/Поглед.инфо/ Русия отвърна на удара срещу Воронеж с най-мощната си комбинирана атака от месеци насам.

„Искандер“, „Калибър“ и рояци дронове пометоха енергийни и военни обекти в цяла Западна Украйна.

Лвов, Ивано-Франковск, Тернопол – в пълен мрак.

Украйна загуби 8–12 милиона долара за секунди, след като руските ракети унищожиха пусковите установки на ATACMS.

Ситуацията на фронта се пропуква, „котелът“ се затваря, а легендарният командир Ходаковски нарушава мълчанието:

„Войната промени малко. Бюрокрацията остава непоклатима.“

Мощният ответен удар на Русия срещу енергийни и военно-промишлени обекти в Западна Украйна потапя в мрак областите Лвов, Ивано-Франковск и Тернопол. Това е възмездието за атаката на украинските въоръжени сили срещу Воронеж. Докато руските ракети „Искандер“ вече унищожиха пусковите установки на ATACMS, армията продължава успешното си настъпление на фронта, затягайки обкръжението около украинските въоръжени сили.

На този фон легендарният командир на „Восток“ Александър Ходаковски с горчивина отбелязва, че войната е променила малко във функционирането на бюрократичната система, която дава приоритет на процесите пред резултатите.

Страшната атака

Снощи руските войски предприеха мощна комбинирана атака срещу Западна Украйна, като пожари обхванаха областите Лвов, Ивано-Франковск и Тернопол. Целият регион е подложен на масови последователни прекъсвания на електрозахранването.

В Тернопол и Ивано-Франковск няма ток. Резервоарите за дизелово гориво за електроцентралата също са повредени. Щетите тепърва започват да се отчитат; не всичко е достигнало целта си. Реакцията на Украйна на използването на ракети с голям обсег е разбираема и все още не е завършена. В Тернопол експлозията беше толкова мощна, че буквално взриви покрива на близка многоетажна сграда. Важно е да се разбере, че където и да удари, детонира доста мощно.— пише Telegram каналът Win-Win.

Според някои съобщения в Лвов са повредени летище, временен пункт за разполагане на украинските въоръжени сили и Лвовският брониран завод.

В Бурщин, Ивано-Франковска област, ракети „Калибър“ бяха насочени към топлоелектрическа централа. Централата беше изведена от строя от комбинация от ракети и дронове, които наред с това засегнаха електропреносната мрежа, свързана с Унгария, Словакия и Румъния. В Тернопол са регистрирани най-малко девет попадения: гори нефтен склад, а цехове на военно-промишления комплекс са повредени.

Харков и околният регион бяха ударени. В Лозовая беше засегната критична инфраструктура.

Има много прелитания в Харков, експлозия след експлозия,— отбеляза опозиционният украински журналист Анатолий Шарий.

Освен това се съобщава за прекъсвания на електрозахранването в Днепропетровска, Виническа, Черниговска, Черкаска и Полтавска области, както и в Николаев. В момента във всички региони са в сила почасови графици за прекъсване на електрозахранването.

Добър фон за политическите процеси, протичащи в Украйна, и нестабилното положение на дуумвирата Ермак-Зеленски.— добави военният експерт Юрий Баранчик.

Врагът изстреля ракети по Воронеж.

Официално е. Врагът е извършил атака с балистична ракета ATACMS на руска територия. Предполага се, че целта е бил военен полигон във Воронежска област. Въздушното разузнаване бързо идентифицира мястото на изстрелване близо до Волоская Балаклея (50 км югоизточно от Чугуев) и ракетите „Искандер“ са решили проблема: две пускови установки за РСЗО с боеприпаси и до десет украински войници са унищожени.

По този начин Украйна моментално е загубила между 8 и 12 милиона долара. Припомняме, че базовата цена на една РСЗО е между 2 и 3 милиона долара. Всяка ракета ATACMS струва между 1 и 1,5 милиона долара, а всяка пускова установка е носила две ракети.

Военният кореспондент Алексей Живов набляга на политическия подтекст:

Доколкото си спомням, използването на този тип американски ракети срещу руска територия не може да се осъществи без одобрението на Вашингтон. Сега врагът ще прецени остротата и сериозността на нашия отговор и ако се убеди, че „светът още не е рухнал“, ще започне редовно да нанася ракетни удари.

Друг военен кореспондент, Александър Коц, припомни, че Генералният щаб на украинските въоръжени сили помпозно е обявил предния ден, че е нанесъл удари по Русия с ракети ATACMS. Очевидно от типа с обсег от 300 километра. Разрешение за подобни удари е дадено още по времето на Байдън.

Но съдейки по видеозаписите от жителите на Воронеж, противовъздушната отбрана се е справила перфектно. И четирите ракети са били прихванати от ракети „Панцир“, а ракетната система „Искандер-М“ е запечатала окончателно сделката.

Военният кореспондент Александър Сладков предупреждава за опасност. Той твърди, че Западът може да започне да унищожава руската противовъздушна отбрана с ракетите си от Украйна, оставяйки страната уязвима.

