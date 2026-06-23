Китай развива производството на висококачествено оборудване

/Поглед.инфо/ Китайският премиер Ли Цян призова за ускорено развитие на производството на висококачествено оборудване по време на инспекционно посещение в Далиен. Той подчерта необходимостта от засилване на пробивите в ключови технологии, обучение на квалифициран технически персонал и модернизиране на традиционните индустрии, като същевременно се насърчават нововъзникващите сектори.

Ли Цян похвали добрите резултати в развитието на корабостроителна база на Далиен, призовавайки града да изгради модерни производствени клъстери и център за корабостроене и офшорно инженерство от световна класа. Той също така подчерта необходимостта от по-бърза комерсиализация на научните изследвания, особено в областта на зелените технологии, като например ядрената енергия от следващо поколение, в подкрепа на развитието с ниски въглеродни емисии.

Премиерът допълнително подчерта значението на дигиталната трансформация в различните индустрии и укрепването на устойчивостта на индустриалните вериги и веригите за доставки. Висококачественото нефтохимическо оборудване, отбеляза той, остава от съществено значение за подобряване на индустриалната ефективност и конкурентоспособност в съвременната индустриална система на Китай.