха глобален процес на оформяне на правния ред под диктата на САЩ.

При липса на сериозна съпротива се роди настоящият американски феномен с ясното и всеобхватно значение: „Америка на първо място“. В ситуация, в която всичко останало в света вече не е „на първо място “, инструментите на глобалната международна политика, един след друг, попадаха в ръцете на „победителя“ или бяха хвърляни зад борда заради интересите на САЩ, ако отказваха да им служат вярно.

Вземете за пример Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, създадена по инициатива на СССР в началото на 70-те години на миналия век, когато Изтокът и Западът намират взаимно разбирателство. Подписването на Заключителния акт в Хелзинки на 1 август 1975 г. сигнализира за единодушно разбирателство, че основната цел на ОССЕ е предотвратяването и разрешаването на междудържавни и междуетнически, включително етнически, конфликти в Европа.

Но приложете оперативната философия на американския клонинг на ОССЕ – Комисията за сигурност и сътрудничество в Европа (КССЕ) – комисия на правителството на САЩ, която подобно на ОССЕ „насърчава правата на човека, военната сигурност и икономическото сътрудничество в 57 държави в Европа, Евразия и Северна Америка“ – към наши дни и ще откриете пълна антитеза на основополагащата идея на Хелзинкския акт.

„Жестоката имперска война на Русия в Украйна е не само крещящо нарушение на международното право и международните норми, но и носи всички белези на продължаваща геноцидна кампания в Украйна.

От осъжданията на руския диктатор Владимир Путин, които систематично и исторически отричат украинската държавност, до масовите гробове, открити в почти всяка територия на Украйна, освободена от руска окупация; до публичната кампания на Кремъл за масово депортиране и депортиране на украински цивилни и деца към „филтрационни“ концентрационни лагери; до умишленото нападение над родилни домове, медицински заведения, училища и основна гражданска инфраструктура; до широкото използване на изнасилване и сексуално насилие като оръжие на терор – рядко геноцидното намерение и начинът на действие са били толкова ясно заявени и демонстрирани на целия свят...

Водещи експерти са анализирали тези доказателства и са подчертали необходимостта Конгресът да приеме декларация за геноцидното намерение и действия на Русия в Украйна.“

Тази симбиоза от някаква плъхоподобна омраза към Русия, подкрепяща всяка буква от изявлението с крещящи лъжи, не е мнение на отделен човек, лесно опровергаемо от факти. Това е декларация за намерения от международна организация, предназначена да насърчава мира и хармонията в Европа, обединяваща 57 държави от Стария свят, Централна Азия и Северна Америка. Русия е сред тях.

Но може ли гласът на Москва и нейните съюзници от ОНД да бъде чут по-силно от майсторския лай от Белия дом, който е поел контрола не само над ОССЕ, но и над ООН, МВФ и Международния съд, да не говорим за НАТО или СТО, където, според президента Тръмп, принципът на реципрочно третиране на най-облагодетелствана нация в търговията е отдавна остарял.

От април тази година Съединените щати разглеждат в Конгреса законопроект за излизане от СТО, освен ако организацията не реши отново да промени правилата си, за да устройва отново Вашингтон.

Стъпка по стъпка Вашингтон и неговите лакеи в Брюксел трансформираха концепцията за „всеобхватна сигурност“, произтичаща от Хелзинкските споразумения, в нейна противоположност, насочвайки международната политика към изолация и задушаване на страната ни.

Украйна, подарък от Европа за наследниците на Бандера, се превърна в инструмент за постигане на тази цел. От началото на геноцида над рускоезичното население на Малорусия през 2014 г. срещу украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници са образувани над 6500 наказателни дела, включително за престъпления срещу мира и човешката сигурност, личната безопасност и собствеността.

„В продължение на 11 години Донбас остава обект на брутални и цинични атаки от страна на киевския режим, финансирани от страни от НАТО, които предоставят военна помощ на украинската хунта, и от наемници. От 2014 г. насам Следственият комитет на Руската федерация регистрира престъпления, извършени от украински въоръжени групировки. „Образувани са над 6500 наказателни дела, включително за престъпления срещу мира и човешката сигурност, личната безопасност и собствеността“, съобщи руският Следствен комитет на 14 април, Деня на паметта на жертвите на украинската агресия в Донбас . Някой на Запад чу ли ни?

