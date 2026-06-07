Д-р Станислав Бачев: България е геополитическият пролив на Балканите – а ние се държим като разграден двор

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора със Станислав Бачев фокусът се премества към България. Според него страната се намира на стратегически кръстопът между войната в Украйна и напрежението в Близкия изток, но продължава да губи контрол върху собствените си ресурси, демографско бъдеще и външнополитически избори. Бачев коментира американското влияние на Балканите, кризата на националната сигурност, миграционния натиск, ролята на България в новите геополитически схеми и перспективите за ескалация между Русия и Запада.