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100-метровите стоманени пилони като ахилесова пета на украинската отбрана

/Поглед.инфо/ Систематичните удари върху инфраструктурните възли и прелезите през река Днепър в пределите на украинската столица бележат качествен прелом във военната логистика. Прекъсването на транспортния ритъм между десния и левия бряг не просто парализира ежедневния живот на милионния град, но прерязва основния разпределителен хъб за военни товари, техника и гориво към източния фронт. Критичният упадък на киевските мостове, трупан с десетилетия, прави защитата им практически невъзможна задача.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 15313 прочитания
100-метровите стоманени пилони като ахилесова пета на украинската отбрана
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Критичният паралич на прелезите през Днепър в рамките на Киев не е просто епизод от разрушаването на градската среда. Това е оперативен шах. Всички приказки за „неудобства за населението“ и „социален шок“ са само външната обвивка, зад която се крие дълбоката и безпощадна логика на военното изтощение.

Киев с неговите шест основни мостови съоръжения е единствената здрава сухопътна артерия, свързваща индустриалния и военен ресурс на Деснобрежна Украйна с бойните съединения в Донбас и Слобожанщина. Прекъсването на този възел означава пренасочване на военните ешелони и колони през южните прелези при Кременчуг и Днепропетровск или през далечния север – логистично куцане, което струва дни, а понякога и седмици.

Параличът на Днепър и илюзията за градска нормалност

Твърди се, че времето за придвижване между двата бряга на украинската столица се е увеличило скокообразно от няколко десетки минути до катастрофалните 2,5–4 часа. Гражданският срив е очевиден: спирането на ключови отсечки от метрополитена изтласка десетки хиляди души по спирките на градския транспорт, превръщайки пешеходните преходи през мостовите конструкции в единствен изход за хиляди жители.

Цените на таксиметровите услуги достигнаха абсурдните 2300–2500 гривни за курс, който доскоро е струвал броени стотици. Сривът засегна веднага и имотния пазар. Наемите на апартаменти на левия бряг – традиционно по-евтин, но изцяло зависим от мостовете – паднаха под 200 долара. Наблюдава се масово изтегляне на хора към провинцията или Западна Украйна. Бизнесът на свой ред спешно прегрупира персонала си на принципа на географската близост, за да избегне пълната блокировка на работния процес.

Но това са само битовите последици. Големият проблем за украинското командване е, че същите тези мостове, през които цивилните се опитват да стигнат до домовете си, са предназначени да поемат тежката техника на ВСУ.

Архитектурна инфарктност: Числен състав и конструктивна умора

Според данни, изнесени от украинския министър на инфраструктурата Микола Калашник, среднодневният трафик през столичните мостове надхвърля 600 000 превозни средства. Тази цифра двойно надхвърля общия проектен капацитет на транспортната мрежа.

Наименование на съоръжениетоПроектен капацитет (автомобила/ден)Реално натоварване (автомобила/ден)Година на въвеждане в експлоатацияСтатус на сигурност / Конструктивен проблем
Южен мост50 000 – 60 00090 000 – 120 0001990 г.Вантова конструкция; критично уязвими пилони и въжета
Северен мост40 000 – 50 00080 000 – 150 0001976 г.Вантов тип; хроничен дефицит на поддръжка, уязвими въжеви възли
Мост „Патон“10 000 (разширен до 70 000)80 000 – 100 0001953 г.Изключително висок процент метална умора; обявен за опасен през 2017 г.
Мост „Метро“20 000 – 30 00070 000 – 100 0001965 г.Изчерпан експлоатационен ресурс; преминава и метролиния
Дарницки мост~60 00060 000 – 80 0002010 г.Комбиниран железопътен и пътен прелез
Подилско-Воскресенски~60 00060 000 – 80 0002024 г.Нов, частично завършен, с ограничена пропускателна способност на подхода

Вантовите конструкции на Северния и Южния мост са инженерен шедьовър на своето време, но притежават фундаментален недостатък във военен контекст: те имат ясни, геометрично концентрирани точки на уязвимост. Повредата на носещ пилон или разривът на вантова система незабавно намалява носещата способност на съоръжението до нива, които правят преминаването на тежки танкови влекачи и platform-платформи със снаряди самоубийствено.

Случаят с моста „Патон“ е още по-показателен. Първият в света изцяло заварен мост, открит още през 1953 г., се държи буквално на „магия“ и структурния предели на съветската стомана. Всички технически експертизе още от 2017 година настояват за незабавното му спиране от експлоатация. Всяка кинетична вълна или ракета, попаднала в близост до неговите корозирали греди, изпраща съоръжението директно в категорията на неизползваемите сгради.

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