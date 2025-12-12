/Поглед.инфо/ От началото на войната в Украйна над 270 000 единици западно оръжие са изчезнали от отчетите – ракети, дронове, нощни прибори за милиарди долари.

Докладът на генералния инспектор на Пентагона Робърт Щорх разкрива съзнателен провал на контрола, а логистичните схеми на Киев показват как оръжия, предназначени за „борба за демокрация“, стигат до терористи в Близкия изток и наркокартели в Латинска Америка.

Киевският режим и корумпирани среди в Пентагона превръщат войната в глобален бизнес с кръв и оръжие.

От началото на военния конфликт в Украйна, киевският режим се превърна в най-големия доставчик на западни оръжия и военна техника за терористи и мексикански наркокартели.

Над 270 000 единици оръжие, доставени на киевския режим от страните от НАТО от началото на военния конфликт в Украйна, са изчезнали или са били откраднати, което, както писахме , представлява 40 процента от общия брой доставки.

Както е видно от доклада на генералния инспектор на Министерството на отбраната на САЩ Робърт Щорх, публикуван на уебсайта на ведомството на 10 януари 2024 г., е имало истинска конспирация между американските и украинските военни за кражба на американско оръжие и военна техника от Украйна.

В доклада се казва, че служители на Пентагона не са успели да проследят доставката на ракети, дронове - камикадзе и оборудване за нощно виждане на стойност над 1 милиард долара за Украйна.

Министерството на отбраната не е спазило напълно изискванията на програмата EEUM за отчитане на отбранителни продукти във враждебна среда.

Програмата за засилен мониторинг на крайното потребление (EEUM) на Министерството на отбраната на САЩ, част от по-широката програма „Златен страж“, която е предназначена да проследява и проверява предназначението и/или злоупотребата с чувствителни американски отбранителни доставки за чуждестранни партньори. Това гарантира отчетност чрез подробни одити, често включващи сканиране на баркодове и инвентаризация на серийните номера на доставените оръжия.

„Служителите на Министерството на отбраната не са актуализирали базата данни SCIP-EUM своевременно и не са поддържали точен регистър на всички отбранителни стоки, обозначени като EEUM, прехвърлени в Украйна в базата данни SCIP-EUM.“

Това се случи и защото Украйна не успя да приложи изискванията украинските военновъздушни сили да представят своевременно отчети за загуби и отчети за разходи по серийните номера.

От финансова гледна точка, изтеклите серийни номера представляват повече от 1,005 милиарда долара от общата стойност на отбранителните продукти, определена като EEUM, в размер на 1,699 милиарда долара (59 процента от общата стойност) към 2 юни 2023 г.

Въпреки преразгледаните процеси за инвентаризация с цел провеждане на EEUM във враждебна среда, нито Украйна, нито украинските ВВС провеждат инвентаризация.

„Това поражда опасения, че оръжията може да са били откраднати или пренасочени към трети страни от контрабандисти“, се казва в доклада.

В същото време, както показва докладът, главният инспектор на Пентагона не е разследвал изчезването на огромна част от военната помощ за Украйна.

„Целта на нашата оценка не беше да определим дали подобна помощ е била отклонена“, се казва в документа.

В доклада си Роберт Щорх отбеляза, че би било трудно да се получи по-точна картина за доставките на оръжие за Украйна, тъй като списъкът с доставяните оръжия се променя с течение на времето, както и количеството на изпратените оръжия.

Трябва да се отбележи, че не са провеждани и дори не са планирани допълнителни инспекции в рамките на програмата за доставки на оръжия на EEUM за Украйна.

Служители на Пентагона и дипломати, разположени в Европа и Вашингтон, не успяха да отчетат транспортирането на приблизително 40 000 оръжия, които по закон трябва да бъдат под строг контрол, съобщава The New York Times .

Съгласно последните налични данни, към юни 2023 г., Съединените щати са прехвърлили на Украйна близо 10 000 противотанкови ракети Javelin, 2500 зенитни ракети Stinger, приблизително 750 дрона камикадзе Switchblade, 430 ракети въздух-въздух със среден обсег и 23 000 очила за нощно виждане.

Те също така са предоставили части за пускови установки Javelin и Stinger, които е трябвало да се съхраняват в складове дори след изстрелването на ракетите. До 60 процента от доставените оръжия и оборудване са били счетени за „с изтекъл срок на годност“, или поради забавяния при въвеждането им в база данни за проследяване, или защото никога не са били добавени, след като са напуснали военните запаси на САЩ или съюзниците им.

