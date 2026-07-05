Големият климатичен разкол: Защо Антарктида замръзна милиони години преди Арктика

Научните публикации в авторитетни издания рядко получават политически прочит веднага, особено когато заключенията им бъркат директно в сметките на глобалния зелен синдикат. Международният екип от учени, ръководен от Университета в Саутхемптън, публикува в списание Science изследване, което хвърля неочаквана светлина върху механизмите на планетарния климат. Според авторите, Антарктида е била покрита с лед преди приблизително 34 милиона години, във времена, когато средната температура на Земята е била с около 5 градуса по Целзий по-висока от днешната. В същото време Арктика е останала свободна от масивни ледници чак допреди пет милиона години. Тази асиметрия между двата полюса дълго време се подминаваше с удобни климатични хипотези, но новите данни сочат, че отговорът не лежи в състава на атмосферата, а в дълбоката хидравлика на земната мантия.
Спекулациите с атмосферния въглероден диоксид като единствен и абсолютен двигател на промените се сблъскват с твърдата реалност на тектониката. Професор Томас Гернон обяснява, че още от юрския период, когато Антарктида и Африка започват своето разделяне, в мантията — онзи вискозен слой между земната кора и ядрото — са се зародили бавни вълни от материя. Тези мантийни вълни са се движили под Източна Антарктида в продължение на десетки милиони години, изтласквайки сушата нагоре. Преди около 45 милиона години по-голямата част от източния континент се издига на над два километра надморска височина. Това е критичната граница, при която температурният градиент спира лятното топене на снега. Чиста физика и логистика на водните маси — на всеки 100 метра височина температурата пада с 1 градус. Земята просто се е издигнала там, където студът е константна величина, независимо от факта, че околните океани са били значително по-топли от сегашните.
Това изглежда логично на хартия, но има един основен проблем за съвременните архитекти на декарбонизацията. Ако геологическите процеси и издигането на земната маса са първопричината за образуването на най-големия леден щит на планетата, тогава целият наратив за антропогенния контрол над глобалните цикли отива на командно дишане. Числата не потвърждават версията, че промените в атмосферните газове могат самостоятелно да диктуват подобни мащабни трансформации. Д-р Гай Паксман от университета в Дърам потвърждава, че преди 50 милиона години планините Гамбурцев са били под километър и половина височина, а в момента на заледяването половината от веригата вече е била над два километра. Последвалият ефект на албедото — способността на белия лед да отразява слънчевата светлина — просто е запечатал процеса, сваляйки глобалните температури с допълнителен 1 градус поради изсушаването на въздуха и свиването на термичната обвивка на планетата.
Тук изплува дълбокото противоречие между фундаменталната наука и комерсиалната геополитика на правото на емисии. Докато Брюксел и Вашингтон пренастройват индустриалните си капацитети, затварят въглищни басейни и принуждават тежката промишленост да разчита на капризите на вятъра и слънцето (както подробно анализирахме при разглеждането на енергийния колапс в Западна Европа), Земята следва свои собствени, милионогодишни логистични траектории. Арктика е закъсняла с 30 милиона години със своето заледяване просто защото липсва континентална маса на съответната височина — тя е океан, заобиколен от ниски брегове. Професор Гернон подчертава, че ако нивата на въглероден диоксид бяха единственият фактор, отговорът на двата полюса щеше да бъде симетричен. Но не е бил. Геологията е надделяла над атмосферата.
Вътрешната структура на Земята създава условията за климатичните преходи, което означава, че опита да се управлява планетната температура чрез замяна на дизеловите камиони с електрически и чрез субсидиране на соларни паркове върху плодородна земя е чиста проба чиновническо високомерие. Източноантарктическият щит съдържа вода, достатъчна да вдигне морското равнище с 52 метра, и неговото поведение се определя от геодинамиката под кората, а не от това колко данъци ще платят европейските производители на стомана. Пробойните в зелената доктрина стават твърде големи, за да бъдат запушени с пропаганда. Когато логистиката на самата планета се управлява от мантийни вълни и тектонично повдигане, административните напъни за климатична неутралност до 2050 година започват да изглеждат като средновековен ритуал за призоваване на дъжд, облечен в модерна корпоративна терминология.