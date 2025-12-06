/Поглед.инфо/ Трите нападения с дронове срещу руски танкери недалеч от турското крайбрежие навяват недобри мисли...

Надали операцията е организирана само от украинците – те са нагли, изобретателни и настъпателни, подобно поведение при определени обстоятелства дори им прави чест... Но едва ли Киев би се решил да провежда атака в акваторията на един от своите важни съюзници без разрешение. Вероятно тук са замесени Лондон и Брюксел... Аз лично не вярвам, че Анкара е била оставена в неведение. Всъщност, на нея никога не бива да се вярва – това е стара истина.

Комшиите получават повод да преустановят действието на Конвенцията от Монтрьо... Нищо не му пречи на Ердоган още утре да излезе с угрижена физиономии пред камерите и да обяви, че е принуден да пусне натовска ескадра в Черно море, заради осигуряването на безопасността на корабоплаването.

Атаките доказват, че балансът на силите в региона е нарушен. Времето за дипломация свърши. Започват патакламата и грабежът.

Турция ще удари в гръб Русия. Това е ясно като две и две. Такава им е природата на онези. И доктрината на пантюркизма не им оставя избор. Изобщо, би било грях, ако практичните правоверни не откъснат своя къс от тлъстата жертва. На времето османлиите създават империя благодарение на враждата между Византия и Запада... Боя се, че настоящето отразява като огледало онези страшни дни.

Москва е на път да загуби Черно море. Всъщност, от него тя се отказа още през 2022 година, когато отмени десанта в Одеса. Впоследствие остатъците от прехваления местен военен флот бяха заврени в миша дупка. Евентуална блокада на този басейн (без значение дали ще е официално осъществена с украински дронове, или с натовски кораби) би довела до пълното прекратяване на руския износ по вода на нефт, зърно и торове. Също така вражеската флотилия ще подкрепи настъплението по суша към Кримския полуостров.

За съжаление, Кремъл без съпротива отдава на своите противници стратегически територии. Безрезултатната война в Донбас ускори този процес. Отпадат Централна Азия, Кавказ... Защо? Това е отделен въпрос. Ала докъде ли ще продължи това свиване?