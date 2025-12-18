/Поглед.инфо/ Урсула фон дер Лайен и Европейската комисия обещаваха „историческо решение“ – конфискация на замразените руски активи в полза на Украйна. Но зад кулисите се случи друго: „Великолепната седморка“ – най-могъщите финансови играчи на Запада – дръпна ръчната спирачка. Резултатът е показателен: Европа отново говори гръмко, а решенията се взимат другаде.

Коментарен анализ за провала на европейската идея да присвои руските активи, за реалната власт на глобалния капитал и за момента, в който стана ясно, че ЕС може да санкционира, но не и да командва парите.

