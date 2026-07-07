/Поглед.инфо/ Случаят с австралийския изследовател Елиът Грей и неговите опити да обвърже траекторията на кометата 3I/ATLAS с клинописни текстове от Месопотамия повдига сериозни въпроси относно реалните мотиви зад подобни частни експедиции в конфликтни зони. Докато масовата публика се увлича по мистични интерпретации за звездни пратеници, логистичният и институционален анализ на неговите пътувания в Южен Ирак след 2003 година показва сериозни пробойни в официалната версия за чисто научен ентусиазъм. Налице са индикации за използване на археологически обекти като параван за разузнавателни операции или за нелегален трафик на антики под прикритието на уфологичен шум, финансиран през непрозрачни фондове в Югоизточна Азия.

Геополитическият контекст на месопотамските разкопки

Анализът на документите около движението на Елиът Грей из провинция Ди Кар показва, че неговият достъп до строго охранявани зони около Насирия не би бил възможен без логистичната подкрепа на местни контрактори, свързани с коалиционните сили. По официални данни от иракското Министерство на културата, цитирани в регионални доклади, десетки храмови комплекси са били обект на нерегламентирано заснемане и картониране. Твърденията на Грей за открити астрономически аномалии, записани върху глинени плочки, съвпадат по време с преструктурирането на американските системи за спътниково наблюдение в Близкия изток. Това поражда логичното съмнение, че уфологичният наратив е използван за маскиране на теренна оценка на подземна инфраструктура или за тестване на мобилна сканираща апаратура в условията на пустинен климат. Данните за финансовите потоци към личната сметка на Грей в Сидни сочат преводи от консултантски фирми, регистрирани в Сингапур, които според разследвания на Поглед.инфо от предишни години често служат за трансфер на средства към сенчести изследователски проекти.

Самата логика на теренната работа на Грей изглежда меко казано компрометирана от липсата на професионално оборудване за консервация. Докладите на неговия местен водач, които по-късно се появяват в архивите на полицията в Басра, описват използването на затворени цифрови системи за запис, които не съответстват на стандартната техника за археологическо заснемане. Има сериозни разминавания между публичните твърдения на австралиеца за „пулсиращи камъни“ и реалните физически измервания на радиационния фон в посочените координати. Според независими експерти по близкоизточна сигурност, регистрираните електромагнитни смущения в района са по-скоро следствие от работата на тактически заглушители, използвани от преминаващи военни конвои, отколкото от древни механизми, заровени под пясъците.

Информационната кампания около 3I/ATLAS

Начинът, по който темата за кометата 3I/ATLAS бе наложена в специализираните блогове, показва всички белези на координирана кампания за отклоняване на вниманието. По времето, когато Грей публикува своите анализи за химическия състав на обекта, международните консорциуми в областта на космическото право обсъждаха нови регулации за добив на ресурси от астероиди. Числата и траекториите, които Грей представя като заимствани от шумерския епос, при по-внимателно вглеждане показват съвпадения с разсекретени данни от радарни системи на САЩ, разположени в Тихия океан. Това обяснява и странното телефонно предупреждение, което изследователят получава седмици преди смъртта си. Натискът върху него не е идвал от мистични пазители на тайни, а най-вероятно от правни субекти, защитаващи търговски интереси в космическия сектор.

Смъртта на Грей в затворения му апартамент, определена от местните власти като естествена, настъпила вследствие на сърдечна недостатъчност, също оставя твърде много неотговорени въпроси. Липсата на аутопсионен доклад в публичния регистър и бързото изземване на личните му архиви от представители на австралийските служби за сигурност подсилват хипотезата за контролирано прекратяване на операцията. Неговите записки, съдържащи схеми на траектории, днес се намират в частни колекции в Лондон, което на практика доказва, че стойността на неговия труд не е била в мистиката, а в конкретните координати на обекти, които търговското разузнаване следи отблизо.