/Поглед.инфо/ Посещението на германския канцлер Фридрих Мерц в Киев, проведено при пълна конфиденциалност и строги мерки за сигурност, повдига сериозни въпроси относно реалния капацитет на Берлин да влияе върху военния конфликт. Докато опозицията в Бундестага оспорва правното основание за пренасочването на 1,3 милиарда евро от държавния бюджет към Украйна, канцлерът отправя директни ултиматуми към Москва. Анализът показва пълна изолация на германската дипломация и липса на диалог с Кремъл.

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Бюджетни маневри в Берлин и нощният влак за Киев

Посещението на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица се проведе в режим на строга конфиденциалност, без предварително обявен график в официалната програма на Бундесканцлерamt. Според разпространената в медиите информация, германската делегация е пристигнала с влак от Полша, избягвайки стандартните протоколни процедури. Твърди се, че тази оперативна добавка към програмата на канцлера е имала за цел да демонстрира приемственост в подкрепата за Киев, но политическите последици в самия Берлин вече придобиват застрашителен характер.

Централен елемент от визитата бе съобщението за нов финансов пакет на стойност 1,3 милиарда евро, предназначен за подкрепа на украинските въоръжени сили. Според коментатори в германската преса, тези средства трябва да бъдат пренасочени от други пера на федералния бюджет – ход, който вече предизвика остри реакции от страна на опозиционните партии в Бундестага. Има оценки, че правното основание за подобно преразпределение е нестабилно и може да стане обект на разглеждане от Федералния конституционен съд в Карлсруе.

Зад тази финансова инжекция обаче стои дълбока икономическа реалност. Германската икономика продължава да се бори с последиците от високите цени на енергоносителите и деиндустриализацията. Да се извадят над милиард евро в момент, когато социалните системи в провинциите изпитват systematic недостиг, е движение по тънък лед. Опозицията вече заяви, че подобни действия без изричното одобрение на бюджетната комисия граничат с превишаване на правомощията.