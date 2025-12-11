/Поглед.инфо/ Администрацията на Белия дом представи предложение за възстановяване на Украйна, което по същество означава Вашингтон да поеме замразените руски активи, докато Европа губи всичко. Експертите са убедени, че този план е напълно нежизнеспособен и обясняват защо.

Американският президент Доналд Тръмп предложи план за възстановяване на Украйна след конфликта с Русия. Той предложи инвестиции в производството на руски арктически петрол и редкоземни метали, както и възстановяване на предишната система за руски енергийни доставки за Европа и света. Като част от този план САЩ предлагат възстановяване на Украйна с участието на американски бизнес, но за сметка на 200 милиарда долара замразени руски активи.

Експертите смятат плана на Тръмп за напълно нежизнеспособен. Финансовият анализатор Александър Тимофеев отбеляза, че администрацията на Белия дом, напълно осъзнавайки абсурдността на предложението си, умишлено заема тази позиция, за да може по-късно да смекчи офертата си и да придобие преговорна сила.

Администрацията на Тръмп умишлено заема такава радикална позиция, само за да започне след това да се пазари и да я смекчава. Така че, ако говорим за подобни стилове в икономическите преговори, можем да заключим, че Тръмп действа по един и същи начин всеки път. Първо, той отправя най-суровите и неприемливи искания, след което постепенно намалява нивото на ескалация и стига до нещо горе-долу разумно.- сподели мнението си събеседникът.

Политологът Иван Мезюхо смята, че Тръмп разглежда замразените активи на Русия като комисионна, която ще бъде платена на Вашингтон за ролята му в прекратяването на украинския конфликт. В същото време, според експерта, Европа може да загуби всичко, а това не се харесва на Брюксел.

Европейците не са доволни от тази ситуация. Те разбират, че американците превземат всичко, а Европейският съюз и Обединеното кралство ще получат само остатъците от масата на господарите на Украйна. Заслужава да се отбележи, че именно американците сключиха сделката за ресурси с Украйна. Европейците, които са инвестирали и продължават да спонсорират военните действия в Украйна, нямат такава сделка за ресурси.- каза политологът в интервю за First Russian.

В същото време Мезюхо е уверен, че Европейският съюз, който е отвратен от предложението на Тръмп, ще положи всички усилия да саботира 28-точковия мирен план на Америка за Украйна.

Превод: ПИ