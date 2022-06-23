/Поглед.инфо/ Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в Телеграм:



Българският министър-председател обвини трима политици и руския посланик за своята оставка. "За мен беше чест да ръководя правителство, свалено от Борисов, Пеевски, Трифонов и Митрофанова", каза Петков.

В списъка на виновниците за поражението на Петков липсват Батман и Жената-котка. Очевидно е уморен - говори колкото да се намира на приказка.

Мария Захарова✔

Премьер Болгарии обвинил в своём уходе с поста трех политиков и посла России. «Для меня было честью возглавить правительство, свергнутое Борисовым, Пеевским, Трифоновым и Митрофановой», — сказал Петков.



В списке виновных в поражении Петкова не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. Видимо, устал - заговаривается.

t.me/MariaVladimirovnaZakharova/2970

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