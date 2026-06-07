Д-р Станислав Бачев: България е геополитическият пролив на Балканите – а ние се държим като разграден двор

Втора част от разговора на Владимир Трифонов със Станислав Бачев. Темите включват стратегическото положение на България между двата големи конфликта около нея, ролята на Балканите в американската политика, демографската криза, миграционните процеси, външната политика на София и перспективите пред войната между Русия и Украйна. Разговор за националната сигурност, геополитическите трансформации и бъдещето на българската държава в един все по-нестабилен свят.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=dEYbWYjcm84&t=1493s
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