/Поглед.инфо/ В продължение на много години собствениците на парите (основните акционери на Федералния резерв на САЩ и други водещи западни централни банки) се борят срещу парите в брой, опитвайки се напълно да ги заменят с безналични пари, особено сега, със стартирането на цифровите валути на централните банки ( CBDC ).

Част от обществото е доста положително настроена към това заместване. А основният аргумент на привържениците на "безкасовото общество" е, че безналичните пари са по-удобни и по-безопасни (по-трудни за джебчийски кражби и грабежи).

Аргументите на противниците на безналичните пари в крайна сметка се свеждат до факта, че пълната замяна на пари в брой с безналични пари ще лиши човек от остатъците от свобода. Преходът към пълно безпарично плащане е важна част от проекта за изграждане на цифров концентрационен лагер.

И какво ще се случи, ако, да речем, по една или друга причина електричеството изчезне в държава (град, област), без което всички непарични пари се нулират и безкасовите плащания спират?

Според Merchant Machine , въз основа на проучвания на общественото мнение в европейските страни, в началото на 2021 г. най-големият процент жители, които са готови напълно да се откажат от парите в брой, е регистриран в Унгария - 44% от анкетираните . Следват (%): Италия - 41; Полша - 40; Испания - 37; Чехия - 36; Белгия - 33; Франция - 30; Германия - 30; Холандия - 23; Великобритания - 21.

Дори в страни, където безналичните пари и сетълментите днес имат ясно господство, има достатъчно противници на пълното отхвърляне на кеша. Най-често скандинавските страни (Швеция, Норвегия, Финландия), Австрия, Холандия, Испания, Канада, Австралия, Китай, Южна Корея, Япония, САЩ, Франция попадат в списъка на 10-те най-еманципирани от парите в брой страни.

В някои страни се очертава парадоксална ситуация: те имат доста високи нива на безналични плащания (брой дебитни и кредитни карти на 100 000 жители, процент на безконтактните плащания в търговските обекти, дял на безналичните пари в общо парично предлагане и др.); в същото време жителите искат да имат гаранция, че винаги ще имат хартиени банкноти в джобовете си. Тези страни включват Белгия, Австрия, Германия и особено Швейцария.

Неочаквано положителна новина за противниците на "безкасовия рай" дойде от Швейцария. Това по-специално се посочва в статията Is Switzerland About To Become First Country To Outlaw A Cashless Society? ( Швейцария ще стане първата страна, която забранява обществото без пари в брой ?), публикувано на 18 февруари в ZEROHEDGE .

Авторът на статията Ник Корбишли припомня специалния консерватизъм на швейцарците в паричния въпрос: „Според последното проучване на Швейцарската национална банка, проведено през есента на 2020 г., 97% от гражданите на Швейцария все още държат пари в брой за ежедневни разходи в портфейлите си или у дома. Тази цифра е значително по-висока, отколкото в повечето страни .

Авторът дава статистическа справка: в Швейцария 40% от плащанията все още се извършват в брой, което е повече, отколкото в много други европейски страни (около 15% във Великобритания, по-малко от 10% в Швеция и 3-4% в Норвегия).

И жителите на Алпийската република са готови да защитят правото си на пари. През февруари социалната група Швейцарско движение за свобода (FBS) обяви, че е събрала достатъчно подписи (111 000), за да инициира референдум за безсрочното запазване на парите в брой в страната.

Авторът пише, че загрижеността за съдбата на парите в брой се е увеличила особено, след като Швейцарската национална банка (SNB) обяви планове за въвеждане на цифровия швейцарски франк в обращение. SNB, според автора, със сигурност ще обещае, че цифровият франк няма да означава премахване на паричния франк, но на тези обещания не може да се вярва.

Лидерът на FBS Ричард Колър беше откровен за причината за инициативата: "Очевидно... отдалечаването от пари в брой решава проблемите с прозрачността, простотата и сигурността... Но в същото време съществува огромна опасност от тотално наблюдение ."

Имаше още един аргумент в полза на спестяването на пари, който до този момент изглеждаше маловажен. През май 2022 г. в Норвегия възникна форсмажорна ситуация, когато картовите терминали в цялата страна не работеха няколко часа и милиони хора не можеха да извършват транзакции. „Кризата с пари в брой в Норвегия изглежда е накарала правителството и Norges Bank [Норвежката централна банка] да засилят касовите услуги и правото да се плаща с банкноти и монети “, се отбелязва в статията.

Инициаторите на референдума настояват да бъдат направени допълнения в швейцарските закони, според които винаги трябва да се поддържа минимално количество банкноти в брой в паричното предлагане на републиката. Авторът на статията припомня, че Швейцария запазва уникалната система на пряка демокрация в Европа.

