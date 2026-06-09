Яков Кедми - коментар: Най-опасното предстои – глобалната система навлиза в турбулентна фаза

/Поглед.инфо/ В предаване на „Актуален поглед“ Яков Кедми прави безкомпромисен анализ на процесите, които променят световния баланс на силите. Разговорът проследява ускоряващото се преформатиране на международната система, кризата на западното лидерство, възхода на новите центрове на влияние и рисковете от все по-острата конфронтация между глобалните играчи. Кедми коментира защо старите механизми за управление на света губят ефективност, какво означават последните геополитически сътресения и защо следващите години могат да се окажат решаващи за бъдещето на международния ред.

В това издание на „Актуален поглед“ гост е Яков Кедми – един от най-разпознаваемите анализатори на международните отношения и глобалната политика. Коментарът се фокусира върху процесите, които през последните години променят световния ред и поставят под въпрос устойчивостта на съществуващата международна система.

Какви са причините за нарастващото напрежение между големите сили? Защо все повече държави започват да търсят алтернативи на досегашния модел на глобално управление? Възможно ли е светът да навлиза в период на дълбока трансформация, сравнима с най-големите исторически поврати на XX век?

Яков Кедми анализира динамиката между основните геополитически центрове, промените в баланса на силите и стратегическите решения, които определят развитието на международната среда. Специално внимание е отделено на отношенията между Русия, Съединените щати, Китай и Европа, както и на последствията от нарастващата конкуренция между тях.

В разговора се разглеждат икономическите, военните и политическите измерения на глобалната криза. Обсъждат се факторите, които ускоряват промените в международната система, ролята на националните държави и предизвикателствата пред съществуващите институции. Кедми коментира и способността на отделните държави да се адаптират към новите реалности.

Сред темите са също перспективите пред Европа, бъдещето на трансатлантическите отношения, развитието на конфликтите в различни региони на света и възможните сценарии за следващите години. Разговорът поставя акцент върху стратегическите тенденции, които според анализатора ще определят международната политика през следващото десетилетие.

Какви са реалните цели на основните глобални играчи? Кои процеси остават скрити зад ежедневния новинарски поток? Какви рискове и възможности се откриват пред държавите в условията на ускоряваща се геополитическа конкуренция? Отговорите на тези въпроси са сред основните акценти в интервюто.

Предаването предлага задълбочен поглед към най-важните международни процеси и търси обяснение на събитията отвъд повърхностните интерпретации. Анализът на Яков Кедми е насочен към стратегическите измерения на световната политика и към дългосрочните последици от решенията, които се вземат днес.

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