/Поглед.инфо/ Общоприетата училищна интуиция, че светлите дрехи са единственият разумен избор при екстремно слънчево греене, се сблъсква с неколкохилядолетна наренска практика в Южен Синай и Юдеорската пустиня. Макар радиационният товар върху повърхността на черния плат да достигне значителни стойности, измерванията на телесната температура при номади показва пълно отсъствие на допълнително топлинно натоварване спрямо белите облекла. Физическата причина се крие в комбинация от конвективен въздушен поток, плътност на тъканта и микроклиматичен ефект на комина.

Ако прекарате няколко десетилетия в прелистване на теренни дневници и полеви термодинамични доклади, бързо развивате алергия към елементарните популярни обяснения. Масовата представа за света обича прости и гладки съждения: бялото отразява светлината, черното я поглъща, следователно всеки, който слага черна вълнена роба при температури от над четиридесет градуса на сянка, извършва бавно термодинамично самоубийство. За съжаление на любителите на учебникарските клишета, физиката на терен рядко се съобразява с повърхностните интуиции.

Проблемът защо бедуинските племена в Синайския полуостров и Негев носят тежки, черни роби (известни като абаи) с десетилетия бе подминаван от западните изследователи с лекото обяснение за „традиционна инертност“ или липса на светла прежда. Това е типичната интелектуална мъгла, в която изпада академичната наука, когато се опита да обясни вековен инженерен механизъм през призмата на кабинета.

Завръщането към реалността се случва през 1980 година. Екип от изследователи — Амирам Шаколник, Азар Вардар, Алън Школник и Ричард Тейлър от университета в Тел Авив и Харвард — публикува в списание Nature кратко, но смазващо изследване, озаглавено „Why do Bedouins wear black robes in hot deserts?“. Вместо да философстват, учените правят единственото разумно нещо: изпращат доброволец в пустинята Негев при температура на въздуха тридесет и осем градуса, оборудван с измервателни уреди за радиация, загуба на пот и повърхностна температура, облечен последователно в четири различни типа дрехи: черна бедуинска роба, бяла бедуинска роба, стандартна военна униформа и пълно заголване на тялото.

Забележете измерванията в лабораторния дневник. Черният плат наистина абсорбира около два и половина пъти повече слънчева радиация от белия. Повърхността на черната тъкан се нагрява значително повече от тази на бялата. Изглежда, че елементарната физика печели. Но тук идва пробойният детайл, който превръща докладите от експеримента в архивно гробище за повърхностни теории:net net измереното количество топлина, достигнало до кожата на човека, е абсолютно еднакво, независимо дали е облечен в черна или бяла бедуинска роба.

Възниква въпросът къде изчезва абсорбираната от черния плат топлинна енергия?

Отговорът се крие в три физически фактора: плътност на плата, дебелина на въздушния слой и вътрешна конвекция. Бедуинските роби се изработват традиционно от груба, плътна вълна или козя козина. Тази тъкан е достатъчно дебела, за да спре директното проникване на късовълновата слънчева радиация до кожата. Топлината се поглъща в най-външните слоеве на плата, далеч от епидермиса.

Вторият и ключов елемент е така нареченият „ефект на комина“. Тъй като черната тъкан се нагрява силно, тя загрява въздушния стълб в пространството между плата и кожата. Топлият въздух губи плътност и бързо се издига нагоре, излизайки през широката яка и хлабавата кройка на дрехата. Това издигане създава отрицателно налягане в долната част на робата, което всъщност засмуква по-хладен външен въздух през широкия подгъв. Получава се непрекъсната вътрешна циркулация — изкуствен бриз, задвижван изцяло от слънчевата енергия, абсорбирана от черния цвят.

При бялата роба този конвективен мотор работи значително по-слабо, защото платът не се нагрява достатъчно, за да генерира интензивно въздушно издигане. Отделно, бялата тъкан има неприятното свойство да отразява обратно към тялото инфрачервеното лъчение, излъчвано от самата кожа, докато черната тъкан отвътре абсорбира телесната топлина и я отвежда чрез изходящия въздушен поток.

Има и още един важен логистичен детайл. При ходене или при поява на минимален външен вятър, широката роба действа като мех — свиването и разширяването на плата допълнително изпомпва горещия въздух навън. Ако замените тази свободна конструкция с прилепнала черна тениска, конвекцията изчезва, въздушният слой се свива до милиметри и резултатът наистина е бърз топлинен шок.

Практиката на пустинните номади не е резултат от теоретични изчисления в лаборатория, а от хилядолетен селективен процес в екстремни условия. При липса на излишни водоизточници за компенсиране на дехидратацията чрез изпотяване, създаването на пасивна охладителна система, която ползва слънцето като собствен двигател, е единственият начин за запазване на телесния ресурс.

Текстът на изследването от 1980 година остава класически пример за това как контролът върху микроклимата през текстурата и архитектурата на дрехата надделява над повърхностния избор на пигмент.