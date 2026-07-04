Вицепрезидентът на Южна Африка: Сътрудничеството с Китай е от важно значение за нас
/Поглед.ино/ В края на юни 2026 г. в Пекин се проведе 4-тото Международно изложение за насърчаване на веригата за доставки. Вицепрезидентът на Южна Африка Пол Машатиле направи специално пътуване до Китай, за да присъства на изложението за втори път. В ексклузивно интервю пред Китайската медийна група Пол Машатиле сподели, че Китай е най-големият търговски партньор на Южна Африка, а председателят Си Дзинпин и президентът Сирил Рамафоса единодушно са решили да издигнат двустранните отношения до всеобхватно стратегическо партньорство за сътрудничество в новата ера, което е от голямо значение за Южна Африка.
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