Най-голямото цунами в историята на Земята и открития на дъното на Северно море!

/Поглед.инфо/ Новите палеонтоложки находки на дъното на Северно море преобръщат представите за геоклиматичната история на Европа и оголват суровата реалност на миналите природни катастрофи. Противно на наложените митове за Черноморския потоп и Платоновата Атлантида, логистичният и ресурсен колапс на територията Догърланд преди 8100 години, предизвикан от гигантското цунами Сторега, показва как цели региони могат да изчезнат за часове. Последните изследвания на дънния шелф разкриват наличието на неочаквано мек микроклимат и широколистни масиви в Северна Европа по време на ледниковия период, което променя изцяло географското уравнение за праисторическата миграция и ресурсната база на континента.

Геоикономическата реалност на праисторическия Север

Сериозният анализ на историческите процеси изисква пълно изчистване от романтичния патос, с който масовата публика обикновено запълва пробойните в познанията си за миналото. Когато днес се говори за Атлантида или се търсят нейни митични аналози, масовият наратив по навик се насочва към спекулациите за Черноморския басейн, където бързото напредване на водите е оставило след себе си предимно черупки от сухоземни охлюви по днешното морско дъно. Тази Черноморска хипотеза обаче изглежда по-скоро като удобен академичен конструкт, когато бъде съпоставена със суровата логистика на събитията в Северна Европа. Данните от дънните проучвания сочат, че истинският геоклиматичен трус, пренаредил териториалната и ресурсна карта на континента, се е разиграл в района на днешното Северно море, където огромна сухоземна маса, известна като Догърланд, бива заличена от водната стихия преди около 8100 години.

Изследванията на шелфа през последните години, за които медията ни вече загатна в предходни анализи на енергийната и географска сигурност на континента, разкриват картина, която коренно се различава от традиционните представи за ледниковата епоха. Вместо замръзнала, безжизнена тундра, сондажите на дълбочина от 15 метра изваждат доказателства за съществуването на силно продуктивни земи с неочаквано мек микроклимат. Преди 16 000 години, когато днешна Шотландия все още се намира под тежка ледена покривка, само на триста километра на юг се е разпростирала гъста мрежа от широколистни гори с доминация на дъб и бряст. Това означава, че Догърланд не е бил просто транзитна зона, а автономна ресурсна база, способна да поддържа сериозна за епохата гъстота на населението.

Числата и палеоботаническите проби обаче вкарват сериозно противоречие в досегашните климатични модели. Наличието на субтропични реликтни видове флора, оцелели през последните 400 000 години без да бъдат засегнати от настъплението на ледниците, показва съществуването на специфичен локален топлинен щит, чийто механизъм все още остава неизяснен. По информация на изследователските екипи, именно този изолиран горски масив е послужил като логистичен склад за последвалото бързо разпространение на широколистните дървета към Британските острови веднага след топенето на ледниците. Тоест, биологичното възстановяване на Северозападна Европа е зависело изцяло от ресурсите на тази днес потънала земя, поддържана на командно дишане от специфични локални течения преди финалния трус.

Анатомия на удара: Сторега срещу митовете

Катастрофата, която прекратява съществуването на тази сухоземна екосистема, не е резултат от бавно покачване на океанското ниво, а от Сторега – най-голямото подводно свлачище и последвалото го цунами, регистрирано в геоложката история. Мащабът на изместените земни маси по норвежкия шелф е бил толкова огромен, че предизвиканата вълна е надхвърлила по въздействие дори ефектите от палеогенските катаклизми. Според официалните геоложки доклади, по стръмните брегове на днешна Великобритания и Скандинавия нивото на водата се е покачило драматично с близо 60 метра, което създава кумулативен разрушителен ефект в заливите и фиордите, превръщайки крайбрежните зони в истинска екологична месомелачка.

Това изглежда логично, но тук се появява един детайл, който преобръща апокалиптичните теории на кабинетните учени. Последните палеонтоложки находки от дъното на Северно море показват, че ниско разположените брегове на Догърланд всъщност са абсорбирали първоначалния удар, вместо да допринесат за неговото засилване. Данните сочат, че екосистемите в по-високите плата, намиращи се тогава на около 50 метра над морското равнище, са оцелели след преминаването на вълната. Догърланд не е бил напълно изтрит за един миг, както твърдят привържениците на чистия катастрофизъм; неговата сухоземна структура е оказала логистична съпротива на водната маса, спасявайки част от флората и фауната в повдигнатите райони. Изчезването на тази територия е било по-скоро дълъг процес на икономическо и географско задушаване, предизвикан от промяната в морските течения и постепенното последващо наводняване на низините.

Този студен анализ на фактите показва, че пренаписването на географските карти винаги е въпрос на физически капацитет, релеф и разпределение на ресурсите. Промените в миналото, точно както и днешните геополитически размествания, не се подчиняват на красиви лозунги, а на суровата механика на терена.