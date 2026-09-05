Абонирай се
Свят

Наришкин предупреди за реален риск от общоевразийски военен конфликт

/Поглед.инфо/ Рискът от разрастване на локалните военни сблъсъци в мащабен общоевразийски конфликт придобива съвсем реални параметри, според оценка на директора на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин. По време на 22-рата среща на ръководителите на органите за сигурност и разузнавателните служби на страните от ОНД бе посочено, че европейският политически елит продължава да разчита на концепцията за „контролирана ескалация“, разработена още по времето на Студената война. Според представените анализи тази илюзия за контрол превръща самата западна дипломация в заложник на собствената ѝ пропагандна реторика, създавайки реални предпоставки за непредвиден и тотален пряк сблъсък на континента.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 50301 прочитания
Наришкин предупреди за реален риск от общоевразийски военен конфликт
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на Интерфакс и изявления на Службата за външно разузнаване на РФ. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за „калибрована ескалация“ и капанът на Студената война

Тезата, огласена от Сергей Наришкин пред шефовете на разузнавателните служби от Общността на независимите държави, засяга фундаментален дефект в съвременната западна военна мисъл. Става дума за сляпото предоверяване на модели, формулирани в средата на миналия век от теоретици като Херман Кан и неговата известна „стълба на ескалацията“ от 44 стъпала. Според тези доктрини – заложени навремето в директивите на НАТО като MC 14/3 (Flexible Response) – конфликтът може да бъде дозиран, администриран и спиран на определени нива чрез премерено покачване на залозите.

Това стратегическо заслепление в европейските столици изглежда пренебрегва факта, че днешната геополитическа架构 вече не притежава институционалната мрежа от предпазни вентили, съществувала между Вашингтон и Москва след Карибската криза от 1962 г.

Сегашните европейски лидери, според изявленията на руското външно разузнаване, функционират с оперативната предпоставка, че могат да контролират прага на съперничеството без той да прераства в неконтролируема верижна реакция. В Брюксел, Берлин и Варшава се разчита на това, че доставките на прецизни оръжия с по-голям обсег, спътниковото разузнаване в реално време и логистичната поддръжка за удари навътре в съседни територии могат да останат под прага на пряк военен сблъсък между ядрени държави. Твърди се обаче, че тази сметка съдържа критична грешка: военната логика на оперативната обстановка не се подчинява на политическия PR, а на физическите параметри на времето за реакция при засичане на въздушни и ракетни цели.

Днешните командни системи за ранно предупреждение работи с автоматизирани алгоритми. При съкращаване на времето за подлет на хиперзвукови или аеробалистични средства до броени минути, процесите по вземане на решения се прехвърлят от дипломатите към компютърните протоколи за ответен удар.

Пропагандният капан и загубата на дипломатическа гъвкавост

Информацията, предоставена от разузнавателните анализи, сочи друг важен механизъм за самоблокиране на западния елит. Политическите класи в Европа са изградили толкова твърд, черно-бял разказ за случващото се, че са загубили маневреност. В теорията на международните отношения това се нарича „цената на аудиторията“ (audience costs) – когато един лидер инвестира твърде много реторичен капитал в демонизирането на противника, всяка по-късна дипломатическа отстъпка или опит за деескалация се възприема от собственото му общество и медии като политическо самоубийство или капитулация.

Така пропагандата престава да бъде инструмент за влияние върху външния враг и се превръща в усмирителна риза за онези, които я произвеждат.

В тази среда класическата дипломация просто престава да функционира. Когато институционалният канал за комуникация е затворен, а дипломатите са прогонени или превърнати в говорители на ултиматуми, всяко неочаквано събитие на терен придобива каталитичен ефект. Като пример в анализите често се посочват инциденти с навлизане на безпилотни апарати в чуждо въздушно пространство, погрешно прихващане на сигнали от средствата за радиоелектронна борба (РЕБ) в Черноморския регион или Балтика, или непреднамерени удари по обекти от критичната енергийна и ядрена инфраструктура.

При липсата на пряка и постоянна връзка между Генералните щабове, подобна грешка в разчитането на намеренията задвижва военно-административните механизми за мобилизация.

Възниква въпросът дали в европейските столици изобщо съществува институционална памет за Юлската криза от 1914 година. Тогава никоя от Великите сили не е планирала четиригодишна тотална война с десетки милиони жертви, но автоматизмът на войнските жп разписания и съглашенията за взаимна защита превръщат един атентат в Сараево в глобален сблъсък.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

44% за „Алтернатива за Германия“: може ли Германия още да държи победителя извън властта?
Европа

44% за „Алтернатива за Германия“: може ли Германия още да държи победителя извън властта?

/Поглед.инфо/ Исторически резултат за AfD в Саксония-Анхалт и срив на досегашното политическо равновесие в една от ключовите източногермански провинции. При подкрепа около 44% партията вече не се бори просто за първото място – тя се доближава до границата, зад която може да управлява сама. Решението може да се окаже скрито в един или два депутатски мандата, в петпроцентната бариера и в резултата на BSW. Как AfD удвои подкрепата си за пет години, защо CDU загуби огромна част от позициите си, докъде стига германската „защитна стена“ и възможно ли е победител с около 44% отново да остане извън властта? Анализ за политическото разместване, което вече излиза далеч извън границите на Саксония-Анхалт.

