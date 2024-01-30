/Поглед.инфо/ Разговор на Георги Стамболиев с доцент Мангъров и Румен Петков за поредното плашило, което ни размахват Световния икономически форум и Световната здравна организация с послушковците от Европейската комисия - Пандемията "Х".
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