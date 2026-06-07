Българският път не е морга с маркировка

/Поглед.инфо/ Всяка тежка катастрофа поражда обществен гняв, но истинският въпрос започва след погребението. Защо делата за смърт на пътя често се точат с години? Защо обществото вижда ниски присъди там, където очаква справедливост? И защо родителите на жертви все по-често се превръщат в граждански активисти? Текстът не търси сензации, а проследява как институционалните забавяния, недостигът на експертизи и отслабеното доверие в съдебната система постепенно превръщат пътната безопасност в много по-голям проблем от самите катастрофи.

Има държави, в които пътят е инфраструктура. Има държави, в които пътят е култура. А има държави, в които пътят е гробище с маркировка. България, за съжаление, твърде често прилича на третото.

Ние не губим войната по пътищата, защото не знаем какво се случва. Губим я, защото знаем. Знаем имената. Знаем местата. Знаем клишетата след всяка смърт. „Добро момче.“ „Не е искал.“ „Съжалява.“ „Има болна майка.“ „Чисто съдебно минало.“ „Признава фактите.“ „Моли за снизхождение.“

И така, докато едно дете лежи на пешеходна пътека, един млад човек умира в смачкан автомобил, една майка остава завинаги в онзи миг, в който телефонът звъни, а отсреща никой не знае как да произнесе най-страшното изречение.

После започва второто убийство. Първото е на пътя. Второто е в институциите. Първото отнема живот. Второто отнема смисъл.

Защото когато едно дело се влачи с години, когато експертизите не идват, когато вещите лица са малко, когато мотивите се пишат след сезони, правосъдието вече не е правосъдие. То е административна евтаназия на болката. То не оправдава непременно убиеца формално, но го спасява практически — с време, с процедури, с давност, с умора, с цинична нормализация.

Тук е голямата лъжа: че съдебната система е неутрална, когато бездейства. Не е. Бездействието също е действие. Забавянето също е избор. Условната присъда също е послание. А посланието е ясно: животът на жертвата тежи по-малко от биографията на извършителя.

България остава сред най-опасните държави в Европейския съюз по пътна смъртност. Според данните на Eurostat за 2024 г. средното ниво в ЕС е 44 загинали на 1 милион население, а България е сред най-тежките случаи — със 74 загинали на 1 милион души. Това не е статистика. Това е национален провал, измерен в ковчези.

Случаят с Валя Димитрова е особено силен за тезата. 12-годишно дете, убито на пешеходна пътека в Бургас, а наказанието за Надя Иванова е 1 година и 2 месеца лишаване от свобода, постановено след съкратено съдебно следствие и признаване на фактите. Една година и два месеца за прекъснато детство. За празен чин. За родители, които никога повече няма да чуят гласа на детето си вкъщи.

Случаят с Лора Казанлиева е още по-болезнен. ВКС намалява присъдата на моториста Диян Станчев до 2 години лишаване от свобода, като в публично отразените мотиви се приема съпричиняване от страна на жертвата, въпреки че тя е била на пешеходна пътека. Това вече не е просто правен спор. Това е морална рана. Когато млада жена пресича там, където законът ѝ е казал, че има право да пресече, а после съдът започва да търси вина и в нея, защото не се била огледала достатъчно добре преди смъртта си, това не е правосъдие. Това е обърната оптика.

Темида не просто е сляпа. Понякога тя гледа право в жертвата и пита защо не е оцеляла по-внимателно.

Случаят с Милен Цветков показа другото лице на системата — когато има огромен обществен натиск, делото стига до ефективна присъда. ВКС окончателно постанови 9 години лишаване от свобода за Кристиан Николов и 10 години лишаване от право да управлява моторно превозно средство. Случаят Георги Семерджиев също е важен, защото ВКС остави в сила 20-годишната присъда за смъртта на Христина и Хариет на бул. „Черни връх“. Това са контрапункти. Доказателства, че системата може да бъде строга, когато е притисната от мащаба на скандала.

