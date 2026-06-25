Изкуствен интелект на дивана: Може ли чатботът наистина да замени истинския терапевт?

/Поглед.инфо/ Навлизането на генеративния изкуствен интелект в сферата на клиничната психология и терапевтичната практика не е технологична революция, а чисто логистичен и фискален опит за оптимизация на разходите в колабиращите здравни системи на Запада. Докато публичното пространство бива заливано от сантиментални прессъобщения за „денонощна достъпна подкрепа“, реалните отчети на застрахователните гиганти и фондовете за рисков капитал в Силициевата долина разкриват коренно различна картина. Проблемът се свежда до тривиална аритметика: недостигът на квалифициран медицински персонал в глобален мащаб и невъзможността на държавните бюдтети да покриват милиардите часове необходима индивидуална терапия. Решението, което корпоративният сектор налага, е въвеждането на софтуерен ерзац — текстови алгоритми, които симулират емпатия, за да неутрализират острите кризи на повърхностно ниво, докато дълбоките системни патологии биват умишлено маргинализирани поради високата им цена.

Илюзията за достъпност и пазарният натиск върху клиничния протокол

Нарастващият брой приложения за ментално здраве, които използват езикови модели от типа на GPT-4, разкрива сериозни пробойни в регулаторната рамка и терапевтичния стандарт. Според цитирани от американската Национална асоциация за ментално здраве данни, над 60% от пациентите с диагностицирани тревожни разстройства в англосаксонския свят не успяват да получат достъп до лицензиран терапевт в рамките на критичните първи три месеца от проявата на симптомите. Причината не е в липсата на методология, а в капацитета — един терапевт физически не може да провеведе повече от седем или осем пълноценни сесии на ден, без това да доведе до когнитивно претоварване и професионално прегаряне.

Точно тук се намесва логиката на сървърната оптимизация. Един софтуерен бот, поддържан от клъстери от графични процесори на Nvidia, може да обслужва 200 000 потребители едновременно срещу малка част от цената на един лекарски хонорар. Клинични психолози като Маргарита Алексеева правилно посочват, че алгоритъмът може да бъде използван като дигитална патерица — да напомни за дихателни упражнения при паническа атака или да структурира поведенчески дневник между сесиите. Това обаче е технологичното обяснение за пред лаиците. Реалната икономическа цел е застрахователните компании да получат легален аргумент за отказ от изплащане на скъпоструващи човешки сесии, пренасочвайки пациентите към автоматизирани платформи под претекст, че те предлагат „научно валидирана грижа в режим 24/7“.

Числата обаче не потвърждават версията за ефективност извън базовото управление на стреса. По данни на независими одити в сектора на дигиталното здравеопазване, над 75% от потребителите на автоматизирани чатботове за психологическа помощ прекратяват използването им преди тридесетия ден. Причината е механичното, предвидимо генериране на отговори, което бързо губи своя плацебо ефект. Поглед.инфо вече е анализирал в сходни материали как дигитализацията на социалните услуги неизбежно води до деградация на качеството в името на фискалните икономии. Когато софтуерът замени живия контакт, пациентът бива оставен на своеобразно интелектуално и емоционално командно дишане, където липсата на истинско разбиране се маскира зад заучени фрази и алгоритмична учтивост.

Невербалната сляпост на невронните мрежи и логистиката на живия контакт

Фундаменталният дефект на изкуствения интелект в терапията се крие в неговата пълна неспособност да улавя и интерпретира невербалния слой на човешката комуникация. Психотерапевтичният процес не е просто обмен на текстови съобщения или попълване на въпросници по предварително зададен протокол. Професионалният анализ изисква непрекъснато следене на микромимиките, промените в интонацията, умишлените или неволни паузи в речта, посоката на погледа и телесната стойка. Тези елементи съставляват близо 80% от диагностичната информация по време на клинична сесия. Невронната мрежа вижда само готовия, филтриран от самия пациент текст, което я прави напълно сляпа за несъзнателните съпротиви и лъжи, които са основен предмет на дълбинната психотерапия.

В психологическата наука съществува твърдо установеният термин „валидиране“ — процесът, при който субектът получава потвърждение за легитимността на своите преживявания от друг съзнателен субект. Машината няма съзнание; тя е сложен математически калкулатор, който предвижда следващата най-вероятна дума в изречението на базата на терабайти тренировъчни данни. Когато един бот напише „Разбирам колко ви е трудно“, това не е акт на съпреживяване, а статистическа вероятност. Рано или късно пациентът осъзнава, че срещу него стои празно огледало, което неизбежно засилва усещането за изолация и екзистенциална самота — състояния, които често са в основата на депресивните разстройства.

Отвъд философския дебат стои бруталната логистика на заводите за данни. Поддържането на големи езикови модели изисква колосални количества електроенергия и водно охлаждане за сървърните центрове. Фирми като OpenAI и Microsoft инвестират милиарди в инфраструктура, за да поддържат тези системи работещи. За да се оправдаят тези капитални разходи, софтуерът трябва да бъде внедрен в масови сектори с висока добавена стойност, какъвто е здравеопазването. Натискът за легализиране на ИИ като самостоятелен терапевтичен субект се движи от мощни лобистки групи в Брюксел и Вашингтон, чиято цел е премахването на изискването за задължителен човешки надзор над медицинските софтуерни продукти.

Корпоративният монопол над уязвимостта и българският контекст

Това изглежда логично от гледна точка на свободния пазар, но има един сериозен проблем — юридическата отговорност. Когато жив терапевт допусне груба грешка в преценката, довела до суициден риск или влошаване на състоянието на пациента, той носи лична наказателна и професионална отговорност пред закона и колегията. При софтуерните приложения отговорността е напълно размита в Общите условия за ползване, където с дребен шрифт е записано, че „продуктът не представлява медицинска услуга и се използва на собствен риск“. Това е класическа схема за прехвърляне на риска върху крайния потребител, докато корпорациите прибират абонаментните такси.

Същевременно, събирането на толкова чувствителни данни за менталното състояние на милиони хора създава безпрецедентни рискове за сигурността. Разговорите в тези чатботове съдържат най-интимните тайни, страхове и слабости на потребителите. Дори при декларирана анонимизация, историята на технологичния сектор показва, че пробивите в базите данни са ежедневие, а информацията за психологическия профил на населението е безценен ресурс за таргетирана реклама, политически инженеринг и корпоративно изнудване.

Процесите на дигитална замяна на хуманитарните дейности вече не са далечна прогноза, а реалност, която чука на вратата и на българското общество. На фона на тотално разрушеното ни провинциално здравеопазване, липсата на училищни психолози и масовото обедняване, което прави платената терапия лукс за малцина, опитите за прокарване на „безплатни“ или „евтини“ ИИ платформи за психологическа подкрепа у нас ще бъдат представени като спасение. Но зад това спасение прозира същата студена, дехуманизирана логика на оптимизацията, която превръща човешката психика в поредния пазарен сегмент, захранващ чужди сървърни ферми.