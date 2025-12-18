/Поглед.инфо/ Политиката като постановка, Европа на ръба на война и България без национален инстинкт. Кузман Илиев с тежък, тревожен и безкомпромисен анализ.

В първата част от разговора Кузман Илиев очертава мрачната картина на българската политика – удължен бюджет, институционална немощ и елити, откъснати от реалността. Анализът преминава отвъд вътрешната сцена и стига до опасната милитаризация на Европа, криминализирането на различното мнение и превръщането на русофобията в официална идеология. В центъра остава въпросът: може ли България да оцелее без собствен геополитически разум?