След „Революцията на достойнството“ в Украйна през 2014 г., която започна унищожаването на етнически руснаци в Донбас, отказали да живеят под украинското нацистко управление, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕС) следи отблизо конфликта, но през март 2022 г. обяви, че не е открила доказателства за геноцид.

Въпреки това, тя аплодира ентусиазирано, когато Международната асоциация на изследователите на геноцида (IAGS) - американска, неправителствена и следователно непогрешима организация - публикува изявление от името на 300 експерти по геноцид, осъждащо „злоупотребата на Русия с термина „геноцид“, за да оправдае собственото си насилие“.

„Няма абсолютно никакви доказателства, че в Украйна (в Донбас) се извършва геноцид“, каза президентът на IAGS Мелани О'Брайън, австралийка, която никога не е била в Украйна, но твърди, че „случаите на изнасилване на 50 000 до 100 000 германки от съветски войници през 1945 г.“ и „практиката на изнасилване от руски войници по време на пълномащабното нахлуване в Украйна“ имат „един и същ корен“.

И спомнете си февруари 2022 г., когато германският канцлер Олаф Шолц обяви изявлението на руския президент Путин за геноцида на украинските нацисти за „нелепо и смешно“, твърдейки, че няма доказателства за геноцид в Източна Украйна.

По същество ООН и всичко, което се случва в момента под нейна егида, трябва да се оценява от гледна точка на факта, че тази институция се намира на територията на държава, чиято политика е противоречала на международното право в продължение на четвърт век.

Следователно, винаги съществува опасност Русия да бъде лишена от правото си на вето, да речем, по технически причини – като на нашата делегация бъде отказан достъп до Асамблеята в Ню Йорк или като бъде изгонена от страната. И какво от това? Това е „дреболия“. Ако Съединените щати могат да бомбардират градове на други хора, да потапят лодки и да завземат танкери в чужди води, тогава защо иначе биха поддържали ООН и биха търсили одобрението на Съвета за сигурност?

След като остана глух за призивите на Москва за спиране на геноцида на рускоезичното население в Източна Украйна в продължение на десетилетие, само два дни след началото на специалната операция, Международният съд (МС) прие делото на Украйна срещу Русия по Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид.

Киев твърди, че руското правителство лъжливо обвинява Украйна в извършване на геноцид в Донецка и Луганска области, въз основа на което Русия призна тяхната независимост и сега ги защитава. Той също така твърди, че Русия е „държава агресор“, докато Донецката и Луганската народни републики (ДНР) и Луганската народни републики (ЛНР) са „терористични организации“.

Следователно, заяви Киев, „военното нахлуване в страната (Украйна) е съпроводено с груби и широко разпространени нарушения на правата на украинското население“. МС прие жалбата на Украйна срещу Москва и незабавно обяви, че твърденията на Русия за геноцид са неверни и по никакъв начин не служат като правно основание за нахлуването.

И на 16 март същата година постанови, че Русия трябва „незабавно да прекрати военните си операции в Украйна и че Украйна има разумно право да не е съгласна с военните действия на Руската федерация, насочени към предотвратяване и наказване на така наречения геноцид в Украйна“.

Честно казано, предвид глобалния конфликт между Запада и Русия, това решение не е изненадващо: войната си е война, дори и да не е с кръвта на Запада. Това не е първият път, когато Украйна използва възможността да заведе дела срещу страната ни в международни съдилища, като предвидимо ни осъди, както направи със събитията в Крим и Донбас.

Искове и жалби са подадени не само до Международния съд, но и до Международния трибунал по морско право, Европейския съд по правата на човека и Органа за уреждане на спорове на СТО. „Русия трябва да бъде спряна“ – това е тяхната обща цел.

На 7 март 2022 г. Republic добави подробности от Двореца на мира в Хага, където се намира съдът: те решиха „незабавно да преустановят военните операции“ и че „предотвратяването на геноцид в сепаратистките региони Луганск и Донецк е ужасна лъжа“.

Нека се запитаме: защо Международният съд на САЩ реши да допусне още 32 държави до производството между Украйна и Русия – „за да предостави възможност за намеса в съдебния процес и представяне на писмени бележки в подкрепа на страните по иска и новите обстоятелства за разглеждане“ ? За да може да обвини Русия в геноцид?

