/Поглед.инфо/ На нос Дежньов, където Беринговият проток разделя Евразия от Америка с едва 86 километра ледена вода, векове наред е съществувало селището Наукан. Без нито едно дърво в радиус от хиляди километри и при ветрове със скорост до 40 метра в секунда, тамошните жители са намерили гениално инженерно решение – сглобявали са домовете си, наречени нинилу, от кости на 60-тонни гренландски китове. Тези структури са устоявали на ураганите по-добре от всяка съвременна конструкция. През 1958 г. съветската власт ликвидира това древно селище в рамките на три дни поради близостта му до САЩ и икономическа "неперспективност", оставяйки уникалната култура на науканците да изчезне в тундрата.

Инженерство от кутията на вечната замръзналост

Когато застанеш на нос Дежньов, първото нещо, което те удря, е вятърът – суров, постоянен и безпощаден, развиващ скорост, която лесно изхвърля леки постройки право в Беринговия проток. Земята под краката ти е скала и вечна замръзналост, а наоколо няма и стръкче дървесина, което да послужи за строителен материал. Преди хилядолетия, изправени пред този логистичен и климатичен кошмар, ескимосите от Наукан не са разполагали с лукса да чакат доставки на дървен материал или модерни изолационни панели. Те са използвали единствения наличен свръхздрав ресурс наоколо – скелетите на гренландските китове.

Вместо носещи греди от сибирска лиственица, науканците изкопавали от леда масивни челюсти и ребра на 60-тонни левиатани. Всяко ребро на възрастен кит представлява естествено извита дъга с дължина между 5 и 6 метра. Физиката тук работи перфектно: за разлика от твърдото дърво, което се пречупва под бруталните пориви на арктическия ураган, китовата кост притежава уникална еластичност. Тя пружинира, абсорбира динамичното напрежение на вятъра и се връща в първоначалната си форма. Този естествен полимер е бил основата на т.нар. нинилу – полуземлянки, вкопани на около метър в стръмния каменист склон, за да се намали челното съпротивление срещу въздушните маси.

Стените на тези къщи са изграждани от див камък, уплътняван с пластове тундров мъх, напоен с китова мас. Тази смес не е просто импровизация, а високотехнологично за времето си решение за хидроизолация и топлоизолация, което запечатва дома срещу влагата и студа. Покривът е покриван с няколко слоя дебела моржова кожа, притисната с тежки камъни, за да не бъде отнесена от бурята. Входът е представлявал дълъг, снижен тунел, който действа като термошлюз – студенят въздух остава ниско долу и не може да проникне в централната жилищна камера. Дори при външна температура от минус тридесет градуса, вътре се е поддържала поносима температура от плюс десет до петнадесет градуса единствено благодарение на телесната топлина и фитилите от кудлики – традиционните маслени лампи, захранвани с мас.

Логистиката на стръмния склон

Животът в Наукан е изисквал специфична биомеханика и подготовка, която съвременният градски човек трудно може да си представи. Селището е било разположено терасовидно на изключително стръмен, покрит с лед склон. През зимата всяко излизане от дома е носело риск от фатално подхлъзване и падане по скалите директно в ледените води на океана. За да компенсират това, местните жители са прикрепяли костени шипове към подметките на кожените си ботуши (торбаса) и са опъвали предпазни въжета от моржова кожа по основните маршрути между къщите.

Архитектурното планиране на Наукан е било подчинено на екстремния терен. Покривите на долните къщи буквално са служели за дворове и пътеки за съседите от горните нива. В условията на полярна виелица, когато видимостта пада до нула, навигацията се е извършвала изцяло чрез тактилно ориентиране – по опънатите въжета и специфично разположените камъни по трасето. Това е позволявало на ловците да се приберат у дома дори при пълно затъмнение и ураганен вятър.

Ликвидацията на Наукан: Студената война срещу традициите

Разрушаването на тази двухилядолетна екосистема не е причинено от природно бедствие или глад, а от чисто административни решения, взети на хиляди километри в Москва. През август 1958 г., в пика на Студената война, съветското ръководство започва мащабна кампания по уедряване на колхозите и ликвидиране на т.нар. "неперспективни" селища. Официалните доводи са икономически – снабдяването на Наукан с въглища, брашно и промишлени стоки по стръмния, изолиран бряг е било логистичен кошмар за държавния флот.

Неофициалната, но далеч по-важна причина обаче е геополитическа. Аляска е на един хвърлей разстояние. Науканските ескимоси (нинилюгмит) са поддържали редовни контакти и роднински връзки с инуитите от американския бряг, пресичайки пролива с кожени лодки. В условията на нарастваща шпионска параноя, присъствието на неконтролируемо местно население на самата държавна граница е било неприемливо за съветските тайни служби.

На жителите на Наукан се дава ултиматум от три дни да съберат каквото могат. Наложените ограничения са драстични – кожите и традиционните кожени лодки (умиаци) са обявени за твърде обемни и са оставени на брега. Същото се случва и с повечето впрегатни кучета, които по-късно, според разкази на очевидци от онова време, са плували след заминаващите кораби, докато не са потънали от изтощение. Ловците, които познават всяко течение на Беринговия проток, са преселени в Нунямо – плоска, блатна тундра с плитки води, където традиционният им поминък е бил практически невъзможен. По-късно, в рамките на ново административно окрупняване, те са преместени отново към селата Лаврентия и Лорино.

Това насилствено изтръгване от естествената им среда разбива не само социалната им структура, но и езиковата им идентичност. Днес науканският език е почти напълно изчезнал, оставяйки след себе си само няколко възрастни носители. Всичко това е подробно документирано в редица [архивни документи от Студената война] и специализирани [проучвания на полярната логистика], които хвърлят светлина върху трагедията на арктическите общности през XX век.

В днешно време по склоновете на нос Дежньов стърчат само няколко сиви каменни пръстена и побелели от времето китови кости, полузаровени в леда. Те са нямо напомняне за едно време, когато хората са притежавали инженерния гений да оцелеят в най-суровия климат на планетата, но не са имали защита срещу химикалката на партийния чиновник.