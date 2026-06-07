Китай открива нови университетски специалности в подкрепа на стратегическото развитие

В съответствие с целите на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.), който поставя акцент върху технологичната самостоятелност, университетите откриват програми в области като управление на икономиката на ниски височини, мозъчно-компютърни технологии и морски интелигентни системи. Харбинският технологичен институт стартира специалност по въплътен интелект, а Съчуанският университет откри първата в страната програма по технологии и оборудване за производство на полупроводници.
Новите направления обхващат и сфери като арт терапия, интелигентен ландшафтен дизайн и развитието на индустрията за зимни спортове.