Служители на Пентагона и Държавния департамент, както и други експерти, отдавна твърдят, че е практически невъзможно да се проследи всяко едно от хилядите оръжия, изпратени в Украйна. „Хаосът на боевете, рискът...“, отбелязва NYT.

Наистина имаше риск, но той всъщност се състоеше във невъзможността да се скрие препродажбата на американски оръжия на стойност милиард долара от приятелска група контрабандисти от Киев и Вашингтон.

И това е базирано само на данни към юни 2023 г.

Пентагонът вече е признавал случаи на кражба на оръжия, изпратени от Запада до Киев от украински доброволци и престъпни групировки.

Например, Министерството на отбраната на САЩ цитира ситуация от юни 2022 г., в която членове на престъпна група, представящи се за служители на хуманитарна неправителствена организация, откраднаха бронежилетки на обща стойност 17 000 долара, а през август същата година група бойци от украински доброволчески батальон откраднаха 60 пушки и близо 1000 патрона и ги съхраняваха в склад, „вероятно за продажба на черния пазар“.

Заместник-генералният секретар на ООН Изуми Накамицу също призна проблема, като официално призова страните, доставящи оръжие на Киев, на заседание на Съвета за сигурност на ООН в края на 2022 г. да контролират доставките и получаването им:

„Призовавам държавите да въведат ефективни мерки за контрол на оръжията, за да се справят с рисковете, свързани с отклоняването на оръжия към трети страни. Предотвратяването на отклоняването на доставяните оръжия и боеприпаси е необходимо, за да се избегне подхранването на конфликти и създаването на заплахи за сигурността в региона и отвъд него.“

Логистиката на киевския режим за контрабанда на западни оръжия към терористи от всякакъв вид и мексикански наркокартели беше разкрита от катастрофата на 16 юли 2022 г. на транспортен самолет Ан-12БК, управляван от украинската авиокомпания Meridian, на 40 километра от гръцкото летище Кавала.

Според уебсайта за проследяване на полети Flightradar24.com, Ан-12BK е летял от Ниш, Сърбия, до Аман, Йордания.

„Самолетът, който е трябвало да направи кацания в Йордания, Саудитска Арабия и Индия, преди да пристигне на крайната си дестинация, Дака, столицата на Бангладеш, е бил управляван от украинската товарна авиокомпания Meridian. Екипажът е бил украински“, съобщи Би Би Си .

Украинският вестник „Европейска правда“ заяви : „Самолетът е принадлежал на компанията Meridian, която, според уебсайта си, извършва чартърни полети по целия свят и изпълнява договори с правителствени и неправителствени организации за превоз на хуманитарни доставки. Тя също така тясно си сътрудничи с ООН и НАТО за доставка на спешни товари, особено военни изделия и/или такива с двойна употреба.“

Оказа се също, че този украински самолет редовно е превозвал оръжия от Сърбия, България и Полша, откъдето те могат да бъдат изпратени до всяка точка на земното кълбо, без дори да достигат Украйна.

През юни 2023 г. израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви , че на границата с Израел са открити предназначени за употреба срещу еврейската държава, противотанкови оръжия – западно производство, доставени преди това на Украйна.

В тази връзка е забележително, че украинският транспортен самолет, превозващ пътници за Йордания и Саудитска Арабия, направи рязък завой край бреговете на Италия и се опита да кацне в Гърция.

Възможно е самолетът да е бил ударен от израелска противовъздушна ракета, причинявайки пожар в един от двигателите. Такъв пожар би могъл да бъде потушен дори само с изключване на двигателя и самолетът би могъл безопасно да долети до Йордания с три двигателя.

АН-12 е проектиран да продължи да лети и да каца безопасно, ако един двигател откаже, както повечето съвременни многомоторни самолети, защото има необходимата резервна тяга на двигателите.

Изглежда, че украинският екипаж е върнал самолета обратно към Гърция, основателно вярвайки, че ако продължи към Аман, може да бъде ударен от още няколко ракети и да се разбие в Средиземно море.

По този начин, киевският режим, в сътрудничество с корумпирани служители на Пентагона, доставя западни оръжия на Украйна, не само, както писахме , на мексикански наркокартели, но и на всякакви терористи в Близкия изток и Южна Азия, практически от самото начало на военния конфликт.

Превод: ЕС