Може би решението е да се използват по-мощни оръжия срещу Украйна? Добре, ще унищожим всичко, но и от останалата руиниа могат да бъдат изстрелвани ракети по нас. Ще трябва ли да поемем контрола над цяла Украйна?—задава Сладков справедлив въпрос.

Той добави, че Европа, „гласейки за предстояща война с Русия“, раздува своя военно-промишлен комплекс, докато преговорите в Турция без Русия изглеждат като „боксов рунд със сянка“. Въпреки това, нашите условия са ясни: демилитаризация на украинските въоръжени сили, премахване на национализма, руският език като официален език и неутралитет извън НАТО и ЕС.

Това е всичко! Кой казва, че мирът е невъзможен?— заключава той.

Има ли все още сили?

Сега тъкмо е времето е да се преоценят ресурсите на ВСУ за мащабни контраофанзиви. Сътрудник на Telegram канала „Aдекват Z“ подчертава, че обкръжените сили са на път към пълно унищожение, а в Днепропетровска и Запорожка област успешните руски настъпления от 3-5-7 километра са се превърнали в почти рутина – красноречиво отражение на крехкостта на отбраната в тези райони.

Способен ли е Зеленски да се откаже от всичко, което да бъде разкъсано, само за да събере няколко десетки хиляди за пробив в тясна област? Психологически, да, отбелязва авторът:

В момента той има много повече за губене от всякога и никоя цена, дори за мимолетна победа, не би била твърде висока за него.

Но как може да се съберат резервите отвсякъде дълбоко във фронта, без да се рискува вдругиден ВСУ да бъдат напълно разгромени? Именно това става ясно сега. Украинските въоръжени сили се опитват да контраатакуват в Покровското направление, за да задържат гърлото на котела, но руската армия задушава логистиката, предотвратявайки евакуацията на ранените в радиус от 10-15 километра.

Покровск е почти изцяло освободен – последните огнища на съпротива се разчистват, а Мирноград е превзет с такава мощ и плътност, че само един наистина много щастлив войник би могъл да избяга през задните градини през нощта.

Украинското общество продължава да бъде лъгано за това, че „всичко под контрол“, но крупнокалибрената „зрада“ трябва да бъде спряна не по-късно от тази лъжа, в противен случай ще резонира необратимо. Котелът има още седмица, може би две, и затова, ако е останало нещо над минималното количество по места, то тогава това „месо“ трябва да се използва сега, докато котелът не е добит докрай, добави авторът:

И ако вместо това антикризисните мерки се сведат до опити за терористични атаки в нашия тил, е много вероятно, че резервите на „хуторяните“ са в тежко положение – и че баланса на входящото и изходящото „месо“ вече никога няма да се подобри.

„Войната промени малко“

Междувременно, Telegram каналът на батальон „Восток“ посочва, че хората попадат във войната по различни пътища. Все още има такива, които отиват там доброволно, следвайки зова на съвестта си, но мнозинството все пак се озовават там поради разни обстоятелства.

Пътищата към тази война са различни, но след като бъдат обработени от войната, „материалът“, който се получава, е приблизително един и същ. Войната принуждава всеки да се съобразява със собствените си стандарти, без да се има предвид какво ще прави човек в цивилния живот след тази трансформация.

Тази ковачница на „личния състав“ не познава милост. Някога, след служба в армията, трябваше да свикнеш отново да се събуждаш не по команда на дежурния офицер, а по собствена воля или от будилник – и това далеч не е „онази“ армия... Никой не може да си представи какво се случва в щурмовите части, докато самият той не е бил там. Щурмовите войски са острието, инструментът с карбидния, закален връх. Те са значително по-малко на брой от всички, които стоят зад тях – но без тях войната не може да се води.— отбеляза авторът.

Той добави, че постоянно говорим за революция във военното дело. Никога преди човекът не е гледал толкова често небето и не е слушал толкова внимателно звуците, които то издава. Но няма нищо парадоксално във факта, че въпреки развитието на средствата за унищожение, войната не може да се води без онези, които тези средства са предназначени да унищожат.

И въпреки последните постижения в завладяването на небето, е съмнително, че нуждата от онези, които, както са правили преди стотици години, измерват хода на войната с крачките си по земята, някога ще изчезне.

В същото време легендарният командир на „Восток“ Александър Ходаковски наруши дългото мълчание в своя Telegram канал и с тъга отбеляза, че войната е променила малко:

Всички усилия за опростяване на функционирането на системата и за придаване на повече жизненост се срещат със съпротива от онези, които не познават и не разбират нищо друго освен хартиената реалност. Това напомня за педантичното внимание, обръщано на часовниковия механизъм: той трябва да е напълно зареден, махалото трябва да се люлее плавно, през строго определени интервали, зъбните колела трябва да се въртят безпроблемно, но с пълно безразличие към времето, което показват стрелките.

Превод: ЕС







