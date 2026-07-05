/Поглед.инфо/ Данните показват, че през първите пет месеца на тази година износът на климатици от Китай за западноевропейски страни като Франция, Холандия и Белгия се е увеличил повече от два пъти на годишна база. През юни износът на климатици от Китай за Европа се е увеличил със 72,8%. С прецизен отговор на пазарното търсене, цялостна индустриална верига и ефективна логистика, китайските продукти бързо доставят прохлада на европейските потребители.

В момента едностранчивостта и протекционизмът са във възход и ЕС непрекъснато въвежда търговски и икономически ограничения срещу Китай тази година. На този фон, бумът на продажбите на китайски климатици и други летни охлаждащи стоки в Европа и 10,3% ръст на общата търговска стойност между Китай и ЕС през първите пет месеца на тази година, напълно показват, че същността на икономическото и търговско сътрудничество между двете страни е от взаимна полза за всички. В края на юни Китай и ЕС официално създадоха механизъм за консултации по търговия и инвестиции, насочен главно към засилване на диалога на министерско ниво относно търговските и инвестиционните политики, за да се стабилизират и балансират двустранните отношения. Това е рационален отговор на пазарните принципи и е широко потвърден. Китай не е коренната причина за проблемите на ЕС, а по-скоро партньор в решаването им.

Защо „Произведено в Китай“ набира световна популярност? Пан Юанюан, изследовател в Националния мозъчен тръст за глобална стратегия към Китайската академия за социални науки, споделя, че това е така, защото Китай постоянно се фокусира върху реалните нужди на световните потребители, внимателно събира пазарна информация, разчитайки на своята цялостна индустриална система, всеобхватна верига за доставки и ефективна логистична мрежа, може бързо да предостави висококачествени, рентабилни продукти и решения.

„Произведено в Китай“ спечели световната популярност главно заради прецизния си дизайн на продукта и превъзходното качество. Освен това „Произведено в Китай“ предлага отлично съотношение цена-качество. Такъв пример е процъфтяващата индустрия за роботика. В момента цените на китайските роботи са на около една трета от подобни продукти от Европа и Съединените щати, но тяхната производителност и качество са наравно или дори надминават международните стандарти, печелейки популярност на световния пазар. Освен силните си способности, китайските продукти предоставя и отлично обслужване. Днес дълбокото вграждане на услугите в целия цикъл на продукта се е превърнало в отличителна черта на трансформацията и модернизацията на „Произведено в Китай“. В момента Китай се превръща от „световна фабрика“ в „доставчик на глобални решения“. Китай предоставя китайски решения на глобалните предизвикателства и насърчава общото развитие.

От гледна точка на потребителя висококачествените стоки на Китай с разумна цена помагат на потребителите в много страни ефективно да облекчат инфлационния натиск и да намалят разходите на домакинствата. Според доклад, публикуван от Европейската централна банка, ако вносът в ЕС от Китай се увеличи с 10% през 2026 г., общите цени на вноса в ЕС ще намалеят с 1,6%. От гледна точка на производството, оборудването и компонентите, произведени в Китай, помагат на съответните страни да постигнат индустриална модернизация и зелена трансформация, като се интегрират по-добре в глобалните вериги за създаване на стойност. Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) посочва, че благодарение на търговията с междинни стоки с Китай, броят на развиващите се страни сред основните търговски центрове в света се е увеличил от 6 през 2007 г. на 11 през 2024 г.

Китай трансформира своята производствена „твърда сила“ в „нова движеща сила“ за насърчаване на глобалното общо развитие. Фактите напълно показват, че Китай е надежден партньор, а по-добър Китай означава по-добър свят.