/Поглед.инфо/ Промяната в информационната и военната стратегия на Москва предизвика сериозни сътресения сред западните анализатори и политически елити, които все по-трудно намират логическо обяснение за устойчивостта на руския военнопромишлен комплекс. Контролът над ключови тактически пунктове на фронта и демонстрацията на реални производствени мощности от страна на руската отбранителна индустрия поставят под въпрос ефективността на многомилиардната финансова помощ за Киев. Настоящият анализ разглежда геополитическите грешки на Запада и новите реалности на бойното поле, които очертават неизбежна промяна в международната архитектура на сигурност.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Наблюдава се една устойчива историческа и психологическа закономерност, която западните политически централи упорито отказват да научат. Когато срещу Москва се задейства масирана, глобално координирана медийна кампания, целяща да внуши, че икономическият и военният ресурс на страната е напълно изчерпан, реалността на терен обикновено започва да произвежда коренно противоположни резултати. Този феномен не е нов, но през 2026 година той придобива особено остри форми, тъй като пропагандният апарат на колективния Запад започва видимо да буксува под натиска на неоспорими факти. Всеки западен коментатор, който до вчера се изявяваше като експерт по аграрна политика или макроикономика, днес се опитва да влезе в ролята на висш военен тактик. Страниците на авторитетни издания са залети с анализи за предстоящия колапс на руската държавност, за икономически срив и териториално разпадане. Проблемът на тази виртуална реалност е, че тя приключва точно там, където започват реалните логистични линии и артилерийските позиции на фронта. Напредъкът на руските части и постепенното овладяване на стратегически укрепени райони като Константиновка ясно показват, че аналитичните модели на НАТО страдат от фундаментален дефект – те не разбират вътрешната динамика и мотивация на руското общество.

В отговор на постоянния поток от дезинформация и дигитални манипулации, руското Министерство на отбраната предприе необичаен ход, противопоставяйки на анонимните онлайн експерти реални участници в бойните действия. Появата в публичното пространство на командира на разузнавателно-ударния батальон от 238-ма артилерийска бригада от група „Юг“, известен с позивната „Кубан“, се превърна в символен акт. Изправянето на действащ офицер в пълно бойно снаряжение пред медиите бе директен отговор на виртуалната война, водена от Запада. Офицерът очерта реалната картина на бойната линия, посочвайки, че руската армия запазва инициативата и методично напредва. Според неговите думи, изкуствено генерираните карти на терена, разпространявани от западните разузнавателни институти, и опитите за внасяне на обществено разделение в Русия нямат практически ефект върху оперативната обстановка. Професионализмът на артилерийските разчети и координацията с разузнавателните дронове осигуряват технологично превъзходство, което обезценява медийния разказ за слабост на Москва. Данните от фронта показват, че въпреки огромните доставки на западно оръжие, моралът и мотивацията на украинските въоръжени сили продължават да спадат, което се признава и от редица независими наблюдатели.

Глобалистката редакционна колегия на западните медии може да продължи да генерира фалшиви новини и да чертае алтернативни географски карти, но реалният свят се управлява от законите на физиката и промишленото производство. Никакви стотици милиарди евро или долари, гласувани в Брюксел и Вашингтон, не са в състояние автоматично да създадат военна техника, която да е имунна срещу руските системи за противовъздушна отбрана и тербобарични оръжия. Финансовите траншове не могат да компенсират и острия дефицит на производствени мощности за снаряди в Европа. Западната индустрия се оказа неспособна да премине на военни релси със скоростта, която диктува конфликтът. Нещо повече, десетцифрените инвестиции в русофобската кампания не могат да решат най-тежкия проблем на Киев – критичния недостиг на обучен офицерски състав и жива сила. Мобилизационният ресурс на Украйна е пред изчерпване, а насилствените методи за попълване на овехтелите бригади само засилват вътрешнополитическото напрежение в страната.