Точно тук е най-голямото обвинение. Не че системата никога не може. А че често може само когато я гледат.

Когато камерите са включени. Когато площадът е пълен. Когато името на жертвата вече е национален символ. Когато общественият гняв е толкова силен, че институциите разбират: ако пак замажат, този път няма да мине. Но правосъдие, което работи само под прожектор, не е правосъдие. То е сценично поведение.

Системният дефект вече е признат дори институционално. Анализ на апелативните прокуратури и Върховната касационна прокуратура, възложен през април 2025 г., посочва като основни причини за забавянето на делата за ПТП с жертви и пострадали критичната липса на вещи лица и ненавременното изготвяне на ключови експертизи. Преведено от институционален език: семействата чакат, защото системата не може да произведе навреме истината, от която зависи справедливостта.

Има и дисциплинарен пласт. Съдия Рени Коджабашева от Софийския градски съд е санкционирана за 143 забавени дела с намаляване на заплатата с 10% за 6 месеца — наказание, което звучи почти пародийно на фона на мащаба на забавянето. При Мирослава Тодорова публично са отразени забавени мотиви по дело за отвличане с 4 години и 8 месеца, довели до прекратяване по давност. Този случай има сложен политико-дисциплинарен контекст и не бива да бъде използван еднопластово, но е симптом на нещо по-дълбоко: когато съдебната система закъснява с години, тя вече не просто работи бавно. Тя губи човешкия смисъл на правосъдието.

И тук стигаме до най-болезнения въпрос — не само юридическия, а човешкия. Какво се случва с човека под тогата? Къде свършва професионалната дистанция и къде започва моралното обезчувствяване? Защото съдията не е счетоводител на трагедии. Той не брои само срокове, квалификации, алинеи и смекчаващи обстоятелства. Пред него не стои просто „подсъдим“, „пострадал“, „наследници на пострадалия“ и „веществено доказателство“. Пред него стои разрушен човешки свят.

И когато този свят бъде преведен само на езика на процедурите, нещо в правосъдието вече е умряло.

Да, съдията трябва да бъде безпристрастен. Но безпристрастност не означава бездушие. Не означава стерилност. Не означава да гледаш майка на убито дете и да виждаш единствено процесуална страна. Не означава да търсиш „добри характеристични данни“ у човек, който е оставил след себе си ковчег, а да не намираш думи за характеристиката на погребания живот.

Това е голямото обезчовечаване на магистрата — когато човекът изчезне зад функцията. Когато съвестта се приспи с формули. Когато моралът бъде отложен за мотивите. Когато трагедията бъде наречена „инцидент“, смъртта — „резултат“, а животът — „обект на наказателноправна защита“.

Така съдът започва да говори правилно, но да звучи нечовешки. А правосъдие без човешко чувство за мяра вече не е правосъдие. То е техника. То е канцелария върху гроб. То е сух печат върху мокра от сълзи снимка.

Най-страшното не е, че някои дела се бавят. Най-страшното е, че понякога изглежда сякаш никой вътре не гори от срам, че се бавят. Не виждаме институционален ужас. Не виждаме тревога. Не виждаме съдийска болка от това, че едно дело за смърт може да се влачи, докато семейството на жертвата остарява в чакане. Виждаме процедури, оправдания, натовареност, командировки, експертизи, преписки, давности и дисциплинарни наказания, които звучат като потупване по рамото.

Когато съдия забави десетки или стотици дела, това не е просто нарушение на служебната дисциплина. Това е разпад на доверието. Когато мотиви по дело за тежко престъпление се пишат с години, това не е административна неточност. Това е вторично наказание за жертвите. Когато дисциплинарната отговорност се изчерпва с няколко процента по-ниска заплата, обществото разбира посланието: за системата забавеното правосъдие е неудобство, не позор.

А трябва да бъде позор.

Съдията не може да върне мъртвия. Но може да върне смисъла. Може да каже чрез присъдата, чрез срока, чрез мотивите, чрез уважението към болката: този живот имаше значение. Тази смърт не е статистика. Тази майка не е досадна страна по делото. Това дете не е „пострадало лице“. Това е човек, когото държавата не е опазила, но поне няма да позволи да бъде забравен.

