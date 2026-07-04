Вицепрезидентът на Южна Африка: Сътрудничеството с Китай е от важно значение за нас

/Поглед.ино/ В края на юни 2026 г. в Пекин се проведе 4-тото Международно изложение за насърчаване на веригата за доставки. Вицепрезидентът на Южна Африка Пол Машатиле направи специално пътуване до Китай, за да присъства на изложението за втори път. В ексклузивно интервю пред Китайската медийна група Пол Машатиле сподели, че Китай е най-големият търговски партньор на Южна Африка, а председателят Си Дзинпин и президентът Сирил Рамафоса единодушно са решили да издигнат двустранните отношения до всеобхватно стратегическо партньорство за сътрудничество в новата ера, което е от голямо значение за Южна Африка.

„Стратегиите за развитие на двете страни са силно съвместими. Китай в момента е в началния етап на своя 15-и петгодишен план, докато Южна Африка изпълнява изцяло своя Национален план за развитие до 2030. За Южна Африка сътрудничеството с Китай е от голямо значение, защото Китай винаги е подкрепял твърдо Глобалния Юг. От създаването на Форума за сътрудничество между Китай и Африка, африканският континент постигна плодотворни резултати в развитието и строителството, като Китай участва в изграждането на множество пътища, мостове и язовири. Китай не се занимава с празни приказки, когато казва, че ще си сътрудничи с африканския континент, той предприема конкретни действия. Китайските компании донесоха професионални технологии и капитал, а също така предадоха съответните умения на местното население, което е много важно за нас. Затова ние считаме Китай за надежден партньор и искрен приятел. Двустранните отношения непрекъснато се задълбочават и аз съм много доволен от отношенията между Южна Африка и Китай. Южна Африка беше една от първите страни, които се възползваха от възможностите за развитие, предоставени от инициативата „Един пояс, един път“. Пристанището Дърбан е едно от най-натоварените пристанища в Южна Африка и китайските компании също си сътрудничат с нас в неговото развитие. Всеки може директно да усети ползите, които инициативата „Един пояс, един път“ донесе на Африка, и със сигурност очаквам с нетърпение още проекти, които ще бъдат реализирани в бъдеще“, заяви Пол Машатиле в интервюто.