/Поглед.инфо/ Разговор на Георги Стамболиев с доцент Мангъров и Румен Петков за поредното плашило, което ни размахват Световния икономически форум и Световната здравна организация с послушковците от Европейската комисия - Пандемията "Х".



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