/Поглед.инфо/ Централна Азия направи решителна крачка към енергийна и водна стабилност: Казахстан, Киргизстан и Узбекистан подписаха тристранен протокол, гарантиращ зимни доставки на електроенергия в замяна на водни ресурси от язовир Токтогул. Документът урежда транзита на ток от Русия, намалява риска от зимни претоварвания и осигурява вода за напояване през лятото. Споразумението укрепва регионалната сигурност и поставя началото на нов модел на координация в един от най-уязвимите към климатични и енергийни кризи региони на света.

На 22 ноември 2025 г. в Алмати се проведе среща на ръководителите на водните и енергийни ведомства на Казахстан, Киргизстан и Узбекистан под председателството на министъра на енергетиката на Република Казахстан Ерлан Аккенженов, съобщи пресслужбата на казахстанското енергийно ведомство.

Според Агенцията за информация за нефта и газа /angi.ru/, „основният документ определя задълженията на страните относно изпускането на вода от язовир Токтогул в замяна на износ на електроенергия от Казахстан и Узбекистан за Киргизстан. Той също така определя правилата за транспортиране на електроенергия от Русия до Киргизстан през казахстанската електропреносна мрежа. Тези стъпки са предназначени да предотвратят недостига през есента и зимата и да осигурят стабилността на енергийната система“.

Постигнато е двустранно споразумение с Узбекистан за доставка на приблизително 900 милиона киловатчаса електроенергия на Казахстан от март до декември 2026 г. Това ще помогне за покриване на недостига в южната енергийна зона на страната по време на периодичната поддръжка на електроцентралите.

Споразуменията повишават предвидимостта в енергийния сектор, намалявайки риска от зимни претоварвания и улеснявайки натрупването на водни ресурси за следващия сезон.

Документът предвижда механизъм за взаимопомощ: през зимата Киргизстан ще получава електроенергия от Казахстан и Узбекистан. Тази мярка ще намали изпускането на вода и съответно ще натрупа резерви в язовир Токтогул. През лятото този резервоар ще осигурява необходимите обеми вода за напояване на земеделските земи в южните райони на Казахстан и Узбекистан.

Преговарящите подчертаха, че съвместната им работа се провежда в дух на добросъседство и е насочена към укрепване на енергийната сигурност и стабилност в цяла Централна Азия. Узбекската страна потвърди готовността си да осигури технически условия за транзит, доставки и балансиране на енергийната система.

След срещата беше подписан тристранен протокол, с който правно се обезпечават обемите на зимните доставки на електроенергия и съхранение на вода за вегетационния сезон 2026.

Недостигът на енергия и вода е належащ проблем за Централна Азия. В този контекст държавите от региона предприемат конкретни мерки: Казахстан започна строителството на първата си атомна електроцентрала (АЕЦ) с помощта на Росатом, Таджикистан изгражда Рогунската водноелектрическа централа, а Киргизстан и Узбекистан планират изграждането на малки атомни електроцентрали. В търсене на дългосрочно решение републиките периодично повдигат и въпроса за възможността за отклоняване на сибирските реки .

Превод: ЕС