/Поглед.инфо/ С наближаването на Световното първенство по футбол през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико, китайският град Иу, известен като „супермаркетът на света“, е по-натоварен от всякога. Търговци разкриват, че поръчките, свързани с Мондиала – от спортни екипи до всякакви аксесоари за феновете – се очаква да нараснат с 20% до 30% в сравнение с предишните издания на турнира, като някои очакват дори петкратен ръст. Това отразява цялостното представяне на китайската външна търговия.

Официални данни, публикувани на 9 юни, показват, че през първите пет месеца общата стойност на вноса и износа на стоки в Китай е достигнала 20,68 трилиона юана, което е ръст от 15,3% на годишна база, продължавайки тенденцията на стабилен растеж. От тях износът възлиза на 11,91 трилиона юана (увеличение с 11,8%), а вносът – на 8,77 трилиона юана (увеличение с 20,5%). Към май месечният обем на вноса и износа надхвърля 4 трилиона юана за три последователни месеца. „Търговският двигател на Китай набира скорост“, „Множество показатели продължават да се засилват“, „Резултатите надминават пазарните очаквания“... Тези заглавия в чуждестранни медии дават ясна оценка, отбелязвайки, че силното представяне на външната търговия на Китай е повишило доверието на пазара във висококачественото развитие на неговата икономика.

Китай има желание обаче да бъде не просто „световната фабрика“, но и „световен пазар“. През първите пет месеца вносът на страната е нараснал с 20,5% на годишна база, изпреварвайки темпа на растеж както на износа, така и на общия стокообмен. Това отразява възстановяването на вътрешното търсене и непрекъснатото освобождаване на вътрешния икономически импулс, което се дължи и на ясните държавни политики. Модернизацията на производството директно стимулира търсенето на оборудване и суровини от страна на китайските предприятия. В същото време Китай активно разширява отварянето си към света и непрекъснато споделя новите възможности с останалите държави.