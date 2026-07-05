Премиерът на Швеция се срещна с Уан И

Кристершон помоли Уан И да предаде поздрави на китайските ръководители и заяви, че двете страни и народи поддържат приятелски обмен от дълго време. Швеция оцени китайската култура, духа на иновациите и значителните постижения на развитието. Правителството на Швеция поддържа политиката за „един Китай“ и желае да засили диалога с китайската страна, за да се насърчава взаимноизгодното сътрудничество в различни области и да се подкрепя засилването на диалога между Китай и ЕС.

Уав И предаде поздрави от китайските ръководители за премиера Кристершон. Той добави, че двете страни имат дълга история на приятелството и сътрудничество, която е модел за отношенията между Китай и западните страни.

Уан И посочи още, че в момента ККП полага усилия за модернизацията на страната и ще продължи с отварянето към света, за да стимулират икономическия растеж на света. Китай има желание да увеличи контактите с Швеция на различни равнища и да съдейства за сътрудничество от взаимна изгода. Пекин се надява Швеция да играе конструктивна роля в насърчаването на диалога между Китай и ЕС.

По време на посещението си в Швеция, Уан И се срещна още с външния министър на Швеция и председател на групата Investor AB.