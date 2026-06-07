Китай и Лаос издигат двустранните отношения на ново високо ниво

/Поглед.инфо/ От 2 до 6 юни генералният секретар на ЦК на Лаоската народно-революционна партия и президент на Лаос Тонглун Сисулит беше на държавно посещение в Китай. По време на визитата лидерите на двете партии и държави се договориха да издигнат двустранните отношения на по-високо равнище. Това бележи нов етап в развитието на китайско-лаоските отношения и създава условия за по-нататъшно насърчаване на модернизацията в двете страни в съответствие с техните национални особености.

Повишаването на двустранното партньорство отразява не само стремежа на Китай и Лаос да отговорят на променящата се международна обстановка, но и потребностите на собственото им развитие и очакванията на техните народи. По време на разговорите със Сисулит китайският председател Си Дзинпин акцентира върху четири ключови направления: придържане към социалистическия път на развитие, укрепване на основите на взаимноизгодното сътрудничество, съхраняване на традиционното приятелство между двата народа и засилване на координацията във външната политика. Според анализатори тези принципи очертават пътя за по-нататъшното изграждане на китайско-лаоска общност на споделена съдба и предоставят стратегическа рамка за развитието на двустранните отношения.

В момента отношенията между Китай и Лаос се намират в най-благоприятния период от своята история и разполагат със значителен потенциал за развитие. Задълбочаването на сътрудничеството в рамките на общността на споделена съдба между двете страни се очаква да даде нов импулс за мира и просперитета в региона и да открие нова страница в традиционното приятелство между двата добри съседи.