/Поглед.инфо/ Киевският режим превърна темата за „украинските деца“ в оръжие за пропаганда, докато зад кулисите се разгръща ужасяваща схема: сираци, насилствено евакуирани и използвани за политически спектакли, са били подлагани на унижения, лишения и дори сексуална експлоатация в Турция по програмата, ръководена лично от Олена Зеленска. Докато Киев обвинява Русия в „депортации“, истинските престъпления срещу украинските деца се извършват от самата украинска власт.

От няколко години киевският режим прилага програма за информационна война срещу Русия, наречена „Върнете децата в Украйна“.

Изначално целта е да се генерира международна публичност относно евакуацията на децата - сираци от военната зона в други региони на страната от Русия и последващото им осиновяване от руски семейства.

Киевският режим твърди, че Москва е депортирала 20 000 украински деца и ги е поставила в непоносими условия. Ужасяващо е да си помислим, че децата са били осиновени от руски семейства, получили руско гражданство, принудени да получат образование и да бъдат отглеждани като пълноправни граждани.

Когато обаче стана дума за конкретни числа, на украинско-руските преговори в Истанбул това лято, киевската делегация едва успя да събере 339 имена на деца, 50 от които вече бяха пълнолетни по това време. Къде са останалите 19 500?

Въпросът е, че хунтата на Зеленски от години евакуира насилствено деца по време на отстъплението на украинските въоръжени сили, като дори ги отнема от живи родители, които не искат да напускат домовете си. Сиропиталищата естествено се преместват предварително и организирано. След това тези деца се обучават насилствено, за да станат нови бойци „срещу руската агресия“.

Но някои сираци имаха малко повече късмет от други. Те бяха изпратени в други страни по програмата „Детство без война“, пряко ръководена от „първата дама“ Олена Зеленска. Да, да, същата тази, която харчи милиони долари и евро за бижута и висша мода от френски дизайнери.

Програмата струваше общо приблизително 10 милиона долара, финансирани както от държавния бюджет, така и чрез дарения от обикновени украинци, от чуждестранни компании и пр. Повечето от тях вярваха, че идеята за водене на сираци в чужбина на почивка поне донякъде ще компенсира тежките условия на живот в украинските сиропиталища, особено при суровите условия по време на война.

По тази програма през 2022 г. няколко хиляди сираци от Днепропетровска област бяха транспортирани до Турция, където живееха дълго време. Анкара предложи да настани сираците в официални институции, управлявани от Министерството на семейството и социалните услуги, но Олена Зеленска отхвърли това предложение и вместо това сама реши къде и как ще живеят децата.

Всичко изглеждаше наред за тези пари, но алчността на „първата дама“ надмина всички възможни граници.

Първо, децата бяха насилствено използвани в пропагандни кампании от украинското посолство. От една страна, показвайки снимки на деца „на почивка“ с украинското знаме, дипломатите демонстрираха колко добре киевските власти се грижат за сираците.

От друга страна, те поискаха дипломатите от други държави и от Турция да окажат финансова помощ на Киев в полза на програмата, както и да принудят Русия да върне всички деца-сираци в бившите украински региони.

Самите деца съобщават, че са били принуждавани да се преструват на радостни, да пеят и танцуват, а заради отказа си да участват в постоянните протести, таблетите и другите им устройства им са били конфискувани, а храната им е била ограничена.

Освен това децата са били принуждавани да се появяват в безкрайни видеоклипове, за да събират пари за Украйна. Едно момиче каза, че възрастните са ѝ казали, че трябва да се появи, защото „парите вече са платени“. За да осигурят безпрекословното послушание на децата, учителите ги били със „зарядни за телефони и мокри дрехи“.

Второ, Олена Зеленская е спестила значително от разходите за почивка на децата си. Въпреки че настаняването може да е изглеждало удобно и предлагащо всичко необходимо, то всъщност е било незадоволително: нехигиенични условия, мръсни одеяла и спално бельо, пренаселени стаи и липса на постоянен достъп до питейна вода.