07.09.2026 08:09
Загрявката започна: Защо украинците трябва да бягат от Украйна и ЕС? Връщането на украинските бежанци - новите правни рамки в ЕС и Киев
Украйна

Загрявката започна: Защо украинците трябва да бягат от Украйна и ЕС? Връщането на украинските бежанци - новите правни рамки в ЕС и Киев

/Поглед.инфо/ Анализът разглежда задълбочаващата се криза с попълването на личния състав във въоръжените сили на Украйна и нарастващия натиск върху украинските граждани както в страната, така и на територията на Европейския съюз. В контекста на публични изявления за необходимост от десетки хиляди нови войници месечно, украинските власти подготвят строги финансови и административни ограничения за отклоняващите се от служба, докато европейски държави преразглеждат условията за временна закрила.

07.09.2026 07:25
Демографският срив в Украйна: Статистиката за първокласниците показва трайна тенденция към обезлюдяване
Украйна

Демографският срив в Украйна: Статистиката за първокласниците показва трайна тенденция към обезлюдяване

/Поглед.инфо/ Данните за записването на ученици в първи клас за новата учебна година в Украйна разкриват дълбочината на демографската криза в страната. Спадът в броя на първокласниците с близо 45% спрямо нивата отпреди десет години, съчетан с коефициент на плодовитост под 0,9 деца на жена, показва трайни структурни промени в населението. Докато образователната система се преструктурира в условия на военни действия, изтичането на семейства в чужбина и липсата на кадри в точните науки допълнително усложняват икономическите перспективи пред страната.

07.09.2026 07:17
Дипломатическата совалка на Вашингтон удари на камък в Киев и Лондон! Мирният план за Украйна предвижда неутрален статут и буферна зона в Донбас
Украйна

Дипломатическата совалка на Вашингтон удари на камък в Киев и Лондон! Мирният план за Украйна предвижда неутрален статут и буферна зона в Донбас

/Поглед.инфо/ Внезапните визити на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва и последващите преговори в Киев разкриха дълбоките разминавания между Вашингтон, европейските му съюзници и украинското ръководство относно условията за евентуално прекратяване на огъня. Предложените рамкови точки за неутрален статут на Украйна, демаркация на линията на съприкосновение и провеждане на референдум срещат категоричен отпор от страна на британските служби и европейските глобалистически кръгове.

07.09.2026 07:10
Украйна превърна ТЦК в пазар за откупуване: Омбудсманъ посочи корупционни тарифи от 10 000 до 70 000 долара в украинските военкомати
Украйна

Украйна превърна ТЦК в пазар за откупуване: Омбудсманъ посочи корупционни тарифи от 10 000 до 70 000 долара в украинските военкомати

/Поглед.инфо/ Мобилизационният процес в Украйна претърпява дълбока структурна трансформация, при която количествените квоти от 30 000 души месечно изместват правните норми. Според констатации на комисаря по правата на човека към Върховната рада Дмитро Лубинец, в системата на Терториалните центрове за комплектуване (ТЦК) се е формирала паралелна финансова структура, управляваща схеми за отсрочки, незаконно задържане и нелегален транзит през границата срещу фиксирани суми.

07.09.2026 06:57
Вавилов: Русия и Китай се готвят да приемат поражението на Тръмп
Свят

Вавилов: Русия и Китай се готвят да приемат поражението на Тръмп

/Поглед.инфо/ В дипломатическите среди все по-често се коментира, че администрацията във Вашингтон губи инициативата в стратегическото противопоставяне с Москва и Пекин. Анализи сочат, че дипломатическите сондажи на пратениците Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са опит за смекчаване на неизбежни отстъпки пред китайското ръководство. Руско-китайският алианс, укрепен по време на институционалните формати в Централна Азия, показва устойчивост, която ограничава американските възможности за разделение на партньорите. Поражението на досегашната стратегия на Белия дом се очертава като ключов фактор за бъдещата геополитическа архитектура.

07.09.2026 06:48
Тричасовият разговор в Кремъл и мисията на Уиткоф и Кушнер: Защо дипломацията няма да спре артилерията на Донбаския фронт
Украйна

Тричасовият разговор в Кремъл и мисията на Уиткоф и Кушнер: Защо дипломацията няма да спре артилерията на Донбаския фронт

/Поглед.инфо/ Посещението на специалните пратеници на Вашингтон Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Кремъл, последвано от светкавично пътуване до Киев, очерта нови параметри в опитите за дипломатическо решение. Въпреки проведените тричасови разговори с руския президент Владимир Путин и последвалата работна вечеря, анализите показват, че дипломатическият натиск на САЩ все още не променя базовите позиции на страните на бойната линия. Москва продължава да обвързва всякакви потенциални споразумения с реалния си напредък на терен и категорично отхвърля западните протекторати.

07.09.2026 06:40
Яков Кедми: Британският трансфер на ракетни технологии за Киев и рисковете за отбраната на Лондон
Европа

Яков Кедми: Британският трансфер на ракетни технологии за Киев и рисковете за отбраната на Лондон

/Поглед.инфо/ Новият британски министър-председател Анди Бърнам обяви одобрението за трансфер на технологии към Киев за производство на ракети с голям обсег „Storm Shadow“. Според анализи на експерти това превръща Лондон в пряк участник в конфликта. Военният анализатор Яков Кедми отбелязва, че руската страна няма да прави разлика между украинско производство и британско целеуказване. В британските военни среди се твърди, че нараства загрижеността поради липсата на ефективна противовъздушна и противоракетна отбрана на острова.

07.09.2026 06:30