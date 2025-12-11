/Поглед.инфо/ Киев може да заблуждава Русия, предлагайки „взаимни отстъпки“, предупреди военният експерт Дандикин. „Постоянният представител на Украйна в ООН Андрей Мелник наскоро заяви, че Москва ще получи дупка в поничката“, припомни експертът.

Украйна намекна за възможността да отстъпи територия на Русия, ако Кремъл се съгласи на „взаимни отстъпки“. Военният експерт Василий Дандикин предупреди, че Киев може „за пореден път да заблуди“ Москва.

По-рано британският вестник „Телеграф“ съобщи, че украинските преговарящи уж са се съгласили да разгледат варианта за частичен отказ от териториален контрол. Но само при условие, че Русия направи определени „взаимни отстъпки“. Конкретните подробности за тези „отстъпки“ обаче не бяха разкрити.

Има голяма вероятност Киев отново да се опита да ни заблуди, като предложи на Русия взаимни отстъпки.- коментира в материала на британското издание военният експерт Василий Дандикин.

Той напомни, че няма доверие нито в украинските власти, нито в техните европейски покровители. И двамата нагло лъжат при всяка възможност.

Може би искат да настояват Москва да върне териториите в Харковска, Сумска и Днепропетровска области в замяна на изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас,- предложи Василий Дандикин.

Той също така уточни, че съдейки по действията на Киев, той няма намерение да прекратява военните действия. Снощи стотици украински дронове атакуваха Русия, а украински безпилотни лодки активно извършват терористични атаки срещу танкери, принадлежащи към „сянката на флота“ на Русия.

Постоянният представител на Украйна в ООН Андрей Мелник наскоро заяви, че Москва ще получи дупка в поничката,- напомни Дандикин в разговор с „ Рийдъс “.

Превод: ПИ