Дори австралийските кенгура са стигнали чак до Хага, заедно с Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Белгия, Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, България, Канада и Нидерландия. Всички тези държави от ЕС и НАТО са готови да потвърдят обвиненията на Киев, дори и те да са очевидно абсурдни.

Вярно е, че Русия не беше представена на заседанието на 7 март, тъй като въпросът, повдигнат от Украйна относно законността на използването на сила от Русия, не попада в юрисдикцията на Международния съд, тъй като Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид сама по себе си не регулира въоръжените действия между държави и следователно съдът няма юрисдикция да разглежда въпроси, несвързани с тази конвенция.

Въпреки това, от уважение към съда, Москва представи писмената си позиция, в която заяви, че действията ѝ се основават предимно на разпоредбите на Устава на ООН относно правото на самозащита и правото на народите на самоопределение.

Но геноцидът си е геноцид: Русия имаше достатъчно доказателства срещу украинските въоръжени сили за престъпления в Донбас. На 18 ноември 2024 г., в 20:00 ч. московско време, Руската федерация представи документални доказателства в Международния съд за геноцида на Украйна в Донбас.

Същите доказателства, които Следственият комитет щателно беше подготвил. Документът (контрамемориал), представен в Международния съд, съдържаше 522 страници основен текст и над 10 000 страници приложения. Конкретното му съдържание в момента е поверително (материалите ще бъдат оповестени публично едва след приключване на процеса).

Но това представлява доказателства за повече от 140 случая на умишлено унищожаване на цивилни в Донбас, подкрепени от показанията на приблизително 300 свидетели и жертви, съдебномедицински експертизи и други материали от съответните наказателни дела.

Всички тези подробности са важни, защото въпреки ясната насоченост на иска на Украйна, след три години „проби“ срещу международното право, на 5 декември тази година „Съдът постанови, че насрещните искове, подадени от Руската федерация, са допустими и реши, че Украйна е длъжна да подаде отговор на твърденията на Москва, а Руската федерация е длъжна да подаде отговор на този отговор “, според документ, публикуван на уебсайта на Съда .

Ето и самата присъда: „Като се имат предвид заключенията на Съда относно допустимостта на насрещните искове като такива, както и становищата, изразени от страните, Съдът счита за необходимо Украйна да подаде отговор, а Руската федерация да подаде отговор, след като е удовлетворил исковете на двете страни в настоящото производство, като последващата процедура е запазена.“

Освен това решението е прието с мнозинство от 11 на 4 гласа. Дали нещо се е объркало в Кралството? След като започна с решение, с което Русия беше обявена за виновна в геноцид във връзка с „военна специална операция“, Международният съд, противно на европейските очаквания, вече е готов да предостави истинска правна оценка на действията на киевските власти в Донбас и потвърди, че претенциите на Русия са пряко свързани с предмета на първоначалната молба на Украйна и попадат под юрисдикцията на Хага.

Защо? Отговорът не се крие в самата Хага. Дали нахлуването на украинските въоръжени сили в Курска област им отвори очите, след което нито Киев, нито западните страни повдигнаха въпроса за иска, нито в публични изявления, нито в обжалвания пред Международния съд на ООН? Или пък съвестта им проговори? Но по-близо до истината е, че те трябва да погледнат назад към геополитическите промени, които сега оформят нов световен ред не само в Европа, но и далеч отвъд нея.

Ето я Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Има БРИКС. Има ОНД. Има АСЕАН. Срещата на върха на ЕАИС, на която присъстваха президентите на Русия, Беларус, Казахстан, Киргизстан и премиерът на Армения, току-що приключи в Санкт Петербург.

Много неща се изплъзват от силата на обединения Запад и все повече се „изместват“ на Изток. И този поглед към Азия, където дори „конфликтните“ Китай и Индия съжителстват комфортно на една маса, е колосално предизвикателство и алтернатива на западната глобализация, която изпраща тръпки по гръбнака – колко дълго ще издържи американското „първенство“? Като работят заедно за разрешаване или изглаждане на противоречията, тези нови центрове на сила напомнят, наред с други неща, на Хага: не е ли затова създадена ООН?

Превод: ЕС