Когато съдът не направи и това, той не просто прилага закона лошо. Той губи душата си.

И сякаш за да не остане тази статия само като мрачно обобщение на миналото, България отново получи кървавото си доказателство. Автомобил се вряза в автобус на градския транспорт след предполагаема незаконна гонка. Загинали. Ранени. Преобърнат автобус. Разкъсана вечер. Хора, които просто са се прибирали.

Не са участвали в състезание. Не са избирали риск. Не са подписвали съгласие да бъдат статисти в комплексите на поредните джигити. Просто са били в автобус.

В нормална държава това би било извънреден ужас. У нас започва да звучи като поредна емисия новини. И точно това е най-страшното — че смъртта по пътищата вече не ни изненадва, а само ни напомня, че държавата пак е закъсняла.

Проблемът не е само в отделния съдия. Не е само в отделния прокурор. Не е само в отделния експерт. Проблемът е в цялата верига на безотговорност, в която всеки има алиби, но никой няма вина.

Полицията казва: „Ние си свършихме работата.“ Прокуратурата казва: „Чакаме експертиза.“ Експертът казва: „Натоварен съм.“ Съдът казва: „Делото не е изяснено.“ Политикът казва: „Ще направим реформа.“ А родителят стои пред снимката на детето си и разбира, че държавата говори на език, на който думата „справедливост“ е изгубила превод.

И най-страшното е, че тази система не е бедна. Не е изоставена. Не е забравена. Българската съдебна власт не е някакъв провинциален участък без хартия и мастило. Тя е тежка, скъпа, самоуправляваща се, йерархична, добре платена и почти недосегаема.

Но когато резултатът е бавно правосъдие, ниски наказания и почернени семейства, обществото има право да пита: какво точно плащаме? Плащаме ли за справедливост? Или плащаме за институционален комфорт?

Защото независимостта на съдебната власт не е феодален имунитет. Тя не е право да не обясняваш. Не е право да бавиш. Не е право да превръщаш човешката трагедия в папка, папката в статистика, статистиката в отчет, а отчета — в оправдание.

Независимостта на съдията е свещена само когато служи на правосъдието. Когато служи на безнаказаността, тя се превръща в привилегия. А привилегията, облечена в тога, е по-опасна от откровената корупция, защото изглежда законна.

Да, политиците също са виновни. Дори повече, защото от години говорят за съдебна реформа като за кадрова плячка. За тях реформата не е въпросът „как жертвата да получи справедливост“, а „кой ще държи ключа от системата“. Едни искат да сменят главния прокурор, други — председателите, трети — съставите, четвърти — квотите. Всеки говори за независимост, но почти никой не говори за резултат.

А резултатът е прост: хора умират, делата се влачат, присъдите често звучат като подигравка, а родителите се превръщат в активисти, защото държавата ги е изоставила.

Затова „Ангели на пътя“, „Червена пътека за Валя“ и всички почернени семейства не са просто граждански организации. Те са обвинителният акт на обществото срещу една държава, която е забравила, че законът не е писан за удобството на институциите, а за защита на човека.

Не е случайно, че ПП „Сияние“ събра гласове през болката и емпатията. В държава, в която институциите говорят студено, човешката болка се превръща в политическа сила. Когато съдът, прокуратурата и парламентът звучат като протокол, всеки, който произнесе имената на жертвите с човешки глас, вече изглежда като алтернатива.

Това е присъда над традиционните партии: те оставиха празно място там, където трябваше да има състрадание, справедливост и държавна воля. А празното място в политиката винаги се заема — понякога от идеология, понякога от популизъм, но най-често от болка.

И нека кажем най-важното: жертвите не са статистика. Не са ред в бюлетина на МВР. Не са „едно загинало лице“ и „двама пострадали“. Те имат имена. Имат лица. Имат майки, бащи, деца, любими, приятели, недовършени планове, неприбрани дрехи, чаши по масата, телефони, които никога повече няма да звъннат.

