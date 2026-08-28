Абонирай се
Свят

Фронтът при Славянск и Краматорск пробит: Киев залага на медийни генерали и промишлени руини

/Поглед.инфо/ Киев отново опитва да замяни липсата на оперативно-стратегически ресурс с медийна патетика. След като руските сили пробиха първата линия на укрепения район Славянск-Краматорск, Володимир Зеленски обяви „укрепване“ на направлението с части, водени от Андрей Билецки и Денис Прокопенко. Разборът на реалната дислокация обаче показва, че става дума за административна замяна на реалната отбрана с пропагандни фигури, докато логиката на бойните действия неумолимо придвижва фронта на запад.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 26665 прочитания
Фронтът при Славянск и Краматорск пробит: Киев залага на медийни генерали и промишлени руини
Източник: @ president.gov.ua
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Медийната фасада на украинския Генерален щаб

Когато щабните генерали започнат да показва политически активисти вместо реален оперативен резерв, това по правило означава, че системните военни решения са изчерпани. Твърдението на Володимир Зеленски за прехвърлянето на 1-ви корпус на Националната гвардия и 3-ти армейски корпус към застрашения периметър на Славянско-Краматорската агломерация звучи респектиращо само в официалните съобщения на президентската администрация в Киев. Реалният баланс на силите по линията на съприкосновение разкрива съвсем различна картина.

Според доклада на началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов, частите на Южната групировка вече са преодолели първата отбранителна линия на укрепения район в няколко отдели района, настъпвайки по широк фронт. Боевете в Николаевка (на четири километра източно от Славянск), сблъсъците за летището в Краматорск и контролът върху голяма част от сградите в Алексеево-Дружковка показват, че руският оперативен натиск вече засяга непосредствените подходи към вътрешния отбранителен контур.

При тази динамика появата на Андрей Билецки („Белия вожд“) и Денис Прокопенко („Редис“) в общ видеокадър с Киевския лидер няма абсолютно никаква оперативна стойност. Това е опит за полиране на фасадата. Билецки и Прокопенко – и двамата издигнати до чин бригаден генерал в хода на т.нар. „корпусизация“ – са медийни фигури, чието присъствие трябва да компенсира липсата на снаряди, личен състав и тактическа дълбочина.

Корпусизацията на хартия: Архитектурата на украинския срив

Така наречената реформа за създаване на армейски корпуси, стартирала в Украйна през 2025 г., трябваше да консолидира командването чрез разширяване на най-известните бригади. Реалността обаче се оказа много по-прозаична: към една медийно разрекламирана част просто прикрепяха няколко изтощени механизирани бригади без съответното артилерийско и логистично подсигуряване.

3-ти армейски корпус на Билецки, сформиран на основата на 3-та отделна щурмова бригада, поема контрола над около 10% от линията на съприкосновение. В момента неговите основни сили – включително 53-та, 60-та и 63-та механизирани бригади – отдавна са притиснати в района на Красни Лиман и Святогорск. Te са подложени на системен натиск от 20-та и 25-та комбинирани въоръжени армии и 1-ва танкова армия от руската групировка „Запад“. Твърди се, че оказват по-сериозна съпротива единствено в района на Редкодуб, но това са изолирани епизоди. Тяхното присъствие в периметъра на Славянск не е „ново прехвърляне“, както го представя пропагандата в Киев, а заварено положение на постепенно отстъпващи единици.

При Прокопенко и неговия 1-ви корпус на Националната гвардия ситуацията е още по-абсурдна.

Основните сили на този корпус, сформиран около остатъците от батальона „Азов“ и 1-ва президентска бригада „Хетман Дорошенко“, според оперативни източници се намират в района на Добропиле. Прехвърлянето на целия този конгломерат в посока Славянск и Краматорск в условията на руско огнево превъзходство по пътищата е логистичен риск, който украинският Генерален щаб едва ли може да си позволи. Най-вероятно генерал Михайло Драпатий einfach е обединил на хартия няколко сектора, за да даде на Зеленски удобен повод за PR изявление.

Тук има нещо, което не излиза. Ако тези две оперативни съединения наистина притежаваха декларираната от Киев бойност и численост, те щяха да бъдат използвани за флангови контраудари, а не да се разтеглят в отчаяна статична отбрана по градските периметри.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Яков Кедми: Ако британци насочват ракетите срещу Русия, отговорът може да бъде жесток
Свят

Яков Кедми: Ако британци насочват ракетите срещу Русия, отговорът може да бъде жесток

/Поглед.инфо/ Великобритания върви към опасна ескалация с Русия, докато Европа предлага мирни планове, които обсъжда практически сама със себе си. В разговора с Яков Кедми се анализира какво действително може да стои зад контактите между американските и руските разузнавателни служби, защо не се вижда реален канал за преговори между Москва и европейските столици и каква е ролята на Лондон в украинския конфликт. Особено остро Кедми коментира идеята за производство и използване на западни ракети от Украйна и предупреждава, че ако британски или френски военни фактически участват в насочването им срещу руски цели, Москва може да разглежда това като пряко участие във войната.