Предложенията на инициативните групи (най-малко 100 хиляди подписа), подкрепени от референдума, трябва да бъдат изпълнени от законодателната и изпълнителната власт на Алпийската република. Въпреки това, авторът добавя: "Вярно е, че изборът на начините за прилагането им остава в ръцете на правителството и парламента ."

Разбира се, трябва да се има предвид, че по време на референдума швейцарските граждани ще бъдат подложени на силен натиск, за да не подкрепят инициативата. Не е нужно да ходите далеч за примери. През юни 2018 г. в Алпийската република се проведе референдум за суверенните пари (Vollgeld).

Тогавашната инициатива беше представена и защитена от швейцарската група MoMo (Monetäre Modernisierung), създадена за провеждане на парична реформа в Швейцария. Същността му беше да забрани частично (непълно) покриване на задълженията на търговските банки, което им даде възможност да извършват собствена (частна) емисия на пари.

Тогава групата MoMo обясни, че глобалната финансова криза от 2008-2009 г., която засегна и Швейцария, е резултат тъкмо от тази емисия на частни пари. И тя призова за възстановяване на суверенната емисия, т.е. издаване на пари изключително от Централната банка. Уви, тази разумна инициатива беше подкрепена от едва една четвърт от участниците в референдума. Фатална роля изигра мощната агитация на швейцарските медии, платена от банките.

Между другото, авторът отбелязва, че SNB вече се противопостави на инициативата на FBS за гарантирано съхраняване на парите в брой. Но бившият заместник-управителен съвет на SNB Мартин Шлегел , който вече може да говори свободно за пари, подчерта преимуществата на парите в брой миналия ноември. Авторът на статията описва позицията на Шлегел.

Първо , управлението на паричните средства е по-просто и ясно. Просто трябва да отворите портфейла си, за да видите дали можете да си позволите допълнителните разходи. Затова родителите дават на децата си джобни пари в брой. Ако плащате с пластмасова карта през терминала, тогава виждате само сумата, която ще бъде дебитирана от вашата сметка.

Второ , благодарение на лесната си употреба, парите в брой позволяват на всички хора да бъдат участници в икономиката и социалния живот. Не се нуждаете от акаунт или мобилен телефон, за да плащате с монети или банкноти. Не е необходимо да сте запознати с цифровите технологии.

Трето , когато плащате в брой, не е необходимо да предоставяте лични данни като име или номер на карта. При електронните плащания се съхранява информация за лицето, извършило плащането, и за неговото платежно поведение.

Шлегел също нарича парите в брой „особено устойчиви на криза“: „ Можете да платите в брой дори ако платежният терминал е повреден, мобилният телефон не получава сигнал или няма електричество. По този начин парите са важен резервен инструмент в случай на локални или дори глобални софтуерни повреди .“ Като цяло Шлегел е на страната на инициаторите на референдума.

Авторът на статията е наясно колко трудна е задачата за активистите на FBS . Първо трябва да спечелите референдума. И след това резултатите от референдума да бъдат адекватно отразени в решенията на всички власти в държавата – законодателна, изпълнителна и съдебна. Ник Корбишли отбелязва: „В Швейцария резултатите от референдум не се превръщат автоматично в закон… има много случаи, в които швейцарското правителство, парламент, съдилища и официални институции са отлагали и/или смекчавали нежелани закони, които обаче са одобрени от обществеността. “

Авторът на статията подчертава, че референдумът по въпроса за парите в алпийската република не е само въпрос на Швейцария. Успехът или провалът на референдума ще окаже влияние върху други страни. В други страни общественото мнение по въпросите на цифровата валута и парите е открито игнорирано от властите: „… никой не се интересува от общественото мнение, било то в Нигерия, Обединеното кралство, САЩ, Русия, Бразилия или еврозоната … И ето защо това, което се случва в Швейцария, е с голям потенциал. Най-малкото ще има обществено обсъждане на този въпрос “, заключава Ник Корбишли.

Статията завършва с думите на лидера на FBS Ричард Колър: „Ако референдумът на FBS относно запазването на паричните средства се проведе и ако правителството приеме закона, без да го смекчи твърде много (две големи „АКО“), Швейцария може да се превърне в потенциален „европейски знаменосец“ на защитата на парите в брой“ .

P.S. Няколко думи за ситуацията в Русия. В средата на февруари 2023 г. председателят на Централната банка Елвира Набиулина назова дела на безналичните плащания в Русия: „ Що се отнася до дела на безналичните плащания, той нарасна при нас, ако не ме лъже паметта , сега е малко повече от 78% от оборота на дребно. И този дял, по наше мнение, може да нарасне, каза тя и добави, че до края на 2023 г. цифрата може да достигне 80% .

В същото време мнозинството от нашите съграждани, както показват проучванията на общественото мнение, няма да се откажат от парите в брой. Броят на икономически активните руснаци, които са готови да се откажат от пари в брой, през юли 2014 г. е 21%, през март 2022 г. тази цифра е паднала до 15%.

Превод: ЕС

