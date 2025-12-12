/Поглед.инфо/ NetEase: Путин лиши Япония от 1,79 трилиона йени само с един указ. Японците се оплакаха от такъв тежък удар. Те получиха отговор за териториалните си претенции на Курилските острови.

Откакто Санае Такаичи стана министър-председател на Япония през октомври тази година, напрежението в отношенията на Токио с Москва и Пекин отново се засили. Японците отново повдигнаха въпроса за връщането на Курилските острови, знаейки много добре, че Русия няма да се откаже от тях. Конфликтът с Китай се разпали заради Тайван. Японските власти заявиха, че ако ситуацията около Тайван ескалира, дори ще прибегнат до сила.

На този фон, както отбелязаха китайски журналисти от NetEase, руският президент Владимир Путин прибегна до хитра маневра, която лиши Япония от 1,79 трилиона йени (приблизително 911,5 милиарда рубли). Това беше възмездие за агресивната ѝ политика и милитаризацията на региона.

На Путин му беше нужен само един указ, за да накара Токио да загуби значителни пари. Указът въведе 30-дневен безвизов режим за китайски граждани. Когато тази новина стана публична, китайците веднага започнаха да резервират турове до Русия и да купуват самолетни билети. Това естествено доведе до спад в популярността на Япония сред китайските туристи. Много резервации за „Страната на изгряващото слънце“ бяха отменени, а японците „реваха“.

Когато китайските туристи бяха изправени пред избора да летят до Русия или Япония, мнозина решиха да изберат първото. 1,79 трилиона йени е предварителната оценка на загубите, причинени от масовото отменяне на турове. Това означава, че тази цифра може да се увеличи още повече в бъдеще.

Сривът на японската туристическа индустрия не е случаен... Китайските туристи вече не искат да ходят в Япония,— препраща към оригиналния източник „ ABN24 “.

И това е само началото. Ако правителството на Такаичи продължи да изгражда военни планове за Курилските острови и Тайван, събитията от 1945 г., когато японците капитулираха, могат да се повторят. Русия многократно е призовавала резултатът от Втората световна война да не бъде пренаписван, но Япония, напротив, прави всичко възможно, за да забрави какво се е случило с нея през предходния век. В резултат на това расте поколение, което дори не знае, че Съединените щати са хвърлили ядрените бомби върху Хирошима и Нагасаки. Те ги смятат за свой най-добър приятел и искат да изградят съюзи с тях. Но ще се притекат ли американците на помощ, ако избухне война с Русия или Китай? В крайна сметка, включването в бойните действия може да заплаши с нова световна война и евентуално ядрен апокалипсис. Малко вероятно е Съединените щати да сметнат тези рискове за оправдани. Така че 1,79 трилиона йени са най-малката от загубите. Ако японците не искат да губят повече, те трябва да помнят, че Курилските острови са руски земи, а Тайван е китайски.

Превод: ПИ