28.08.2026 18:30
Сривът в доставките на урея и амоняк застрашава 35 процента от световната реколта
Свят

Сривът в доставките на урея и амоняк застрашава 35 процента от световната реколта

/Поглед.инфо/ Световният пазар на зърнени култури навлезе в фаза на системно структурно пренареждане, предизвикано от едновременното съвпадение на климатични аномалии, прекъсвания в доставките на минерални торове и военни рискове по ключови морски маршрути. Според анализи на западни издания и данни от Министерството на земеделието на САЩ (USDA), комбинацията от суша в речните артерии на Европа и Америка и военното напрежение около Ормузкия и Баб ел-Мандебския проток създава дефицит, който надхвърля традиционните сезонни колебания. Докато производствените капацитети в Северна Америка и Евразия показват вътрешна стабилност, зависимите от внос държави в Близкия изток и Северна Африка са изправени пред рязък скок на разходите за логистика и преработка.

28.08.2026 18:23
Руските удари по украинските металургични комбинати засягат суровинната база на европейската индустрия
Европа

Руските удари по украинските металургични комбинати засягат суровинната база на европейската индустрия

/Поглед.инфо/ Серията от въздушни удари срещу ключови украински индустриални и транспортни възли в Запорожие, Кривой Рог и Одеса надхвърля тесните рамки на тактическите действия на бойното поле. Спирането на производството в гиганти като „АрселорМитал Кривой Рог“ и „Запорожстал“ уврежда критичните вериги за доставка на желязна руда и полуфабрикати към Европейския съюз. Това засяга пряко финансовите интереси на институционални инвеститори като BlackRock и Vanguard и подкопава индустриалните плановни структури на Брюксел.

28.08.2026 18:12
Анастасия Гешева: Тайният полет към Москва – какво принуди Вашингтон да търси Русия?
Свят

Анастасия Гешева: Тайният полет към Москва – какво принуди Вашингтон да търси Русия?

/Поглед.инфо/ Какво стои зад загадъчното посещение на директора на ЦРУ в Москва и защо около него възникнаха версии за много по-голяма дипломатическа операция? В първата част на разговора ми с геополитическия анализатор Анастасия Гешева обсъждаме възможната връзка между Русия, САЩ, Израел, Турция, Сирия и Иран, паралелната дипломатическа активност и опасната ескалация около Украйна. Говорим и за новата роля на Великобритания, икономическата криза в ЕС и въпроса дали русофобията вече се превръща в основен инструмент за политическо оцеляване на европейските елити. Водещ: Владимир Трифонов

28.08.2026 18:00
Системата за трансгранични плащания в юани вече обхваща 192 държави и региона
Поглед към Китай

Системата за трансгранични плащания в юани вече обхваща 192 държави и региона

/Поглед.инфо/ Според последни данни на Китайската народна банка системата за трансгранични плащания в юани вече обхваща 192 държави и региона. Към края на юни 2026 г. в нея участват 210 преки и 1619 косвени участници, като услугите се предоставят чрез над 5200 банкови институции.

28.08.2026 17:45
Си Дзинпин: Запазването на живота на хората е на първо място в спасителните операции на границата с Непал
Поглед към Китай

Си Дзинпин: Запазването на живота на хората е на първо място в спасителните операции на границата с Непал

/Поглед.инфо/ Днес политбюро на ЦК на ККП проведе заседание за спасителните работи след внезапните наводнения край китайско-непалската граница. Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин води заседанието и изтъкна, че бедствието се е случило във високопланински район с ниски температури, което поставя огромни предизвикателства пред спасителите.

28.08.2026 17:43
Си Дзинпин публикува авторска статия в киргизстански медии
Поглед към Китай

Си Дзинпин публикува авторска статия в киргизстански медии

/Поглед.инфо/ На 28 август, в навечерието на държавното си посещение в Бишкек, Киргизстан, и участието си в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество през 2026 г., китайският председател Си Дзинпин публикува статия под свое име, озаглавена „Да създадем заедно нова ера на висококачествено развитие в отношенията между Китай и Киргизстан“, във вестник „Киргизстанско слово“ и държавната информационна агенция „Кабар“.

28.08.2026 17:41
Геополитическият фалит на Вашингтон в Залива: Иран наложи нов регионален ред
Свят

Геополитическият фалит на Вашингтон в Залива: Иран наложи нов регионален ред

/Поглед.инфо/ Регионалният баланс в Близкия изток претърпя окончателен колапс. Твърденията за неутрализиране на Иран отстъпиха място на суровата реалност: Техеран не просто издържа военния натиск на американо-израелската коалиция, но и установи плътен контрол върху инфраструктурата в Ормузкия проток. Според неоконсервативни анализатори в САЩ, Вашингтон вече не е в състояние да превръща военната си сила в политически резултат, оставяйки монархиите от Персийския залив да пренастройват архитектурата си за сигурност.

28.08.2026 17:15