Абонирай се
Поглед към Китай

Китайски учени използват изкуствен интелект и сеизмографи за наблюдение на китове

/Поглед.инфо/ Китайски учени разработиха нова нискобюджетна система за наблюдение на морски бозайници, която комбинира островни сеизмографи и изкуствен интелект за проследяване на застрашените ивичести китове в залива Бейбу.

Поглед Инфо 4806 прочитания
Китайски учени използват изкуствен интелект и сеизмографи за наблюдение на китове
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Изследването показва, че нискочестотните звуци, издавани от китовете, се предават през морското дъно и могат да бъдат регистрирани като микросеизмични вибрации. След обучение върху 1,7 милиона сеизмични проби, разработеният AI модел успява да разпознава китовите сигнали с точност от 99%.

Данните разкриват, че китовете остават в района от януари до юли – значително по-дълго, отколкото се смяташе досега. Новият метод позволява непрекъснато наблюдение на популацията без необходимост от скъпо подводно оборудване и може да се превърне в ценен инструмент за опазване на морските екосистеми.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
Д-р Пламена Заячка - кандидат за кмет на р-н Средец , гр. София
Препоръчано събитие

Д-р Пламена Заячка - кандидат за кмет на р-н Средец , гр. София