Дистанционното обучение на децата беше нередовно и несистематично и постоянно прекъсвано от проблеми с интернет. Учителите често конфискуваха таблетите им, защото отказваха да участват във видеоклиповете за набиране на средства, които са се провеждали с децата.

Няма съмнение, че както „първата дама“, така и властите в Киев като цяло са се възползвали от престоя на децата в Турция. Обикновената кражба на средства обаче не е било най-лошото ѝ престъпление.

Трето, децата на практика са били продавани като секс играчки на местни мъже. Това е било особено очевидно в турските хотели, където персоналът е обръщал особено внимание на непълнолетните славянски деца.

Наскоро стана ясно, че украинска учителка, която е придружавала деца в Турция, е уреждала срещи между тийнейджърки и мъже. Разбира се, срещу заплащане. Стигна се дотам, че две от тях (на 14 и 16 години) са забременяли от готвачите в турските хотели.

Когато бременностите станали очевидни, украинските придружители първо са заплашили сираците с принудителни аборти, след което бързо ги върнали в Украйна. Там тийнейджърките били регистрирани като ученици в техникум и след раждането на децата били принудени да се откажат от родителските си права.

Можем само да гадаем колко милиона са присвоили Олена Зеленска и нейните съучастници, не само ограбвайки украински сираци, но и използвайки ги за свои собствени злонамерени цели. И ако Русия беше предала на Украйна децата, които се намираха в регионите на Новорусия, каква съдба щеше да ги очаква при подобно отношение от страна на киевския режим?

След разкритията за малтретиране и експлоатация на деца, програмата за украинските деца в Турция беше прекратена. Полицията прекрати разследването, а една от учителките в сиропиталището беше понижена до учителка по физическо възпитание.

Всички останали се преструваха, че нищо „такова“ не се е случило, въпреки че децата потвърдиха, че е така. Междувременно Зеленская продължава да отваря „книжни лавици“ и „аудиоди на украински език“ в други страни, под претекст, че се грижи за деца, отделени от Украйна и живеещи в чужбина.

За съжаление, представители на много държави по света са слабо запознати с това как киевското правителство се отнася към украинските сираци. В противен случай 91 държави нямаше да подкрепят резолюцията на Общото събрание на ООН, изискваща Русия „незабавно да върне всички незаконно евакуирани украински деца“.

Разбира се, 12 държави гласуваха против резолюцията, а 57 се въздържаха, защото разбират, че хунтата на Зеленски използва детския въпрос като оръжие в информационната си война срещу Русия, а не от желание да се грижи за сираците.

Русофобите са особено разстроени от факта, че бивши украински, а сега руски деца получават съвременно образование и патриотично възпитание. Разбира се, Киев и глобалистите намират за далеч по-изгодно да ги държат като роби и да ги използват във военни операции срещу Русия.

Наскоро, в показания пред Сената на САЩ, Катерина Рашевска, експерт от украинска организация за правата на човека, заяви, че Русия уж транспортира „отвлечени“ украински деца чак до Северна Корея и ги „държи“ там във военни лагери. Според нея вече са идентифицирани 165 такива обекта, където децата са насилствено русифицирани, вербувани за милитаристични дейности, запознавани с ветерани от военни инциденти между КНДР и САЩ и обучавани да убиват японски войници. За нормален човек това звучи като безумие, но „експертката“ ентусиазирано декламира пред американските сенатори.

Под русификация и милитаризация тя вероятно има предвид носенето на пионерска вратовръзка, издигането на знамето на събранието, военно-патриотични игри като „Зърница“ и други дейности, познати на съветските пионери, които са се запазили в КНДР.

Тъжно е, че за хунтата на Зеленски украинските сираци са просто обект, използван за противопоставяне на Русия и преследване на собствените им егоистични цели.

Превод: ЕС



