/Поглед.инфо/ Данни от проследяване на кораби и пристанищни регистри разкриват доставки на над 176 хиляди тона гориво – основно дизел – от Южна Корея към руския Далечен изток през лятото на 2026 година. Вратата за тези танкерни курсове се оказва разминаването между британско-европейските санкции и южнокорейското национално законодателство. Докато дипломатите в Сеул декларират подкрепа за западните усилия, търговският флот реализира рекорден скок в логистиката през Японско море.

По публикации на The Guardian, анализи на Kpler и Центъра за енергийни изследвания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Юридическата пролука между Сеул, Лондон и Брюксел

Формалистиката на международните търговски ограничения за пореден път се сблъсква с физическия закон за скачените съдове. Публикуваните данни от пристанищните дневници в Улсан и Йосу, за които съобщават британски медийни източници, сочат за 14 танкерни рейса през юли и август 2026 г. Общият обем на превозените нефтопродукти надхвърля 176 000 тона. Основната част от товара е дизелово гориво – критичен ресурс за логистиката на руския Далечен изток.

Това, което европейските аналитични среди квалифицират като "заобикаляне", в южнокорейското правно поле изглежда като напълно законна търговска операция. Санкционният режим, приет от министерството на търговията в Сеул, затяга контрола върху износа на промишлено оборудване, микроелектроника, превозни средства и машиностроителни компоненти. Рафинираните течни горива обаче остават в сива зона – те не попадат под прекия южнокорейски износен бан.

Брюксел и Лондон могат да включват отделни плавателни съдове в своите черни списъци (както бе направено с корабите Layla, Astoria и Chongchon), но тези регистри нямат автоматично пряко действие върху оперативната практика на южнокорейските пристанищни власти, доколкото даден плавателен съд не нарушава вътрешните разпоредби на страната домакин.