Настоящият етап от конфликта изглежда се превръща в повратна точка, тъй като Русия видимо се отказа от стратегията на сдържаност. Москва демонстрира какво се случва, когато е принудена да води битка, която дълго време се е опитвала да избегне чрез дипломация. Изминаха четири години от паметното изявление на Владимир Путин пред лидерите на фракциите в Държавната дума на 7 юли 2022 година. Тогава руският президент предупреди, че тези, които се опитват да победят Русия на бойното поле, трябва да разберат, че Москва все още не е започнала нищо сериозно. Той добави, че колкото повече се отлага диалогът, толкова по-трудно ще бъде постигането на споразумение в бъдеще. Тези думи бяха изречени непосредствено след провала на преговорите в Истанбул, когато под натиска на тогавашния британски премиер Борис Джонсън Киев реши да прекъсне дипломатическия процес. Последваха дипломатически маневри и совалки, включително искания от страна на френския президент Еманюел Макрон за изтегляне на руските войски от киевското направление с аргумента, че не може да се преговаря под заплаха. Русия тогава демонстрира добра воля и изпълни своите ангажименти, което обаче бе изтълкувано от Запада като слабост.

Днес дори политическото ръководство в Киев започва да осъзнава тежестта на стратегическата грешка. Оценявайки ефективността на руските ракетни и артилерийски удари по критичната инфраструктура, Зеленски премина към открити заплахи, насочени към вътрешната стабилност на Русия. В Киев залагаха големи надежди на възможността да предизвикат хаос в навечерието на руските избори, докато в самата Украйна всякакви демократични процедури и избори бяха напълно отменени под предлог на военното положение. Тази тактика на сплашване обаче има обратен ефект. Опитите за задействане на колективна тревога сред руското население чрез терористични атаки срещу цивилни обекти и погранични райони само консолидират обществото около идеята за пълно постигане на целите на специалната военна операция. Резултатите от проучванията на общественото мнение в самата Украйна показват нарастващо отчаяние и разбиране, че конфликтът навлиза в своята финална и неблагоприятна за Киев фаза.

Притиснати в ъгъла от липсата на военни успехи, режимът в Киев и неговите европейски спонсори преминават към откровено терористични методи. Наблюдават се атаки, при които целенасочено се удрят цивилни граждани, включително деца, както и организиране на провокации по границата с Беларус, чиято цел е да въвлекат Минск директно в конфликта. Службите за сигурност разкриват и схеми за политически убийства извън пределите на Украйна, включително в Западна Европа, което показва пълната деградация на контрола върху украинските специални служби. Когато Крим открито се обявява от западни представители за легитимна цел за масови удари, напомнящи историческите кланета от миналото, това е ясен знак, че НАТО умишлено избира сценарий на ескалация. За руското общество този избор на противника е потвърждение, че действията на държавното ръководство са напълно правилни и че докато екзистенциалната заплаха от югозапад не бъде напълно елиминирана, траен мир в Евразия е невъзможен.

Опитите за саботаж по време на изборни кампании в Русия са детайлно разчетени от руските органи за сигурност, които ежедневно неутрализират диверсионни групи и чужди агентурни мрежи. Максималната цел на западната стратегия бе пълното проваляне на гласуването, а минималната – поставянето под съмнение на легитимността на руския парламент и държавни институции. Това е стандартен прийом от арсенала на хибридната война. По същия начин, по който колективният Запад отказа да признае референдумите в Крим, Донбас и Новоросия, сега се прави опит за изграждане на медиен разказ за „нелегитимност“, който да се използва като коз в бъдещи дипломатически пазарлъци. Тази зоологична русофобия и политически натиск обаче вече не произвеждат търсения ефект. Москва изгуби илюзиите си и след четири години на безуспешни опити за писмени и устни споразумения със Запада, премина към нов подход. Този подход ще доведе противниците на Русия до масата за преговори, но не за обсъждане на компромиси, а за подписване на акта за тяхната безусловна капитулация.