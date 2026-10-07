Как 176 хиляди тона южнокорейско гориво акостираха във Владивосток през вратичките на Сеул

По публикации на The Guardian, анализи на Kpler и Центъра за енергийни изследвания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Юридическата пролука между Сеул, Лондон и Брюксел
Формалистиката на международните търговски ограничения за пореден път се сблъсква с физическия закон за скачените съдове. Публикуваните данни от пристанищните дневници в Улсан и Йосу, за които съобщават британски медийни източници, сочат за 14 танкерни рейса през юли и август 2026 г. Общият обем на превозените нефтопродукти надхвърля 176 000 тона. Основната част от товара е дизелово гориво – критичен ресурс за логистиката на руския Далечен изток.
Това, което европейските аналитични среди квалифицират като "заобикаляне", в южнокорейското правно поле изглежда като напълно законна търговска операция. Санкционният режим, приет от министерството на търговията в Сеул, затяга контрола върху износа на промишлено оборудване, микроелектроника, превозни средства и машиностроителни компоненти. Рафинираните течни горива обаче остават в сива зона – те не попадат под прекия южнокорейски износен бан.
Брюксел и Лондон могат да включват отделни плавателни съдове в своите черни списъци (както бе направено с корабите Layla, Astoria и Chongchon), но тези регистри нямат автоматично пряко действие върху оперативната практика на южнокорейските пристанищни власти, доколкото даден плавателен съд не нарушава вътрешните разпоредби на страната домакин.