Това е майката, премазана от джипче за развлечение, защото някой напушен тийнейджър е решил, че градът е площадка за адреналин. Това е лекарят, премазан в автобус, докато просто се прибира. Човек, който може би цял живот е спасявал други, а накрая не е бил спасен от държавата, която е трябвало да спре безумието преди удара.

Това е Ферарио Спасов — човек на спорта, треньор, баща, лице от футболния свят, смазан на пътя, докато се прибира след работа, след мач, след онова обикновено ежедневие, което би трябвало да завърши у дома, а не в черна статистика.

Това са Хариет и Христина — двете млади жени, премазани на бул. „Черни връх“ от Георги Семерджиев. Две лица. Два живота. Две семейства. Не „случай Семерджиев“, а две момичета, които една вечер просто са били там, където държавата е трябвало да гарантира ред, а е допуснала чудовище на колела.

Това са децата, прибиращи се от тренировки. Това са хората на спирките. Това са пешеходците на пътеките. Това са шофьорите, които спазват правилата и пак биват убити от някой, който е решил, че правилата са за слабите.

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И всяка година, гузно, слагаме снимките им по маси, по плакати, по протести. Снимките пожълтяват. Свещите догарят. Майките остаряват с по сто години за една нощ. Бащите мълчат с каменни лица, защото има болка, която не може да излезе през сълзи.

А ние минаваме покрай тях, свеждаме поглед, въздишаме, казваме „ужас“ — и после пак се качваме в същата държава, в същия трафик, със същата агресия, със същото безнаказано усещане, че все някой друг ще умре, не ние.

Това трябва да спре. Трябва да кажем стига.

Стига на агресията на пътя. Стига на гонките. Стига на пияните и дрогирани шофьори. Стига на книжките в ръцете на хора, които нямат морална годност да управляват и детска количка, камо ли автомобил. Стига на съдиите, които виждат „добри характеристични данни“ там, където обществото вижда ковчег. Стига на политиците, които броят жертвите само когато има камери. Стига на институциите, които наричат трагедията „инцидент“, за да не признаят, че тя е резултат от дълго, удобно и добре платено бездействие.

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Трябва да започнем да ги преследваме като общество. Не с камъни. Не с линч. Не с първобитна ярост. А с памет, закон, натиск, полиция, съд и морал.

Полицията трябва да ги преследва преди катастрофата — с контрол, камери, проверки, отнемане на книжки, спиране на автомобили, реална превенция, а не с букети след поредния ковчег.

Прокуратурата трябва да ги преследва след удара — без пазарлъци, без удобно смекчаване, без лениви обвинения, без чакане трагедията да изстине.

Съдът трябва да ги преследва с присъди, които казват ясно: човешкият живот не струва две години и половина при лек режим.

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А обществото трябва да ги преследва с морална памет. Да знаят, че когато убият невинен човек, не ги чака само дело. Чака ги публична, човешка, морална присъда. Чака ги име, което няма да бъде изпрано. Чака ги погледът на майките, снимките на жертвите, празните столове, недовършените животи.

Чака ги живот, в който няма да могат просто да „продължат напред“, защото някой друг вече няма никакво напред.

Стига вече пътищата да бъдат ускорител на елементарни частици с ниско самочувствие, нулев разум и душевен упадък. Стига комплексари с мощни коли да превръщат булевардите в арена за доказване на мъжественост, която очевидно не притежават. Стига напушени, пияни, самозабравени и празни отвътре хора да минават през живота на другите като през компютърна игра.

И после — две-три години. Ако изобщо лежат. Почти курортно. После добро поведение. После предсрочно освобождаване. После „изтърпял наказанието“. После платил някаква гнусна дума — „кръвнина“ — сякаш животът има касова бележка, сякаш детето, майката, лекарят, треньорът, момичетата на тротоара могат да бъдат осчетоводени.

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Не могат.

