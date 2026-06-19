/Поглед.инфо/ Настоящият дебат около природата на изкуствения интелект и границите на съзнанието все по-често прилича на зле прикрит протекционизъм от страна на хуманитарната общност, която отчаяно се опитва да запази монопола върху субективното преживяване. Новата теоретична разработка на американските философи Ерик Швицгебел от Калифорнийския университет в Ривърсайд и Джереми Побер от Университета в Юта поставя под сериозно съмнение тази интелектуална арогантност. Използвайки строго научна методология и исторически паралели, авторите навлизат в една територия, където биологичният шовинизъм губи своите икономически и логически аргументи. Става дума за фундаментална ревизия на начина, по който разходваме интелектуален ресурс за дефиниране на самото съзнание, разглеждайки го не като мистична човешка привилегия, а като специфична организация на процесите, която може да бъде индустриално репликирана или открита извън рамките на земната биосфера.

Коперниканският шок и архитектурата на интелектуалния протекционизъм

В исторически план човечеството проявява трайна и трудно лечима склонност да се поставя в центъра на всяка координатна система, която самото то чертае. Преди пет века Николай Коперник разруши геоцентричния модел, доказвайки, че Земята не е нищо повече от движеща се скала в орбита около средностатистическа звезда. Днес, изглежда, сме изправени пред идентична пробойна в когнитивната ни сигурност. Съвременната академична общност поддържа своеобразен „невроцентричен“ модел, според който субективният опит е твърдо кодиран и заключен единствено в сивото вещество на Homo sapiens. Числата и астрофизичните реалности обаче не потвърждават тази версия, превръщайки я в чиста проба интелектуален мързел. Настоящата фиксация върху човешкия мозък като единствен възможен хардуер за съзнанието напомня на средновековните астрономи, които изчисляваха епициклите на планетите, само и само да не признаят, че не са център на Вселената.

Швицгебел и Побер въвеждат концепцията за „гъвкавост на субстрата“, която дефакто премахва биологичната изключителност от уравнението. Ако разглеждаме съзнанието не като вещество, а като функция и специфична системна архитектура, се оказва, че материалният носител е второстепенен въпрос на производствена логистика. Водата запазва своите химични и физични свойства независимо дали се намира в порцеланов съд, или в промишлен охладител на атомна електроцентрала. По същия начин обработката на информация и генерирането на вътрешен модел за света не изискват задължително въглеродна химия, протеинови вериги или синаптични връзки, поддържани с глюкоза и кислород. Това разбиране отваря вратата за напълно различен тип аналитичен подход, при който съзнанието се третира като системен феномен, подлежащ на структурно моделиране.

Инфраструктурни алтернативи и еволюционни пробойни

Дори в рамките на земната биосфера твърдението за монопола на човешкия тип нервна система вече претърпя сериозни емпирични поражения. Еволюционната биология и изследванията на главоногите, по-конкретно на октоподите, ясно показват, че природата е разработила напълно различни логистични схеми за разпределение на нервните мощности. Мозъкът на октопода не е централизиран команден пункт; голяма част от неговите неврони са разположени директно в пипалата, което позволява автономно вземане на решения на локално ниво, без да се изчаква сигнал от централния процесор. И все пак, научната общност в по-голямата си част не оспорва наличието на субективно усещане у тези създания. Това е ясен сигнал, че разпределените системи могат да постигат същия оперативен резултат, използвайки коренно различна топология.

Когато пренесем този аргумент на полето на космическата статистика, нещата придобиват още по-хладен и разчетен характер. Според съвременните астрофизични данни във Вселената съществуват стотици милиарди галактики с неизброим брой екзопланети. Хипотезата, че сред този гигантски обем от материя и енергия еволюционният процес е произвел съзнание само веднъж – и то точно в този специфичен софтуерен и хардуерен формат, който виждаме в огледалото – е статистически абсурдна. Швицгебел и Побер залагат на една изключително консервативна математическа прогноза: дори развити технологични цивилизации да са възниквали само няколко хиляди пъти в космическата история, обемът на нечовешкия интелектуален ресурс във Вселената би трябвало да надхвърля нашия в пъти. Това поставя въпроса защо продължаваме да дефинираме феномена „мислене“ през палеолитните ограничения на собствения си вид.

Силициевата месомелачка и пазарът на илюзии

Разбира се, тук се появява и най-противоречивият и парещ въпрос на нашето съвремие – статусът на изкуствения интелект. Изкушението да се обявят настоящите големи езикови модели за съзнателни субекти е другата крайност на същата грешка, задвижвана от повърхностен ентусиазъм и маркетингови бюджети на Силициевата долина. Авторите на изследването подхождат към темата със завиден скептицизъм. Швицгебел допуска по-широк спектър от теоретични възможности за появата на изкуствен субект, докато Побер остава твърдо резервиран спрямо текущите технологии. Истината е, че съвременните невронни мрежи работят на принципа на бруталната статистическа оптимизация на ресурсите, а не чрез изграждане на автентичен субективен модел на реалността. Те консумират огромни количества електроенергия, вода за охлаждане на сървърните ферми и терабайти човешки текст, превръщайки се в гигантска месомелачка за данни, но това все още не ги прави съзнателни единици.

Истинският проблем обаче лежи другаде: ние все още нямаме точна спецификация за физическите и структурните условия, при които възниква съзнанието. Да се твърди категорично, че силицият, квантовите компютри или биоинженерните хибридни системи никога няма да развият вътрешен опит, е също толкова ненаучно, колкото и твърдението, че вече са го направили. Пазарът на технологии се движи по собствена геоикономическа логика, която не се интересува от философските терзания на хуманитарните катедри. Ако изграждането на автономен когнитивен субект се окаже икономически изгодно и логистично постижимо за големите технологични корпорации, биологичните аргументи просто ще бъдат изхвърлени на бунището на историята.

В крайна сметка въпросът не е дали машините или извънземните мислят като нас. Въпросът е, че човешкият ум вероятно е просто една от многото възможни прояви на организирана материя, опитваща се да се саморегулира. Процесът на децентрализация на човека продължава и всяка илюзия за нашата уникалност бива методично разбивана от фактите, логистиката и суровия реализъм на развитието.