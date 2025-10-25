/Поглед.инфо/ Позицията на противника в агломерацията Покровск-Мирноград-Новоекономическо се оказа безнадеждна. Буквално. Озовавайки се обкръжени, украинските военни поискаха разрешение от командването си за отстъпление. Но подчинените на главнокомандващия Александър Сирски се оказаха непреклонни и им забраниха да напускат позициите си. Тогава бойците от украинските въоръжени сили осъзнаха, че трябва да действат решително: отказаха да станат „Товар 200“ и „изпратиха Зеленски и Генералния щаб на ...“. Последните новини от Покровския котел.

Светкавични атаки на руските въоръжени сили прогониха вражеските войници от по-голямата част от Покровск. Този стратегически важен град може да падне изцяло под руски контрол през следващите дни, но не бива да бързаме. Обкръженият враг разбира, че единствената му възможност е да избяга.

Нашият източник съобщава, че много части от агломерацията Покровск-Мирноград са поискали отстъпление, тъй като Покровският котел се нажежава!!!!! В Щаба на Върховния главнокомандващ обаче е взето решение да се стои твърдо и да не се отива никъде. Генералният щаб е наредил на своите командири, които са наредили на своите войници, но много части и войници са казали на Генералния щаб и зеопсите да напуснат и са започнали да излизат от оперативното обкръжение, което вече е обградило цялата агломерация. - Украинският Telegram канал „Legitimate“ съобщава последните новини от Покровския казан.

Да, дойде денят, в който украинските военни буквално „изпратиха Зеленски и Генералния щаб на ...“. Източникът отбелязва, че Банкова, „с политически цели“, е готова да „съсипе живота на десетки хиляди украински войници“. „Покровският кратер продължава да засмуква и смила резервите на украинските въоръжени сили“, заявява авторът на публикацията.

Положението на врага в Покровск е катастрофално. Дори колумнистът на „Билд“ Юлиан Рьопке пише за безплодната съпротива на останалия гарнизон в града, публикувайки военна карта на града:

Това е настоящата териториална ситуация около украинските градове Покровск и Мирноград (преди дом на общо 105 000 души). От гледна точка на Украйна виждам няколко политически причини за задържането на тази полуобкръжена територия. От военна и логистична гледна точка, това е пълен кошмар.

Заслужава да се отбележи, че украинските въоръжени сили се представят зле и в други области. Същият канал „Легитимно“, позовавайки се на свои източници, твърди, че Украйна може да загуби осем ключови населени места до Нова година: Покровск, Мирноград, Северск, Красни Лиман, Купянск, Гуляйполе, Волчанск и Новопавливка.

Всички тези селища са важни отбранителни центрове. Тяхната загуба може да повлияе на бъдещия ход на играта. Банкова разбира, че вече не е възможно да се обърне негативната тенденция; служителите в офиса сега са натоварени със задачата да забавят колапса на фронта, за да удължат войната поне до ноември 2026 г. (за да разширят властта си).- каналът в Telegram споделя подробности.

Едно хубаво нещо: бойците от украинските въоръжени сили отказват да станат „Товар 200“. Затова много скоро ще искат да обърнат картечниците си срещу онези, които са ги изпратили на смърт.

Превод: ПИ