Кръвта не се плаща. Кръвта се помни.

И това трябва да бъде новият обществен договор: който убие невинен на пътя, не започва „на чисто“. Няма чисто след чужда смърт. Няма ново начало върху чужд гроб. Няма нормален живот, построен върху прекъснат живот.

Разбира се, в правния смисъл вината е лична. Никой не трябва да бъде осъждан от площада. Но обществото има право на морална присъда над системата. И тази присъда вече е произнесена.

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Виновна е системата, когато наказва смъртта по-леко от данъчна грешка. Виновна е системата, когато пази процедурата, но не пази живота. Виновна е системата, когато говори за права на извършителя, но забравя правото на жертвата изобщо да бъде жива. Виновна е системата, когато превръща майките в протестиращи, бащите — в свидетели на институционален цинизъм, а децата — в снимки върху плакати.

Истинската съдебна реформа не започва с това кой кого ще смени. Започва с няколко безмилостно ясни въпроса.

Защо дело за смърт на пътя може да чака експертиза с години? Защо рецидивист на пътя продължава да шофира до момента, в който убие? Защо съкратеното производство се превръща в отстъпка от живота на жертвата? Защо условната присъда при причинена смърт често се възприема като нормална съдебна милост? Защо дисциплинарната отговорност за забавени дела понякога прилича на счетоводна забележка, а не на институционална санкция? Защо близките на жертвите трябва да молят държавата за справедливост, сякаш искат услуга?

Докато тези въпроси нямат отговор, всяка реформа ще бъде грим върху разложение.

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Държавата трябва да разбере нещо просто: пътният убиец не е „нещастен шофьор, на когото му се е случило“. Когато караш пиян, дрогиран, със 150, 200 или 260 км/ч, когато минаваш през град като през видеоигра, когато имаш десетки нарушения и пак си зад волана, ти вече не си участник в движението. Ти си риск, въоръжен с автомобил.

А държавата, която знае този риск и не го спира, не е наблюдател. Тя е съучастник поради бездействие.

И ако някой се обиди от думата „съучастник“, нека първо обясни на родителите защо убиецът е свободен, защо делото се бави, защо експертизата я няма, защо присъдата е условна, защо книжката не е отнета навреме, защо рецидивистът е бил оставен да убие.

Правосъдието не е абстракция. То е последната ръка, която държавата подава на мъртвите чрез живите. А когато и тази ръка се отдръпне, остава само едно: общество, което вече не вярва, че законът е щит. Общество, което започва да усеща закона като декор. Като фасада. Като скъпа сграда, в която истината влиза последна, а понякога изобщо не влиза.

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Затова битката не е просто за по-тежки присъди. Битката е за връщане на моралния център на държавата.

Греховете се изкупуват там горе. Тук, долу, ние сме длъжни да направим поне едно: да спрем да прощаваме вместо мъртвите.

Не искаме отмъщение. Искаме държава. Не искаме линч. Искаме закон. Не искаме сълзи след всяка катастрофа. Искаме живот преди нея. Не искаме пиар след ковчезите. Искаме страх от закона преди удара. Не искаме поредната кръгла маса. Искаме пътят да престане да бъде морга с маркировка.

Защото държава, която не може да защити децата си на пешеходна пътека, няма право да говори за модернизация. Държава, която не може да накаже убиеца на пътя навреме и справедливо, няма право да говори за реформа. Държава, която оставя родителите сами срещу системата, няма право да се нарича правова.

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Правовата държава не се познава по това колко красиво пише законите си. Познава се по това дали майката на убито дете може да заспи с усещането, че поне справедливостта не е избягала от местопроизшествието.

А у нас твърде често тя бяга. Без табели. Без срам. И с включени аварийни светлини.

Стига вече. Българският път не може да бъде ускорител на елементарни частици с ниско самочувствие, нулев разум и празна душа.

Който убие невинен на пътя, трябва да знае: няма чисто начало след чужд край.

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Защото ако убиецът има право на втори шанс, жертвата защо нямаше право на първи?