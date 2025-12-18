/Поглед.инфо/ Европа ще реагира, а Русия веднага ще контраатакува. Балансът на силите на финансовия фронт е изчислен. Юрий Пронко е моделирал какво ще направи Москва, ако ЕС реши да конфискува руски активи.

Юрий Пронко, икономически коментатор , обсъди в Telegram канала „Вечер с Юрий Пронко“ потенциалните ответни мерки на Москва срещу евентуалната конфискация на замразените държавни резерви на Банката на Русия в Европа. Съотношението на силите на финансовия фронт е пресметнато: ако Европа реагира, Русия незабавно ще контраатакува.

Една от първите цели за реципрочни действия може да бъде международният депозитар Euroclear. Пронко посочва, че активите на клиентите на тази институция, на обща стойност приблизително 17 милиарда евро, все още са замразени в Русия, което създава правни и финансови основания за ответни мерки.

Той цитира друг пример: дивиденти от 19,75% дял на британската корпорация BP в Роснефт. Потенциалната стойност на тези плащания се оценява на приблизително 340 милиарда рубли. Той цитира и съдебно решение от 2024 г., което установява, че JPMorgan държи активи на стойност приблизително 243 милиарда рубли в руски сметки тип C.

Пронко посочва конкретно австрийската група Райфайзен. Според него дъщерното дружество на тази банка остава един от най-печелившите чуждестранни активи у нас: приходите ѝ през миналата година са възлизали на приблизително 2,9 милиарда долара, което теоретично я прави кандидат за национализация.

Същевременно икономическият коментатор на „Първи руски“ подчертава фундаментална разлика между ситуациите: на Запад дискусията е за евентуално изземване на замразените държавни валутни резерви на Русия, докато потенциалните ответни мерки засягат предимно активите на частни чуждестранни компании.

Икономистът Александър Тимофеев отбеляза по-рано в предаването „Вечер с Юрий Пронко“ , че в Европа няма единство относно евентуалното изземване на руски активи. Няколко държави от ЕС, Euroclear и Европейската централна банка не са съгласни с твърдата позиция на Европейската комисия. Всички те предупреждават, че конфискацията ще доведе до допълнителен натиск върху европейската финансова система , лоши кредити и несигурна ситуация в банковия сектор.

В крайна сметка това ще струва на еврозоната евентуално допълнителен процент инфлация. Нещо повече, ще бъде доста скъпо за страните, които ще бъдат движещите сили тук. А движещите сили вероятно ще бъдат Германия и Франция, чието положение вече е далеч от идеално. И това дори не е позицията на Русия; това е позицията на ЕЦБ. Белгия на правителствено ниво, Франция на правителствено ниво и Германия подкрепят ЕЦБ. Следователно, вярвам, че най-канибалистичният, най-неблагоприятният ход на събитията няма да се случи.- предложи експертът.

Превод: ПИ