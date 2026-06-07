Абонирай се
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
България

Д-р Станислав Бачев: България е геополитическият пролив на Балканите – а ние се държим като разграден двор

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора със Станислав Бачев фокусът се премества към България. Според него страната се намира на стратегически кръстопът между войната в Украйна и напрежението в Близкия изток, но продължава да губи контрол върху собствените си ресурси, демографско бъдеще и външнополитически избори. Бачев коментира американското влияние на Балканите, кризата на националната сигурност, миграционния натиск, ролята на България в новите геополитически схеми и перспективите за ескалация между Русия и Запада.

д-р Владимир Трифонов 19346 прочитания

Втора част от разговора на Владимир Трифонов със Станислав Бачев. Темите включват стратегическото положение на България между двата големи конфликта около нея, ролята на Балканите в американската политика, демографската криза, миграционните процеси, външната политика на София и перспективите пред войната между Русия и Украйна. Разговор за националната сигурност, геополитическите трансформации и бъдещето на българската държава в един все по-нестабилен свят.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=dEYbWYjcm84&t=1493s

Свързани новини

Д-р Станислав Бачев: Иран пречупи американския план! Голямата война още не е започнала България · 06.06.2026 18:00

#СтаниславБачев #България #Русия #Украйна #Балкани #Геополитика #ПогледИнфо

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
Д-р Пламена Заячка - кандидат за кмет на р-н Средец , гр. София
Препоръчано събитие

Д-р Пламена Заячка - кандидат за кмет на р-н Средец , гр. София