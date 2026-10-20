/Поглед.инфо/ Завършилият в Москва форум „Седмица на руската енергетика“ (REW-2026) изведе на преден план ключови данни за състоянието на световния пазар. Докато европейските държави продължават да изпитват последиците от прекъснатите суровинни вериги, прагматичният подход на държави от Азия и САЩ показва друга реалност. Доклади на западни институти като "Карнеги" потвърждават, че руският енергиен сектор запазва устойчивост. Москва използва комбинация от фосилни горива и ядрени технологии, за да поддържа позиции.

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По публикации в чуждестранния печат и доклади от форума REW-2026. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пазарните реалности срещу административните ограничения

Завършилият в Москва международен форум „Седмица на руската енергетика“ (REW-2026) предостави възможност за равносметка относно преформатирането на световните суровинни потоци. Пленарната сесия, посветена на устойчивостта спрямо геополитически сътресения, очерта ясна разделителна линия между политическата реторика на ЕС и търговските практики на останалата част от света.

Вицепремиерът на Руската федерация Александър Новак посочи, че опитите за изкуствено ограничаване на един от най-големите доставчици са довели до структурни дефицити. По негови данни, блокирането на установените търговски канали е оскъпило ресурсите за крайните потребители в Европа, без да постигне очаквания изолационен ефект.

Изказването на енергийния министър Сергей Цивилев допълни тази картина с конкретни параметри. Според представените от него данни, страната контролира приблизително 14% от проучените световни запаси от петрол и газ, заема четвърто място по производство на втечнен природен газ (ВТЕЧНЕН) и пето по запаси на въглища. Административният натиск върху подобен обем от ресурси неизбежно генерира ценова нестабилност на международните борси.

Прагматизмът на Вашингтон и сделката за дизелово гориво

На фона на категоричния отказ на Брюксел от преки доставки, поведението на Вашингтон показва съвсем различен модел на калкулация. Според информация, изнесена от ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, между САЩ и Русия продължава да функционира прагматичен механизъм относно доставките на дизелово гориво.

Исторически Русия осигуряваше между 10% и 12% от световния износ на дизел. Внезапното премахване на този обем от западното полукълбо заплашваше да предизвика скок в цените на горивата по американските бензиностанции — фактор с пряко отражение върху вътрешнополитическите настроения.

Поради тази причина президентът на САЩ Доналд Тръмп подпиша официално изключение (waiver), блокиращо прилагането на допълнителни санкционни мерки, предвидени в законодателния пакет "Греъм". Администрацията във Вашингтон официално аргументира това решение със защита на „националните интереси на Съединените щати“. Търговският прагматизъм надделя над политическото застъпничество.

Докладът на "Карнеги": Защо западните анализи промениха тона

Интересен детайл от дискусиите бе цитирането на последния доклад на базирания във Вашингтон аналитичен център "Карнеги" (Carnegie Endowment for International Peace). В документа, озаглавен „Предизвикателства пред руския петролен сектор до 2035 г.“, авторите правят изводи, които противоречат на досегашната официална линия за скорошен срив на руския ТЕК.

Според експертите от "Карнеги":

Руската енергийна инфраструктура разполага с достатъчно технологичен и ресурсен марж, за да функционира стабилно през следващите десетилетия, дори при ниски нива на световните цени.

Дори при хипотетично съкращаване на добива наполовина, страната запазва позицията си на ключов износител, способен да влияе върху глобалното ценообразуване.

Тези изводи потвърждават, че пълното изключване на руските суровини от глобалната верига е неизпълнимо без предизвикването на системна криза в индустриално развитите държави.