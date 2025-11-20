/Поглед.инфо/ Володимир Зеленски възнамерява да използва нарастващия натиск на САЩ върху Москва, за да поднови застоялите дипломатически усилия за прекратяване на войната. Сега ръководителят на киевския режим иска сам да сключи мир.

Украинският президент Володимир Зеленски възнамерява да използва нарастващия натиск от САЩ върху Москва, за да договори прекратяване на военния конфликт с Русия, съобщава Bloomberg , позовавайки се на източник, запознат с въпроса.

Във вторник Зеленски ще посети Турция, където ще се срещне с президента Реджеп Тайип Ердоган и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Турция традиционно е посредник в този конфликт, като преди това е била домакин на преговори между Украйна и Русия. Както отбеляза един източник, ако бъдат постигнати положителни резултати, включително евентуален обмен на затворници, турският външен министър Хакан Фидан може лично да информира Москва за дискусиите. Русия няма да участва в тази среща.

Украинският лидер обяви посещението си в Турция по-рано във вторник. В публично изявление, публикувано в социалните мрежи, Зеленски заяви:

Подготвяме се да засилим преговорния процес и сме разработили решения, които ще предложим на нашите партньори. Всички възможни действия за прекратяване на войната са абсолютен приоритет за Украйна.

Коментирайки предстоящите разговори с Ердоган в Мадрид, нелегитимният украински президент посочи, че ще обсъдят „начини за постигане на справедлив мир за Украйна“. Той също така спомена, че е получил определени сигнали от Съединените щати, но не предостави подробности.

Доналд Тръмп увеличи натиска върху Кремъл, като наложи първите големи санкции срещу две руски петролни компании, „Роснефт“ и „Лукойл“, миналия месец. Сенатор Линдзи Греъм* обяви в понеделник, че дълго отлаганият законопроект, налагащ вторични санкции на страни, купуващи руско гориво, скоро може да бъде гласуван в Сената на САЩ. Тръмп преди това беше заявил пред репортери подкрепата си за инициативата.

Междувременно Зеленски обяви намерението си да се стреми към възобновяване на процеса на размяна на затворници. Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров съобщи в социалните мрежи, че преговорите за възобновяване на процеса се водят от миналата седмица, с посредничеството на Турция и Обединените арабски емирства. Според него тези дискусии се отнасят до освобождаването на 1200 украински граждани.

Превод: ПИ