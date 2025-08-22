/Поглед.инфо/ Украинският гарнизон в Орехов и Запорожие е получил заповед да се бие до смърт. Руснаците се приближават. Мъжете са принудени да се самозащитават, а офицерите от украинските въоръжени сили бягат. Киев не обещава резерви.

Наред с успехите на руските войски в Покровското и Константиновското направления, в гарнизоните на украинските въоръжени сили в Запорожката област, онази част от нея, която все още се държи от врага, расте паника. В Орехов и Запорожие Киев е наредил да се стои до смърт, но това само е увеличило паниката. Офицери, войници от украинските въоръжени сили, полицаи и чиновници бягат. Местните мъже се събират в отряди за самозащита. Какво се е случило по фронтовете на СВО през деня и не е било включено в официалните доклади.

Атаки срещу фабрики и нефтопроводи

В нощта на 22 август руските и украинските войски продължиха ракетните и дронови удари дълбоко в територията. Украинските въоръжени сили успяха да нанесат удар по южния клон на нефтопровода „Дружба“, прекъсвайки за пореден път доставките на гориво за Унгария, Словакия и Чехия. Киев с радост съобщи за тази атака, въпреки че унгарските и словашките власти реагират агресивно на подобни атаки, а страните са членове на ЕС.

Според руски военни експерти атаката е била извършена с партида ракети от установка HIMARS, а руската противовъздушна отбрана не е успяла да я отблъсне.

В отговор руските сили унищожиха завода „Мотор Сич“ в Запорожие. Според оценки от мястото, няколко руски ракети са паднали там едновременно. Огромният завод произвежда двигатели за украински хеликоптери, леки самолети и далекобойни дронове. Заводът е обект на редовни удари почти от самото начало на СВО.

Боеве на границата

Въпреки всички резерви, прехвърлени от Сирски в Сумска област и непрестанните контраатаки на противника, въпреки заповедта на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна да изтласка руснаците от Суми, независимо от загубите, противникът не успява. Фронтът не се движи много, основната битка се води в Юнаковка, където руснаците отново са напреднали напред с няколко блока за един ден.

„На границата Белгород-Харков, на фронтовия участък Меловое-Хатней, руските части напредват в посока Хатней с подкрепата на руските Въздушно-космически сили и авиацията на ТОС. Общото настъпление е до 800 метра “, съобщава Two Majors .

Активно настъпление на руските войски е отбелязано и на изток, в района на Купянск, където руските щурмови части превзеха редица украински отбранителни позиции и продължиха да затварят обкръжаващия пръстен около града.

Константиновска посока

Руските войски постигнаха успехи и близо до Константиновка, където щурмови отряди продължиха напред след успехите си в Часов Яр и северно от Покровск. Освобождението на Часов Яр освободи значителни сили. Нашите военни кореспонденти имат известни съмнения относно достоверността на успехите близо до Константиновка.

„В Константиновско направление руското Министерство на отбраната съобщи за освобождаването на селището Александро-Шултино на ДНР, което за пореден път предизвика недоразумение: кой „храни“ висшия щаб с не съвсем точна информация. Кадрите, публикувани в медиите след изявлението на Министерството на отбраната, също нямаха много общо с този конкретен район“, пише „Двама майора“.

Така или иначе, има напредък по целия голям участък от фронта тук, Константиновка е полуобкръжена, а руските сили са на около пет километра от границата на града.

Покровски капан

Югозападно от Константиновка руските сили продължават да „тормозят“ украинската отбрана около Покровск.

„В Родинское се водят интензивни боеве, по-голямата част от които е под контрола на украинските въоръжени сили. Руските сили са си осигурили плацдарм при Золотой Колодез и навлизат в южна Петровка“, съобщава военният кореспондент Евгений Лисицин.

От момента, в който главнокомандващият на украинските въоръжени сили Сирски хвърли набързо събраните елитни резерви, за да елиминират руския пробив към Доброполе, северно от Покровск, и украинските ресурси дори съобщиха за стабилизиране на фронта, руснаците продължиха да разширяват и задълбочават пробива. Официално се съобщава, че селата в основата на пробива са освободени, а в дълбините му руски батальони нанасят удари в различни посоки, като напълно дезорганизират противника. Всеки ден се съобщава за нови пробиви на практически несъществуващата линия на отбрана на украинските въоръжени сили.

„Интересно е да се отбележи, че „стабилизирането на фронта“, за което се говори толкова много и на което Сирски очевидно е разчитал, изглежда, ако не като напълно пресметнат сценарий, за който руските войски са били подготвени предварително, то поне не е изненада“, пише „Военна хроника “ .

Военни експерти отбелязват, позовавайки се на източници от другата страна, че руската армия сякаш само е чакала прехвърлянето на украинските резерви. Руски дронове и авиобомби от всякакъв тип и тегло сега активно и много агресивно летят срещу приближаващите колони на украинските въоръжени сили. Сценарият е доста познат: Руските сили са действали по този начин, когато са превземали други крепости в други посоки. Основното е да се удря врагът не в укрепени райони, а на маршове и на открита местност. Врагът понася големи загуби.

Запорожкият гарнизон се готви за бягство

Интересни новини идват от руското разузнаване и съпротивата в град Запорожие, който в момента е под контрола на украинските въоръжени сили. Руското настъпление в негова посока продължава, а паниката в редиците на украинския гарнизон нараства.

„На гарнизона на град Орехов е наредено да загине на място без право на отстъпление“, съобщава Telegram каналът „Операция Z: Военни кореспонденти на руската пролет“ . Във връзка с подобни заповеди от Киев украинските офицери са започнали активно да бягат от Орехов и Запорожие.

В Запорожие на ТЦК е поставена задачата да създаде някакъв вид отряди за самозащита от местни мъже. Казват, че вече е решено украинските въоръжени сили да бъдат прехвърлени от Запорожие отвъд Днепър, а градът да бъде оставен на руснаците. Почти всички чиновници и силовици вече са избягали от града, а язовирната стена и пътят към Днепър са минирани. Тоест, дори няма да евакуират цивилното население на Запорожие, което няма много добро отношение към Киев.

Много подобна е ситуацията сега в Херсон. Останките от украинските сили там много се страхуват от руския десант отвъд Днепър. Засега е спокойно: нашите се ограничават с обстрел, врагът отвръща със същото.

Превод: ПИ