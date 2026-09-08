Как Луната добави 1,8 милисекунди на век и пренаписа химията на атмосферата

/Поглед.инфо/ Забавянето на земното въртене под въздействието на лунните приливи не е просто геофизически детайл, а ключов регулатор на атмосферния състав. Данните от карстовия картер Мидъл Айлънд в езерото Хюрон показват, че фотосинтезиращите цианобактерии изискват продължително слънчево греене, за да надделеят над конкуриращите ги сулфурни микроорганизми. Без добавените часове към денонощието, натрупването на свободен кислород през Протерозоя щеше да се сблъска с непреодолим кинетичен бариер.

Механика на планетарното спиране и изгубените часове

Планетата, върху която стъпваме, губи ротационен импулс с невъзмутима, лабораторна точност. Взаимодействието между гравитационното поле на спътника ни и океанските маси създава приливно триене, което функционира като хидравлична спирачка за земната кора. В настоящата епоха това забавяне се изчислява на около 1,8 милисекунди на всеки сто години. За човешкия опит това число е незначително, но когато се прекара през геолого-хронологичния филтър, картина се променя радикално. Палеонтологичните данни от фосилизирани корали от Девонския период, както и изследванията върху слоести седиментни скали (варви), потвърждават, че преди 1,4 милиарда години денонощието е продължавало едва 18 часа. Преди 70 милиона години, непосредствено преди креда-палеогенското измиране, продължителността е била 23,5 часа.

Карстовият аналог от езерото Хюрон

За да се разбере защо въртенето на планетата има пряка връзка с биохимията на атмосферата, изследователски екип, воден от микробиолога Грегъри Дики от Мичиганския университет, фокусира вниманието си върху карстовата подводна празнина Мидъл Айлънд в езерото Хюрон. На дълбочина от около 20 метра там се излива студена, бедна на кислород и богата на сяра подпочвена вода, създаваща условия, аналогични на плитките морета от Архайската и Протерозойската ера. На дъното функционира конкурентна микробиална система, състояща се от два основни слоя: бели сулфур-оксидиращи бактерии и лилави цианобактерии, извършващи кислородна фотосинтеза.

Наблюденията на терен и лабораторните измервания разкриват специфична микробиална динамика. През нощта белите бактерии мигрират към повърхността на субстрата, за да консумират сулфидите. С изгрева на слънцето лилавите цианобактерии започват да се придвижват нагоре, за да уловят светлината, но този процес изисква време. Фотосинтезата и последващото отделяне на кислород не започват с първите лъчи, а с закъснение от няколко часа, докато лилавият слой физически покрие белия.

В условията на кратко денонощие от 12 или 18 часа, светлинният прозорец е бил твърде тесен. Цианобактериите са прекарвали по-голямата част от деня в позициониране и подготвителни метаболитни фази, оставяйки броени часове за ефективно отделяне на кислород. Когато към това се добави химическото поглъщане на кислорода от разтвореното в тогавашните океани двувалентно желязо, нетният добив за атмосферата е оставал близък до нулата.