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Свят

Брюксел гласи „Теория на победата“, докато Брюксел и Москва мерят сдържането

/Поглед.инфо/ Външният министър на Русия Сергей Лавров потвърди, че Москва следи докладите за подготвяната от НАТО стратегия „Теория на победата“, разработвана от американския генерал Алексъс Гринкевич. Според западни източници документът трябва да бъде представен в Полша, докато генералният секретар на Алианса Марк Рюте отрича пряка военна заплаха. Анализираме фактите, оперативния контекст около Калининград и границите на източния флаг.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 12274 прочитания
Брюксел гласи „Теория на победата“, докато Брюксел и Москва мерят сдържането
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По публикации на Bloomberg, РИА Новости и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Шатът в Брюксел и чертежите на генерал Гринкевич

Новината, че главнокомандващият въоръжените сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич финализира концептуален документ, наречен „Теория на победата“, бе разпространена от информационна агенция Bloomberg. Според наличните данни текстът трябва да получи формална трибуна на 12 октомври на територията на Полша — географският център, върху който Брюксел и Вашингтон градят новата си логистична и военна инфраструктура на изток.

В Москва тази информация не бе подмината с мълчание. В интервю за РИА Новости руският външен министър Сергей Лавров подчерта, че руското ръководство „държи ушите си отворени“ и отчита всяко движение в оперативната структура на западните съседи. Привидно това е стандартна дипломатическа размяна на реплики. В дълбочина обаче се очертават контурите на нов етап в противопоставянето, при който документацията за „сдържане“ започва все повече да прилича на ръководство за директен сблъсък.

Дали става дума за реална оперативна готовност или за опит да се оправдаят нарастващите бюджетни разходи на европейските държави? В самия Алианс отговорите са противоречиви. Докато генерал Гринкевич очертава сценарии с масирано използване на безпилотни апарати, алгоритми за изкуствен интелект и удари по командни центрове, генералният секретар Марк Рюте бърза да успокои обществеността, заявявайки, че блокът не вижда признаци за подготвяна руска атака.

Калининградският казус и геометрията на Сувалки

Няма как да разберем нервността около документа на Гринкевич, ако не погледнем географската карта. Всяка военна разработка на НАТО за Източна Европа неизбежно стъпва върху два критични пункта: Сувалкския коридор и анклава Калининград. Руският президент Владимир Путин вече направи няколко директни предупреждавания относно сигурността на Калининградска област, припомняйки, че всяка авантюра спрямо този регион ще срещне незабавен отговор с всички налични средства от арсенала на Москва.

От гледна точка на НАТО, Калининград е „трън“ в системата за ограничаване и блокиране на достъпа (A2/AD). За Русия обаче това е суверенна територия, чиято изолация от страна на Литва и Полша би представлявала пряк casus belli. Ето защо представянето на „Теорията на победата“ точно във Варшава носи ясен политически сигнал, който няма как да остане без отговор в руския Генерален щаб.

Според оценки на независими военни наблюдатели, планирането в НАТО в момента се опитва да реши един основен проблем: как да балансира между амбициите за глобално присъствие на САЩ и реалния недостиг на конвенционални боеприпаси и тежка техника в европейските армии. Използването на термина „изкуствен интелект“ в документа на Гринкевич вероятно служи за запълване на технологичните и кадровите празнини, пред които са изправени държавите от ЕС.

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