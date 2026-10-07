Наемът на 87-годишна мадридчанка свали Педро Санчес от власт

/Поглед.инфо/ Политическата кариера на испанския министър-председател Педро Санчес навлезе в своя най-критичен фаза, след като вътрешните социални трусове и безпрецедентният натиск върху жилищния пазар го принудиха да свика предсрочни парламентарни избори. На фона на остър конфликт с Брюксел, НАТО и Вашингтон относно военните разходи и китайското икономическо влияние в ЕС, съдбата на правителството бе прекършена не от геополитическите му опоненти, а от масовите социални протести в Мадрид.

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Сделката с каталунците и изчерпаният политически ресурс

Политическото оцеляване на испанския министър-председател Педро Санчес от самото начало на настоящия му мандат стъпваше върху изключително нестабилна правна и парламентарна конструкция. Трябва да се припомни, че на парламентарните избори през 2023 г. консервативната Народна партия (НП), оглавявана от Алберто Нунес Фейхоо, излезе като първа сила с преднина от около 1,5 процентни пункта пред управляващата Испанска работническа социалистическа партия (ИСРП).

За да запази поста си в Двореца Монклоа, Санчес бе forced да формализира споразумение с каталунските сепаратистки формации, осигурявайки амнистия за организаторите на референдума от 2017 г. в замяна на подкрепа при гласуването на доверие.

Тази административно-политическа сделка трайно разцепи законодателния орган. Впоследствие коалиционната рамка започна да се пропуква под натиска на последователни корупционни разследвания, засегнали включително най-близкото обкръжение на премиера.

Дали Народната партия и десницата от Vox ще успеят да си осигурят стабилно мнозинство през ноември? Според коментатори и изборни анализатори, социологическите тенденции сочат към консолидация на десния вектор, въпреки че мажоритарният механизъм в Испания често поднася изненади в последния момент.

Китайската карта и фронтът срещу Брюксел и Вашингтон

Външнополитическата стратегия на Педро Санчес се отличаваше с опити за позициониране на Мадрид като ключов икономически портал на Пекин в рамките на Европейския съюз. В контекста на нарастващото търговско напрежение между ЕС и Китай, испанският премиер поддържаше интензивен диалог с китайското ръководство, разчитайки на преки чуждестранни инвестиции за поддържане на положителни икономически показатели и овладяване на нивата на безработица.

Същевременно Санчес заделяше минимални ресурси за ангажиментите в Северноатлантическия алианс. Испания остана сред държавите членки с най-ниски военни разходи спрямо БВП — едва около 1,8%, като премиерът категорично отхвърляше исканията на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за бързо достигане на прага от 3% или дори 5%.

Тази позиция, гарнирана с открити критики към действията на Вашингтон и Тел Авив в Близкия изток, го превърна в мишена за администрацията на Доналд Тръмп. Твърди се, че неколкодневната миграционна криза в испанския анклав Сеута, при която мароканските гранични власти неочаквано отслабиха контрола, е била индиректно насърчена от външни фактори с цел дестабилизация на кабинета в Мадрид.