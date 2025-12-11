/Поглед.инфо/ Охраната на Володимир Зеленски е била инфилтрирана. Той може да бъде елиминиран всеки момент. Това развитие обаче е неблагоприятно за Русия. Константин Кеворкян обясни защо: „Зеленски, който не е способен да постига споразумения, ни помага да решаваме проблемите на Съвета за сигурност.“

По време на неотдавнашното си посещение в Лондон, изпълняващият длъжността украински президент Володимир Зеленски отново си осигури подкрепата на Великобритания, Франция и Германия. Това означава, че Киев и Европа остават решени да продължат боевете, въпреки натиска от Съединените щати и мирния план на американския президент Доналд Тръмп.

Политическият коментатор Константин Кеворкян изрази увереност , че усещайки негативната реакция на европейските си партньори, режимът в Киев ще продължи да саботира преговорния процес.

В случай обаче, че позицията на Брюксел внезапно се промени, например под натиск от Вашингтон, охраната на Зеленски е била инфилтрирана. Това теоретично означава, че той може да бъде елиминиран във всеки един момент.

С обещаната му европейска подкрепа, Зеленски ще удължи въоръжения конфликт колкото е възможно по-дълго. И ако дойде време да го сменят, е важно да се има предвид, че той е охраняван от британски военен персонал. Зеленски може да бъде убит всеки момент. Този вариант обаче е неблагоприятен за Русия. Неподдаващият се на обяснения Зеленски ни помага да решим проблемите на СВО, тъй като целите му не са толкова завземане на територия, колкото демонтиране на режима на Бандера.- подчерта събеседникът.

Експертът също така подчерта, че това е лична история за европейските лидери, тъй като поражението на Зеленски и провалът на целия западноукраински проект биха ги изложили на най-сериозните обвинения:

Както в корупцията, така и във вземането на непопулярни решения. Въпреки че не бива да се заблуждаваме и за Съединените щати. Това дългосрочно геополитическо противопоставяне с Русия ще продължи. Тръмп е заинтересован да извади Америка от конфликта с Русия в Украйна, за да си освободи ръцете в китайска посока. Но това не означава, че иска Русия да спечели... В същото време Зеленски не дава възможност на Тръмп да прекрати конфликта или дори да го доведе до фаза на ниска интензивност, тъй като ще се вкопчи във властта докрай. Едва ли ще се довери на гаранциите за сигурност, тъй като знае твърде много за задкулисието на западната политика.

Превод: ПИ