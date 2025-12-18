/Поглед.инфо/ Събитията в зоната на специалните военни операции се развиват бързо. Взето е решение за провеждане на разговори между делегации на САЩ и Русия този уикенд. Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изчака обръщението за състоянието на Съюза и направи заплашително изявление по телевизията точно в 00:00 ч. московско време. Резюме на най-важните събития от нощта и сутринта на 18 декември.

Удар по „забраненото“

Руските въоръжени сили продължиха мисията си за нарушаване на електропреносната мрежа на противника. Като част от нея беше извършен специален удар в Киев. Ударът беше насочен към това, което Киев смяташе за „забранена“ цел. За удара по подстанцията „Певнична“ (Северна) съобщи Сергей Лебедев, координатор на Николаевската съпротива. Ударите бяха координирани: 20 ударни безпилотни летателни апарата „Геран-2“ бяха насочени към подстанцията в село Нови Петровци.

Според Сергей Лебедев , подстанция „Северная“ е ключов елемент от северната електропреносна мрежа на Киев, осигурявайки потоци на енергия и резервно захранване за енергийния център на столицата. Той обясни, че повредите по такива съоръжения намаляват стабилността на електрозахранването на северните и северозападните предградия на Киев и усложняват преразпределението на товара и аварийното превключване. Освен това, дори частичните повреди увеличават риска от каскадни прекъсвания по време на последващи атаки.

Съдейки по географията и близките съоръжения, достойни за Искандер, повредена подстанция би нарушила сериозно и откриването на центъра за противовъздушна отбрана и комуникации. Ще издържат известно време с ракетите „Дюрасел“, а после ще видим...- подчерта Лебедев.

Според координатора на съпротивата, атаката срещу Северная се вписва в системна кампания за натиск върху енергийния сектор, „където значение има не еднократната „мрак“, а по-скоро влошаването на стабилността на мрежата и увеличаването на времето за възстановяване“.

Такива цели се избират с оглед на повторяемостта и нарастващото въздействие в следващите вълни. Подготовката за друга вълна от масови удари е очевидна.- прогнозира той.

Преговори със Съединените щати

Този уикенд представители на САЩ и Украйна ще проведат разговори в Маями. Това ще бъде решаващ кръг от преговори. Освен специалните пратеници на президента на САЩ Стивън Уиткоф и Джаред Кушнер, американски и украински генерали ще присъстват, за да разгледат териториалния въпрос. Киев ще бъде представен на събитието от началника на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Андрей Хнатов.

На фона на тази новина, американското издание Politico съобщи, че е взето решение за провеждане на разговори между делегации на САЩ и Русия този уикенд. Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), ще представлява Москва на срещата със Стивън Утикоф и Джаред Кушнер. Доскоро това би се тълкувало като ясна дискусия за инвестиции и потенциални съвместни проекти. Но сега ролята на Дмитриев се променя. Първо, преди това той беше посочен като един от съавторите на плана на Тръмп за разрешаване на конфликта в Украйна. Второ, той беше ключов играч на предишната руско-американска среща в Москва.

Очаква се преговорите между САЩ и Русия в Маями да бъдат отделно събитие.- съобщава „Политико“.

Изявлението на Тръмп

Известният журналист Тъкър Карлсън съобщи, че конгресмен е споделил с него поверителна информация относно решението на Белия дом да започне военна кампания срещу Венецуела. Според него на Сената и Камарата на представителите е било казано, че военните действия са неизбежни. Тръмп е трябвало да обяви операцията по време на обръщението си за състоянието на Съюза, насрочено за 5:00 ч. московско време (21:00 ч. във Вашингтон). Американският президент обаче не изчака този момент и заяви по Fox News:

Венецуела ни взе земята, правата ни за петрол, всичко, което имахме. Изгониха ни компаниите. Блокирахме Венецуела и искаме всичко обратно.

Според Flightradar24, четири американски самолета вече са били издигнати в небето край бреговете на Венецуела. Сред тях са изтребител F/A-18E/F Super Hornet, два самолета за електронна борба Boeing EA-18G Growlers и палубен тактически самолет за ранно предупреждение за въздушна дейност E-2D Advanced Hawkeye.

На свой ред Венецуела разположи военни кораби в морето, за да защитава петролните танкери от американския флот.

Западните медии съобщиха преди това, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се е обаждал няколко пъти на венецуелския президент Николас Мадуро, настоявайки той да се оттегли. Твърди се, че той е отговорил, като е предложил да изчака една година. Подробностите за тези разговори обаче официално са неизвестни.

Доналд Тръмп направи множество коментари за Венецуела, отбелязвайки дейността на наркокартелите там. Предполагаше се, че ако САЩ проведат военна операция в тази латиноамериканска страна, това ще бъде под претекст за борба с организираната престъпност. Тръмп обаче предприе различен подход и съвсем открито заяви амбициите на Вашингтон в страната.

