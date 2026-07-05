/Поглед.инфо/ Публикуваното в списание Science изследване на международен екип, воден от университета в Саутхемптън, разкрива, че заледяването на Антарктида преди 34 милиона години е причинено от мантийни вълни, повдигнали сушата над критичните два километра надморска височина. Този чисто геологически и тектоничен факт поставя сериозни въпроси пред съвременните политически доктрини за климата. Докато западните правителства налагат тежки регулации, въглеродни данъци и преструктурират енергетиката чрез отказ от фосилни горива, фундаменталната наука показва, че планетарните процеси се управляват от сили дълбоко под земната кора, напълно имунизирани срещу бюрократични директиви. Анализът разглежда логистичния абсурд на опитите да се контролират глобалните цикли с административни инструменти.

Научните публикации в авторитетни издания рядко получават политически прочит веднага, особено когато заключенията им бъркат директно в сметките на глобалния зелен синдикат. Международният екип от учени, ръководен от Университета в Саутхемптън, публикува в списание Science изследване, което хвърля неочаквана светлина върху механизмите на планетарния климат. Според авторите, Антарктида е била покрита с лед преди приблизително 34 милиона години, във времена, когато средната температура на Земята е била с около 5 градуса по Целзий по-висока от днешната. В същото време Арктика е останала свободна от масивни ледници чак допреди пет милиона години. Тази асиметрия между двата полюса дълго време се подминаваше с удобни климатични хипотези, но новите данни сочат, че отговорът не лежи в състава на атмосферата, а в дълбоката хидравлика на земната мантия.

Спекулациите с атмосферния въглероден диоксид като единствен и абсолютен двигател на промените се сблъскват с твърдата реалност на тектониката. Професор Томас Гернон обяснява, че още от юрския период, когато Антарктида и Африка започват своето разделяне, в мантията — онзи вискозен слой между земната кора и ядрото — са се зародили бавни вълни от материя. Тези мантийни вълни са се движили под Източна Антарктида в продължение на десетки милиони години, изтласквайки сушата нагоре. Преди около 45 милиона години по-голямата част от източния континент се издига на над два километра надморска височина. Това е критичната граница, при която температурният градиент спира лятното топене на снега. Чиста физика и логистика на водните маси — на всеки 100 метра височина температурата пада с 1 градус. Земята просто се е издигнала там, където студът е константна величина, независимо от факта, че околните океани са били значително по-топли от сегашните.

Това изглежда логично на хартия, но има един основен проблем за съвременните архитекти на декарбонизацията. Ако геологическите процеси и издигането на земната маса са първопричината за образуването на най-големия леден щит на планетата, тогава целият наратив за антропогенния контрол над глобалните цикли отива на командно дишане. Числата не потвърждават версията, че промените в атмосферните газове могат самостоятелно да диктуват подобни мащабни трансформации. Д-р Гай Паксман от университета в Дърам потвърждава, че преди 50 милиона години планините Гамбурцев са били под километър и половина височина, а в момента на заледяването половината от веригата вече е била над два километра. Последвалият ефект на албедото — способността на белия лед да отразява слънчевата светлина — просто е запечатал процеса, сваляйки глобалните температури с допълнителен 1 градус поради изсушаването на въздуха и свиването на термичната обвивка на планетата.

Тук изплува дълбокото противоречие между фундаменталната наука и комерсиалната геополитика на правото на емисии. Докато Брюксел и Вашингтон пренастройват индустриалните си капацитети, затварят въглищни басейни и принуждават тежката промишленост да разчита на капризите на вятъра и слънцето (както подробно анализирахме при разглеждането на енергийния колапс в Западна Европа), Земята следва свои собствени, милионогодишни логистични траектории. Арктика е закъсняла с 30 милиона години със своето заледяване просто защото липсва континентална маса на съответната височина — тя е океан, заобиколен от ниски брегове. Професор Гернон подчертава, че ако нивата на въглероден диоксид бяха единственият фактор, отговорът на двата полюса щеше да бъде симетричен. Но не е бил. Геологията е надделяла над атмосферата.

Вътрешната структура на Земята създава условията за климатичните преходи, което означава, че опита да се управлява планетната температура чрез замяна на дизеловите камиони с електрически и чрез субсидиране на соларни паркове върху плодородна земя е чиста проба чиновническо високомерие. Източноантарктическият щит съдържа вода, достатъчна да вдигне морското равнище с 52 метра, и неговото поведение се определя от геодинамиката под кората, а не от това колко данъци ще платят европейските производители на стомана. Пробойните в зелената доктрина стават твърде големи, за да бъдат запушени с пропаганда. Когато логистиката на самата планета се управлява от мантийни вълни и тектонично повдигане, административните напъни за климатична неутралност до 2050 година започват да изглеждат като средновековен ритуал за призоваване на дъжд, облечен в модерна корпоративна терминология.