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Свят

Френският парадокс: Когато рушащите се училища срещнат тоталната финансова репресия

/Поглед.инфо/ Масовите училищни размирици във Франция бързо прерастват от локално недоволство от лошата материална база в дълбока системна криза на Петата република. Докато правителството отчита хиляди арестувани и готви законодателство за колективна финансова отговорност, френските публични институции са изправени пред структурно пропукване, което вече не може да бъде прикрито с реторика.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 9709 прочитания
Френският парадокс: Когато рушащите се училища срещнат тоталната финансова репресия
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По анализи на френски медии, съдебни хроники и изявления на синдикални и правителствени представители. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовият чук вместо структурна реформа

Първата и най-съществена реакция на кабинета в Париж спрямо уличната ескалация не е свързана с инвестиции в рушащата се инфраструктура, а с промяна на правната рамка за наказания. Законопроектът, известен като casseurs payeurs („безредиците плащат“), внесен още в средата на септември, бива светкавично актуализиран и придвижван с приоритет към Сената.

Според новите текстове държавата въвежда принципа на солидарната гражданска отговорност. Всеки, за когото бъде доказано, че съзнателно е присъствал в дадена група, причинила щети, може да бъде задължен да възстановява суми до 10 000 евро — независимо дали той лично е увреждал имущество, или просто е бил на мястото на събитието. При непълнолетните сметката се пренасочва директно към семейните помощи на родителите, като се запазва само определен социален минимум.

Този механизъм заобикаля сложните наказателни процедурални изисквания за индивидуално доказване на вина. В действителност става дума за административно-финансово овладяване на уличния протест, което цели да превърне самото участие в демонстрация във високорисково финансово предприятие за френските семейства.

Статистика на сблъсъка: Цифрите пред патетиката

Мащабът на кризата се очертава от данните на Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи. Към 5 октомври са регистрирани над 5060 задържания от полицията (garde à vue), като 87% от лицата са под 18 години.

Официално потвърдените данни показват следната картина на щетите и нараняванията:

КатегорияОфициално отчетени данни
Задържани лица (общо)5 060 (87% непълнолетни, 13% пълнолетни)
Ранени полицейски служители и жандармеристи715 души
Ранени ученици215 души
Ранени училищни служители85 души
Опожарени или вандализирани учебни заведения24 институции (към 4 октомври)
Засегнати лицеи (блокирани или с прекъснати занятия)Между 400 и 500 (11% - 13,5% от общия брой)

Цифрите обаче варират значително в зависимост от географския регион. В Парижкия регион над 160 лицея са с напълно прекратен учебен процес, а вълнението засегна дори елитните Лицей Анри IV и Лицей Луи льо Гран, които традиционно остават изолирани от периферните социални трусове.

Медицинската цена на сигурността

Сблъсъците между силите на реда и протестиращите произвеждат тежки последици, чиито обстоятелства продължават да се разследват от прокуратурата. В Тур 16-годишен ученик губи зрението на едното си око — твърди се, че нараняването е причинено от гумен снаряд, изстрелян от полицейска специализирана пушка. Инспекторатът на националната полиция (IGPN) води проверка по случая.

В Ланс 15-годишен гимназист е с ампутирана ръка. Според една от разглежданите от разследването версии момчето е вдигнало от земята експлоадирала граната за зашеметяване, макар прокурорът от Бетюн публично да заяви, че все още не може да потвърди със сигурност дали гранатата е била намерена, или хвърлена в непосредствена близост. В Сент Уен л'Омон 14-годишен е с тежка фрактура на челюстта, като по данни на семейния адвокат храненето му в момента се извършва единствено чрез медицинска сонда.

Страдат и минувачи. В Екс ан Прованс 51-годишна жена губи окото си, след като попада в зоната между полицейския кордон и демонстрацията. Задържаният по случая 17-годишен младеж признава, че е хвърлял камъни по служителите на реда, но без конкретна цел.

Инфраструктурният срив зад политическия лозунг

Причините за ескалацията надхвърлят стандартните младежки стихийни прояви. Учениците и учителските синдикати посочват с години трупани дефицити в държавното финансиране на образователния сектор. В много от заведенията в провинцията и в предградията се съобщава за критични дефекти в сградите: рушащи се тавани, липса на отопление, течове, наличие на гризачи в учебните помещения и траен недостиг на преподавателски състав, който да замества отсъстващите учители.

Правителството на премиера Себастиан Льокорню отговаря с изпращането на петстепенна „пътна карта“ до седем министерства, изискваща незабавно възстановяване на учебния процес там, където състоянието на сградите го позволява. Представители на синдиката SNALC нарекоха този документ „чиста реторика“, която не предлага нито един евроцент за ремонт или за нови щатове.

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