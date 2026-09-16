Защо дрехите все още пазят отживелици от XVII век

/Поглед.инфо/ Асиметрията в закопчаването на мъжкото и дамското облекло не е продукт на съвременната дизайн концепция, нито маркетинг трик на текстилните гиганти. Тя представлява вкаменен технически реликт, чиито корени се проследяват до военната ергономия на Новото време и логистичните специфики на аристократичния бит. В продължение на векове производственият стандарт се консолидира около физическите ограничения на стоманеното оръжие, ролята на обслужващия персонал при висшите съсловия и по-късно – инерцията на индустриалната конфекция. Дори технологични иновации като ципа не успяват да разрушат този джендър-специфичен ортодоксизъм във фабричния поточен ред.

Мечът, ездачът и текстилната асиметрия

Погледнете най-обикновена мъжка риза, направена в произволна фабрика в Бангладеш миналата седмица. Копчетата са отдясно, илиците – отляво. При дамските блузи топологията е с огледален образ. За да се разбере този парадокс, трябва да се излезе от модерния магазин и да се слезе в архивите на европейския конен и военен бит от XVI и XVII век.

При мъжката аристокрация и офицерския корпус доминиращата ръка при боравене с хладно оръжие е дясната. Носенето на шпага, рапира или по-късно сабя се извършва на левия ханш. При бързо изтегляне на острието по диагонал надясно, всеки стърчащ ръб на облеклото, който се припокрива отляво надясно, създава физически риск от закачане на гарда или дръжката в клапата на кафтана. Грешка с броени милиметри в условията на близък бой или дуел е можела да струва живота на боеца. Закопчаването „ляво върху дясно“ (копчета, пришити на десния панел) осигурява гладко плъзгане на стоманата по плата без механично съпротивление.

Тази конна и фехтувална практика постепенно се кодифицира в ранните регламенти за военните униформи. Военната логистика от XVIII век налага строга стандартизация на кроенето за хиляди войници, за да се улесни масовото производство. Така десният вариант на закопчаване се превръща в държавен и технологичен стандарт за мъжкото облекло, надживял сабите и пренесен директно в гражданския гардероб.

Камериерките, класовият капитал и индустриалният инерциализъм

До края на XVIII век текстилната археология и запазените гардеробни описи показват, че дамските дрехи рядко използват редици от твърди закопчалки. Конструкцията на женския костюм разчита предимно на корсетни връзки, куки, пришити метални ушички и карфици. Когато копчето започва да навлиза в женската мода като функционален елемент, то стъпва върху съвсем различна социално-икономическа реалност.

За разлика от мъжа, който се облича сам, заможната жената от буржоазията или аристокрацията в периода XVIII–XIX век бива обличана от слугиня. Тъй като над 80 процента от населението статистически си служи по-добре с дясната ръка, камериерката, застанала срещу господарката си, среща сериозно ортопедично и двигателно улеснение, ако копчетата на дрехата са зашити на левия панел на дрехата (което ги прави „десни“ от гледна точка на обслужващия персонал).

Когато шивашкият бранш претърпява революция в средата на XIX век и се появява масовата конфекция, фабриките просто дигитализират и мултиплицират тази класова разлика. Притежаването на дреха със „слугинско“ закопчаване е било знак за висок статус – сигнал, че притежателката ѝ не извършва физически труд сама. По-бедните слоеве от населението започват масово да купуват евтини евфемизми на аристократичните блузи, копирайки разположението на копчетата.

Интересен пробой в тази теория обаче се разкрива при анализа на първите работнически дамски облекла от края на XIX век. В текстилните манифактури на Манчестър и Лион работничките са се обличали сами, но фабрикантите отказват да променят шаблоните на кройките. Причината е чисто икономическа: пренастройването на режещите машини и промяната на стандартните диференцирани шаблони за рязане на плат е коствала допълнителни разходи. Традицията побеждава практичността. По-късно, когато в края на XIX век се появява ципът, пазарджишката и световната шивашка индустрия дотолкова са свикнали с идеята за „десен“ цип при якетата, че рядко си правят труда да произвеждат огледални версии за дамските линии.